مدتی قبل دولت آمریکا تحریم‌های علیه هواوی را تشدید کرد تا این شرکت برای تولید گوشی‌های هوشمند با مشکلات بسیار جدی‌تر مواجه شود. با توجه به اینکه از امروز این تحریم‌ها عملی می‌شوند، این محدودیت‌های جدید چه معنایی برای هواوی و مشتریان این شرکت دارد؟

از دست دادن تراشه‌های پرچم‌دار کایرین

در مه ۲۰۲۰ دولت آمریکا قانونی تصویب کرد که طبق آن، شرکت‌های خارجی سازنده تراشه‌ها که از تجهیزات آمریکایی استفاده می‌کنند دیگر نمی‌توانند تراشه‌های اختصاصی هواوی را تولید کنند.

به همین خاطر شرکت تایوانی TSMC که تا آن زمان تولیدکننده تراشه‌های این شرکت بود، روابط تجاری خود را با هواوی قطع کرد. در نتیجه، اعلام شد که TSMC دیگر سفارش جدید از طرف هواوی قبول نمی‌کند ولی تا امروز می‌توانست تراشه‌های مربوط به سفارش‌های پیش از تصویب این تحریم را برای هواوی تولید کند.

گفته می‌شود حداقل یکی از گوشی‌های سری میت ۴۰ از جدیدترین تراشه پرچم‌دار کایرین بهره می‌برد. البته از آنجایی که فقط تعداد محدودی از این تراشه تولید شده است، نباید انتظار بهره‌گیری گوشی‌های سری P50 را از تراشه موردنظر داشته باشیم.

ریچارد یو، مدیرعامل گجت‌های مصرفی هواوی، ماه گذشته اعلام کرد که بعد از ۱۵ سپتامبر (امروز) دیگر تراشه‌های کایرین امکان تولید ندارند. البته احتمالا منظور او تراشه‌های پرچم‌دار و میان‌رده‌های باکیفیت بوده زیرا شرکت چینی SMIC مدتی قبل تولید انبوه کایرین ۷۱۰A را آغاز کرده که مبتنی بر فناوری ساخت ۱۴ نانومتری است.

آیا هواوی بدون داشتن تراشه‌های اختصاصی کایرین می‌تواند دوام بیاورد؟

احتمال از دست دادن تراشه‌های مدیاتک

با از دست دادن بخش مهمی از تراشه‌های کایرین، گفته می‌شد که هواوی قصد دارد از تراشه‌های شرکت مدیاتک استفاده کند. اما طبق تحریم‌های جدید علیه هواوی که مدتی قبل اعلام شدند، این شرکت چینی دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. باید خاطرنشان کنیم طی ماه‌های گذشته هواوی چندین گوشی میان‌رده مجهز به تراشه‌های مدیاتک را معرفی کرده است.

ماه گذشته مدیاتک تایید کرد که این شرکت از جدیدترین تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کند و برای ادامه همکاری با هواوی از دولت آمریکا درخواست مجوز کرده است. در این رابطه می‌توانیم به مایکروسافت اشاره کنیم که ماه‌ها قبل توانست مجوز دولت آمریکا را اخذ کند و به همین خاطر لپ‌تاپ‌های هواوی می‌توانند از ویندوز بهره ببرند.

اما از طرف دیگر، شرکت‌هایی مانند گوگل و کوالکام اگرچه ماه‌هاست مشغول مذاکره با دولت آمریکا هستند، اما هنوز نتوانسته‌اند چنین مجوزی را برای پشت سر گذاشتن تحریم‌های هواوی به دست آورند.

قطع دسترسی به نمایشگرهای ال‌جی و سامسونگ

از دیگر نتایج تحریم‌های جدید هواوی باید به قطع همکاری ال‌جی و سامسونگ در زمینه‌ی ارائه‌ی نمایشگرها به هواوی اشاره کنیم. هواوی در چند سال گذشته برای گوشی‌های پرچم‌دار خود از نمایشگرهای ال‌جی، سامسونگ و شرکت چینی BOE استفاده کرده که با این تصمیم سامسونگ و ال‌جی دیگر فقط می‌تواند از پنل‌های BOE بهره ببرد. البته گفته می‌شود این شرکت مشغول آزمایش نمایشگرهای ساخت دیگر شرکت‌های چینی است.

همانطور که گفتیم هدف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا، جلوگیری از فروش انواع تراشه به هواوی است. باید یادآوری کنیم نمایشگرها هم به تراشه‌های خاصی نیاز دارند و به همین خاطر ال‌جی و سامسونگ دیگر نمی‌توانند نمایشگرهای خود را به این شرکت بفروشند. البته به تازگی گزارشی منتشر شده که هواوی و SMIC مشغول توسعه تراشه‌های مختص نمایشگرها هستند.

مشکل تامین تراشه‌های حافظه

علاوه بر این موارد، سامسونگ و شرکت SK Hynix چند روز قبل اعلام کردند که برای تعبیت از تحریم‌ها دیگر تراشه‌های حافظه رم را در اختیار هواوی قرار نمی‌دهند. اگرچه هر دو آن‌ها برای ادامه همکاری با هواوی از دولت آمریکا درخواست مجوز کرده‌اند، ولی ارائه چنین مجوزی بسیار بعید به نظر می‌رسد. اگرچه در زمینه‌ی تولید تراشه‌های حافظه رم شرکت‌های مختلفی فعالیت می‌کنند، ولی معلوم نیست که آیا آن‌ها می‌توانند محصولات خود را به هواوی بفروشند یا نه.

تحریم‌های جدید آمریکا و آینده گوشی‌های هواوی

