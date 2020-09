دقایقی قبل ساعت‌های هوشمند اپل واچ ۶ و ساعت مقرون به صرفه اپل واچ SE رسما معرفی شدند که در ابتدا به مشخصات اپل واچ ۶ می‌پردازیم.

همانطور که انتظار داشتیم، این ساعت از طراحی مشابه نسل چهارم و پنجم بهره می‌برد و تفاوت خاصی از نظر ظاهری با آن‌ها ندارد. اما این ساعت برای سنجش اکسیژن خون و پایش بهتر وضعیت خواب از سنسورهای جدیدی بهره می‌برد.

اپل می‌گوید این ساعت در عرض فقط ۱۵ ثانیه می‌تواند میزان اکسیژن خون را اندازه‌گیری کند. همچنین اعلام کرده که قصد دارد با بهره‌گیری از این مشخصه، می‌خواهند آزمایش گسترده‌ای انجام دهند تا ببیند آیا این مشخصه می‌تواند برای تشخیص بیماری کووید ۱۹ مثمر ثمر واقع شود یا نه.

اپل واچ ۶ از تراشه S6 بهره می‌برد که نسبت به نسل قبلی ۲۰ درصد عملکرد بهتری را به ارمغان می‌آورد. این تراشه بر مبنای چیپست A13 ساخته شده و باید خاطرنشان کنیم که سال قبل نسل پنجم اپل واچ از همان تراشه سری چهارم بهره می‌برد و به همین خاطر شاهد ارتقای مهمی هستیم.

