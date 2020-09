اپل از نسل هشتم آیپد و آیپد ایر جدید با ظاهری شبیه به آیپد پرو رونمایی کرد

بعد از گمانه‌‌زنی‌های مختلف، دقایقی پیش اپل در رویداد آنلاین Time Flies از آیپد ایر جدید با ظاهری شبیه به آیپد پرو‌های این شرکت رونمایی کرد.

به طور حتم کاهش حاشیه‌های نمایشگر و شبیه شدن ظاهر آیپد ایر جدید به آیپد پرو، خبر خوشحال کننده‌ی برای علاقه‌مندان به این سبک از طراحی محصولات است.

با توجه به کاهش حاشیه‌های نمایشگر، اپل توانسته است که بدون تغییر در ابعاد آیپد ایر، از نمایشگری با اندازه‌ی بزرگ‌تر ۱۱ اینچی در آن استفاده کند، نسل‌های قبلی آیپد ایر دارای نمایشگر ۱۰٫۲ اینچی بودند.

اپل علاوه‌بر طراحی ظاهری برخی ویژگی‌های مورد علاقه‌ی کاربرانش در آیپد پرو‌های این شرکت را هم به این این آیپد ایر جدید اضافه کرده است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توانیم به جایگزینی پورت «لایتنینگ» (Lightning) با USB-C اشاره کنیم. استفاده از این پورت جدید باعث خواهد شد که کاربران بتوانند به شکل ساده‌تری وسایلی مانند حافظه‌های خارجی یا دوربین یا حتی نمایشگر‌های ۴K را به آیپد ایر جدید وصل کنند.

با توجه به استفاده‌ی اپل از طراحی ظاهری آیپد‌های پرو خودش در آیپد ایر، بالاخره شاهد خداحافظی با دکمه‌ی خاطره انگیز هوم در آیپد ایر جدید هستیم.

این مطلب در حال به‌روزرسانی است…

منبع متن: digikala