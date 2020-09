اینطور که به نظر می‌رسد، سونی قصد دارد در تاریخ ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور) از گوشی جدید خود با نام اکسپریا ۵ مارک ۲ رونمایی کند. اما در فاصله‌ی یک روز مانده به رونمایی از این محصول، شاهد حضور آن در وب‌سایت TENNA هستیم. بدین ترتیب اکنون می‌توانیم رسما به تصاویر سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ و بخشی از مشخصات فنی آن دسترسی داشته باشیم.

اکسپریا ۵ مارک ۲ قرار است پرچم‌دار جدید سونی در سال ۲۰۲۰ باشد. بنابراین انتظار یک محصول بسیار قدرتمند را داریم. روی پنل پشتی این گوشی سه دوربین با شکلی مشابه شکل قرارگیری دوربین‌های اکسپریا ۱ مارک ۲ تعبیه شده که لنز آن‌ها ساخت شرکت آلمانی زایس است. نکته‌ی قابل توجه در رابطه با این لنزها، بهره‌مندی آن‌ها از پوشش ضد انعکاس نور است که می‌تواند در ثبت تصاویر باکیفیت تاثیرگذار باشد.

پیش‌تر در رابطه با مشخصات فنی این گوشی خبرهایی منتشر شده بود اما با توجه به جدیدترین گزارشات بدست آمده، اکسپریای جدید به نمایشگری ۶.۱ اینچی با نسبت تصویر ۲۱:۹ مجهز می‌شود. از این حیث، این گوشی تفاوتی با اکسپریا ۵ ندارد اما حواشی بالا و پایین به نسبت قبل حدودا ۱ تا ۲ میلی‌متر کاهش داشته و این می‌تواند نکته‌ی مثبتی باشد.

سونی احتمالا در تاریخ ۱۷ سپتامبر از این گوشی رونمایی می‌کند و به همین خاطر به‌زودی از تمام جزئیات مربوط به آن مطلع خواهیم شد. شما عزیزان می‌توانید تصاویر این گوشی را نیز در ادامه مشاهده کنید.

در رابطه با قیمت این محصول خبری قطعی منتشر نشده اما با نگاهی به گذشته می‌بینیم اکسپریا ۵ با قیمت حدودا ۸۰۰ دلار و اکسپریا ۱ با قیمت حدودا ۱۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شدند. اکسپریا ۱ مارک ۲ هم همین امسال، با قیمت ۱۲۰۰ دلار در دسترس قرار گرفت. سونی اکسپریا ۵ را با قیمت کمتری به نسبت اکسپریا ۱ راهی بازار کرده بود. بنابراین اگر بخواهیم به تناسب قیمت بین این دو سری نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم اکسپریای جدید با قیمت حدودا ۱۰۰۰ دلار راهی بازار می‌شود.

سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ با شارژر ۱۸ واتی راهی بازار می‌شود

منبع: GSMArena

The post تصاویر سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ در وبسایت TENNA دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala