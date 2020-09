اپل واچ سری ۶ شب گذشته با قابلیت‌های بسیار فراوان و بهبودی‌های نسبتا زیاد به نسبت نسل قبل رونمایی شد. اپل مدل پایه‌ی این ساعت را ۳۹۹ دلار قیمت گذاری کرده اما سوال اینجاست که آیا خرید اپل واچ سری ۶ و ترجیح آن به اپل واچ سری ۵ منطقی است؟

ساعت‌های هوشمند اپل بعد از مدت‌ها انتظار رونمایی شدند. البته انتظار نداشتیم امسال اپل از دو ساعت هوشمند رونمایی کند اما به نظر می‌رسد این شرکت بالاخره متوجه اهمیت محصولات میان‌رده شده و طی سال‌های اخیر بیشتر روی این بخش از بازار تمرکز کرده. در نتیجه‌ی این اقدام، اپل واچ SE با قیمت ۲۷۹ دلار رونمایی شد تا کاربران با بودجه‌ی محدود نیز بتوانند از گجت اپل بهره‌مند شوند.

اما گل سر سبد محصولات شب گذشته اپل واچ سری ۶ بود. ساعت هوشمندی که پرچم‌دار کوپرتینویی‌ها به حساب می‌آید و از قابلیت‌های زیادی هم برخوردار است. اما همیشه بعد از معرفی هر محصول جدیدی، این سوال برای کاربران پیش می‌آید که تفاوت با مدل نسل قبل در چیست و یا خرید کدام یک منطقی‌تر است؟

در این مطلب به مقایسه‌ی اپل واچ سری ۶ و سری ۵ می‌پردازیم تا ببینیم چه قابلیت‌هایی به ساعت ۴۰۰ دلاری اپل اضافه شده و آن را به انتخابی ارزشمندتر به نسبت اپل واچ سری ۵ تبدیل می‌کند. این مقایسه به ۴ بخش طراحی و نمایشگر، نرم‌افزار و عملکرد سخت‌افزاری، طول عمر باتری و قیمت تقسیم می‌شود.

طراحی و نمایشگر

اپل همیشه در رابطه با طراحی گجت‌های خود دقت زیادی به خرج می‌دهد و نتیجه را هم می‌توانید در کیفیت ساخت آن‌ها مشاهده کنید. از قرارگیری کلیدهای فیزیکی گرفته تا شکل هندسی نمایشگر، همه چیز به گونه‌ای طراحی می‌شوند که کاربر بتواند تجربه‌ی لذت بخشی از کار با آن‌ها داشته باشد.

از سال ۲۰۱۵ تاکنون از نمایشگر ۴ ضلعی در ساعت‌های اپل استفاده می‌شده و از آن جایی که این محصولات طی سال‌های گذشته موفقیت بسیار زیادی کسب کردند، بنابراین منطقی بود این شرکت در ساخت اپل واچ سری ۶ همچنان از چنین نمایشگری استفاده کند. طراحی جالبی که محبوبیت زیادی را برای این ساعت‌ها به همراه داشت.

اما تغییری که بیشتر به چشم می‌آید، رنگ‌بندی جدیدی است که اپل برای این محصول انتخاب کرده. در کنار رنگ‌های آبی، طلایی کلاسیک و گرافیتی کلاسیک، شاهد رنگ قرمز نیز هستیم که جلوه‌ی بسیار زیبا و چشم‌نوازی دارد. همچنین در این ساعت خبری از نسخه‌ی سرامیکی نیست و کاربران تنها به مدل ساخته شده از تیتانیوم، آلومینیوم و فولاد ضد زنگ دسترسی خواهند داشت.

برمی‌گردیم به نمایشگر؛ جایی که تغییراتی انقلابی به نسبت قبل پدید نیامده. همچنان همان قابلیت نمایشگر همیشه روشن روی نمایشگری با فناوری رتینا و وضوح مشابه با اپل واچ سری ۵ (۳۶۸ × ۴۴۸) خودنمایی می‌کند. اما از لحاظ روشنایی تغییر بزرگی را شاهد هستیم. به گفته‌ی اپل، نمایشگر جدید چیزی حدود دو و نیم برابر از مدل بکار رفته در سری ۵ روشنایی بیشتری دارد. از موارد مهمی که در نمایشگر همیشه روشن برای کاربر به نمایش در می‌آید، ارتفاع سنج است. بنابراین کاربر می‌تواند در هر شرایطی، ارتفاع خود را بدون نیاز به روشن کردن ساعت و یا باز کردن برنامه‌ای خاص مشاهده کند.

قابلیت مهم دیگر، حذف لمس سه‌بعدی است. اپل اولین شرکتی بود که به صورت رسمی از قابلیت لمس سه‌بعدی در گوشی‌های خود استفاده کرد و تبلیغات زیادی هم برای آن صورت گرفت. اما بعد از آیفون XS و XS مکس، از این قابلیت در گوشی‌های اپل استفاده نشد. حال به نظر می‌رسد اپل واچ سری ۶ هم قرار نیست از آن بهره‌مند باشد چون در دستورالعمل‌های رابط کاربری اپل آمده قابلیت‌هایی که پیش‌تر از طریق لمس سه‌بعدی در دسترس بود باید به گونه‌ای دیگر فعال شوند.

نرم‌افزار و عملکرد سخت‌افزاری

معمولا با معرفی هر نسل از ساعت‌های هوشمند اپل، شاهد بهبود عملکرد پردازشی و نرم‌افزاری هستیم. اپل واچ سری ۵ از این حیث تفاوت چشم‌گیری با سری قبل خود نداشت و حتی از همان چیپ اپل واچ سری ۴ استفاده می‌کرد. اما پردازنده‌ی S6 جدید که در سری ۶ بکار رفته بر پایه‌ی چیپ قدرتمند A13 بوده و حدودا ۲۰ درصد توان پردازشی بیشتری به نسبت نسل قبل دارد.

یک قابلیت سخت‌افزاری مهم دیگر، تعبیه‌ی سنسور سنجش اکسیژن خون (pulse oximeter sensor) است. با کمک این سنسور، کاربر می‌تواند تنها در مدت زمان ۱۵ ثانیه، میزان اکسیژن خون خود را اندازه‌گیری کرده و اطلاعات بدست آمده را به برنامه‌ی Blood Oxygen ارسال کند. (این برنامه به‌تازگی معرفی شده.)

ترکیب اپل واچ جدید با سیستم عامل watchOS 7، قابلیت‌های سلامتی و تندرستی زیادی را به ساعت هوشمند اپل اضافه کرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مشاهده وضعیت اکسیژن خون اشاره کرد. بدین ترتیب اکنون نه تنها هشدارهای درمانی مفید‌تری برایتان ارسال می‌شود بلکه توصیه‌های غذایی بهتری هم به شما پیشنهاد می‌کند.

علاوه‌بر این‌ها، اپل اشتراک +Fitness را هم برای انواع تمرینات ورزشی فراهم کرده تا بدین ترتیب نحوه‌ی فعالیت‌های خود را بهبود ببخشید. این سرویس شامل ۱۰ نوع فعالیت مخصوص استودیو، یوگا، دوچرخه‌سواری، رقص، دویدن روی تردمیل، عضلات مرکزی بدن، تمرینات استقامتی و سرد کردن بدن می‌شود. حتی برای کاربران مبتدی نیز برنامه‌های این چنینی در نظر گرفته شده. لازم به ذكر است کاربرانی که اپل واچ جدید را خریداری کنند، به مدت ۳ ماه اشتراک رایگان دریافت خواهند کرد.

به صورت خلاصه می‌توانید قابلیت‌های خوبی که سیستم عامل WatchOS 7 به ساعت هوشمند اپل واچ ۶ اضافه کرده را در زیر مشاهده کنید:

اشتراک‌گذاری واچ‌فیس‌ها

افزودن بیشتر از یک ویجت (کامپلیکیشن) به ازای هر برنامه

حالت‌های مختلف فعالیت‌های بدنی نظیر عضلات مرکزی، رقص، تمرینات قدرتی کاربردی و سرد کردن بدن.

پایش خواب

تشخیص شست‌و‌شوی دست

مسیریابی دوچرخه‌سواری

پایش مدت زمان استفاده از هدفون

باتری

برای ساعت‌های هوشمند، مهم‌ترین مسئله بعد از قابلیت‌های نرم‌افزاری (برای برخی‌ها مهم‌ترین عامل است) طول عمر بالای باتری است. چرا که صرفا در اختیار داشتن سنسورها و نرم‌افزارهای متنوع بدون اینکه بتوانیم به مدت طولانی از آن‌ها استفاده کنیم ارزشی نخواهد داشت. اپل در این زمینه معمولا عملکرد متوسطی داشت اما اگر بخواهیم ساعت‌های این شرکت را با محصولات دیگر شرکت‌ها مقایسه کنیم باید بگوییم کوپرتینویی‌ها عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

اپل هنگام معرفی اپل واچ سری ۵ مدعی شده بود باتری این محصول ۱۸ ساعت دوام خواهد داشت که خب خوشبختانه در بررسی‌های صورت گرفته نیز این ادعا اثبات شد. سری ۵ از یک باتری ۲۹۶ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و با در نظر گرفتن قابلیت‌ها و سنسورهای جدیدی که در اپل واچ سری ۶ بکار رفته، در بهترین حالت انتظار عملکرد مشابه را داریم. البته خود اپل هم ادعا کرده ساعت جدید تا ۱۸ ساعت کاربران را همراهی خواهد کرد.

قیمت

اپل معمولا محصولات خود را با قیمت بالایی راهی بازار می‌کند و ساعت‌های هوشمند این شرکت نیز اصلا از این قاعده مستثنی نیستند. اپل واچ سری ۶ با قیمت پایه‌ی ۳۹۹ دلار معرفی شد و حتی اپل واچ SE که قرار است میان‌رده‌ای در بین ساعت‌های هوشمند اپل باشد، با قیمت ۲۷۹ دلار در دسترس قرار می‌گیرد. البته به نسبت گذشته در قیمت پایه‌ی سری ۵ و ۶ تفاوتی را شاهد نیستیم چرا که نماینده‌ی قدیمی‌تر اپل نیز با همین قیمت عرضه شده بود. لازم به ذکر است دو ساعت جدید اپل از روز جمعه ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) برای خرید در دسترس قرار می‌گیرند.

نتیجه

در پاسخ به پرسش مهمی که در ابتدا پرسیده شد، «آیا خرید اپل واچ سری ۶ و ترجیح آن به نسل ۵ منطقی است؟» باید بگوییم نسل جدید از پردازنده‌ی بهتری بهره می‌برد، نمایشگر روشن‌تری دارد و از سنسور سنجش میزان اکسیژن خون بهره می‌برد. از طرفی این دو ساعت از نمایشگری با اندازه‌ی مشابه و قابلیت اندازه‌گیری نوار قلب با سرعت تقریبا یکسان بهره می‌برند. بنابراین تنها تفاوتی که می‌تواند به اندازه‌ی کافی برای ارتقا قانع کننده باشد، سنسور سنجش میزان اکسیژن خون است. به همین خاطر شاید ارتقا با در نظر گرفتن قیمت، ضروری نباشد. اما اگر از ساعت‌های نسل ۳ و ۴ استفاده می‌کنید، با ارتقا به نسل ۶ تفاوت را احساس خواهید کرد.

