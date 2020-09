پرچمدار جدید گوپرو در دنیای اکشن کمراها، گوپرو هیرو ۹ بلک نام دارد و با بروزرسانی‌های مختلفی همراه است. این دوربین علاوه بر اینکه طراحی جدید خود که نمایشگر دوم رنگی را در جلوی دوربین دارد، تقریبا در تمام بخش‌های دیگر هم بهتر شده است. قطعا مهم‌ترین این بهبودها، پشتیبانی از فیلم‌برداری با رزولوشن ۵K است. جدا از این مورد، به دلیل بزرگ‌تر شدن بدنه دوربین، جا برای باتری حجیم‌تر هم فراهم شده است.

ویژگی‌های دیگر مثل لرزشگیر دیجیتالی نیز در این نسل نسبت به قبل بهتر شده است. در کل با وجود تمام این تغییرات، قیمت دوربین هم ۵۰ دلار نسبت به هیرو ۸ بلک افزایش داشته و حالا با قیمت ۴۴۹ دلار قابل خریداری است.

هیرو ۹ بلک تقریبا در تمام بخش‌ها از نسل قبلی خودش بهتر است

برای اینکه فیلم‌برداری ۵K در این دوربین امکان‌پذیر شود، گوپرو از سنسوری با رزولوشن بالاتر (۲۰ مگاپیکسلی به جای ۱۲ در نسل قبلی) استفاده کرده است. به این ترتیب عکاسی با این دوربین هم حالا وضوح بیشتری دارد. فیلم‌برداری ۵K در این دوربین با حداکثر سرعت ۳۰ فریم در ثانیه انجام می‌شود. در حالت ۴K هم مثل نسل قبلی، امکان فیلم‌برداری تا حداکثر سرعت ۶۰ فریم در ثانیه وجود دارد. بتری ۱۷۲۰ میلی‌آمپری این دوربین هم تقریبا ۴۰ درصد نسبت به نسل قبلی حجیم‌تر است. در کنار این موارد، محافظ لنز این دوربین هم قابل تعویض است که این مورد از دوربین هیرو ۸ بلک حذف شده بود. یک لنز جانبی به نام Max Lens هم برای گوپرو هیرو ۹ بلک ساخته شده که ۹۹ دلار قیمت دارد و زاویه عریض‌تری برای عکاسی و فیلم‌برداری با این دوربین فراهم می‌کند.













بهبودهای بعدی را باید در نمایشگرهای این دوربین ببینیم. بر خلاف نسل قبلی، نمایشگر جلویی این دوربین حالا کاملا رنگی است و برای ولاگرها و یا گرفتن سلفی، بسیار کاربردی‌تر است. نمایشگر لمسی پشتی هم بزرگ‌تر شده و حالا اندازه‌ای ۲.۲۷ اینچی دارد. بزرگ‌تر شدن صفحه نمایش اصلی و همچنین باتری، از جمله مزایایی هستند که به دلیل بزرگ‌تر شدن بدنه این دوربین امکان‌پذیر شده است. این دوربین همانطور که گفتیم با قیمت ۴۴۹ دلار و از همین امروز قابل خریداری است. شما درباره این دوربین چه فکر می‌کنید؟

منبع: The Verge

The post گوپرو هیرو ۹ بلک با نمایشگر دوم رنگی و فیلم‌برداری ۵K معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala