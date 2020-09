چند روز قبل انویدیا بالاخره رسما اعلام کرد که با پرداخت ۴۰ میلیارد دلار شرکت Arm را تصاحب می‌کند. در جریان کنفرانس خبری که مدیرعامل‌های انویدیا و Arm حضور داشتند، آن‌ها در مورد آینده نکاتی را در مورد نتایج این همکاری مطرح کردند.

مهم‌ترین نکته اعلام شده این بود که ماهیت مستقل Arm باقی می‌ماند. از آنجایی که تعداد زیادی از شرکت‌ها در سرتاسر جهان از فناوری‌های Arm بهره می‌برند، حتی بعد از این جریان می‌توانند با خیال راحت به کار خود ادامه دهند. اما روی هم رفته، این تصاحب Arm توسط انویدیا چه معنایی برای گوشی‌های هوشمند دارد؟

جزییات تصاحب Arm توسط انویدیا

همانطور که اعلام شد، ارزش کل این قرارداد به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد. در این میان باید خاطرنشان کنیم تایید نهادهای نظارتی حدود ۱۸ ماه طول می‌کشد. طی این مدت، انویدیا و Arm همچنان به‌عنوان دو شرکت مجزا فعالیت می‌کنند و به استراتژی فعلی خود پایبند هستند.

همانطور که انویدیا گفته، Arm استقلال خود را حفظ خواهد کرد و این یعنی به جای اینکه به شرکت زیرمجموعه انویدیا تبدیل شود، یکی از شرکت‌های فرعی این کمپانی خواهد بود. چنین موضوعی اهمیت زیادی دارد زیرا به معنای این است که Arm همچنان بدون محدودیت می‌تواند به ارائه‌ی مجوز مربوط به استفاده از فناوری‌های خود ادامه دهد. اما در این میان معلوم نیست آیا انویدیا با بهره‌گیری از تکنولوژی Arm توسعه فناوری‌های اختصاصی را آغاز می‌کند یا نه.

انویدیا در زمینه‌ی پردازنده‌های گرافیکی و هوش مصنوعی حرف زیادی برای گفتن دارد و حالا این شرکت می‌خواهد این فناوری‌ها را در اختیار Arm قرار دهد. این بخشی از برنامه انویدیا برای ارائه‌ی امکانات پیشرفته پردازش هوش مصنوعی به طیف وسیع‌تری از گجت‌ها است. در این میان، انویدیا به بهره‌گیری از معماری RISC-V برای برخی پردازنده‌های کوچک موجود در کارت‌های گرافیک و دیگر محصولات خود ادامه می‌دهد که این معماری رقیب تکنولوژی Arm محسوب می‌شود.

از آنجایی که انویدیا یک شرکت آمریکایی است ولی Arm یک شرکت بریتانیایی محسوب می‌شود، یکی از نگرانی‌های مربوط به این قرارداد به‌خصوص برای شرکت‌های چینی به همین موضوع برمی‌گردد. اما مدیرعامل Arm خاطرنشان کرده که اکثریت پتنت‌های این شرکت در بریتانیا ثبت شده‌اند و بیشتر موارد باقی‌مانده هم مربوط به کشورهای خارج از آمریکا هستند و به همین خاطر فناوری‌های Arm مشمول قوانین محدودکننده آمریکا نیستند.

انویدیا همچنین می‌خواهد با سرمایه‌گذاری برای تاسیس دیتاسنتر هوش مصنوعی در شهر کمبریج انگلستان، مقر اصلی Arm، می‌خواهد تعهد خود را نسبت به حفظ دفتر اصلی این شرکت در انگلستان نشان دهد. این سایت شامل یک ابرکامپیوتر مبتنی بر تراشه‌های Arm خواهد بود که قرار است به محققین هوش مصنوعی، دانشمندان و استارت‌آپ‌ها کمک کند. اما در نهایت، باید ببینیم با نهایی شدن این قرارداد انویدیا به حرف‌های خود پایبند می‌ماند یا نه.

معنای این قرارداد برای گوشی‌های هوشمند

تمام گوشی‌های موجود در بازار از تراشه‌های مبتنی بر معماری Arm بهره می‌برند و به همین خاطر اهمیت این قرارداد برای گوشی‌ها را نمی‌توان کتمان کرد. از آنجایی که سیستم ارائه‌ی مجوز Arm قرار است بدون تغییر بماند، این شرکت‌ها در آینده هم قادر به بهره‌گیری از معماری و طراحی‌های Arm خواهند بود.

یکی از نکات قابل توجه این قرارداد این است که انویدیا با خرید Arm به طور غیر مستقیم وارد حوزه‌ی پردازنده‌های کامپیوترها می‌شود. با توجه به اینکه اپل قصد دارد برای تمام کامپیوترهای خود از تراشه‌های مبتنی بر معماری Arm استفاده کند و استفاده از این تراشه‌ها برای کامپیوترهای ویندوزی هم رو به افزایش است، انویدیا در نبرد با اینتل و AMD در زمینه‌ی کامپیوترها از یک برگ برنده بهره‌مند می‌شود. اگر ما در آستانه‌ی مهاجرت گسترده کامپیوترها به سمت بهره‌گیری از تراشه‌های مبتنی بر معماری Arm هستیم، زمان‌بندی انویدیا برای خرید این شرکت فوق‌العاده است.

انویدیا بیشتر به ساخت پردازنده‌های گرافیکی و کارت‌های گرافیکی شهرت دارد و بنابراین یکی از سوال‌های ایجاد شده این است که آیا طراحی پردازنده‌های گرافیکی Arm از فناوری‌های انویدیا بهره‌مند خواهند شد؟ با توجه به پیشرفت‌هایی که انویدیا در طراحی پردازنده‌های گرافیکی کم‌مصرف داشته، چنین چیزی کاملا محتمل است.

با این حال، مدیرعامل انویدیا اعلام کرده که پردازنده‌های گرافیکی Mali قرار نیست کنار بروند. این پردازنده‌های گرافیکی در طیف وسیعی از محصولات از تلویزیون گرفته تا ساعت‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین خاطر انویدیا نمی‌خواهد مشتریان Arm را در این زمینه مجبور به انتخاب جدیدی کند.

با این حال، این شرکت قصد دارد گزینه‌های جدیدی را برای مشتریانی معرفی کند که می‌خواهند به اکوسیستم غنی انویدیا در حوزه پردازش، بازی و دیگر حوزه‌ها دسترسی داشته باشند. در هر صورت به این زودی‌ها قرار نیست گوشی‌های مبتنی بر پردازنده گرافیکی انویدیا راهی بازار شوند.

باید خاطرنشان کنیم کوالکام از پردازنده گرافیکی اختصاصی Adreno استفاده می‌کند و سامسونگ هم مشغول همکاری با AMD برای توسعه پردازنده‌های گرافیکی است. به همین خاطر در حال حاضر مشتری مهمی برای پردازنده‌های گرافیکی انویدیا وجود ندارد.

گسترش هوش مصنوعی؛ دیدگاه مشترک انویدیا و Arm

اگرچه انویدیا می‌خواهد صاحب‌نظران، شرکا و قانون‌گذاران را متقاعد کند که تصاحب Arm روند فعالیت این شرکت را تغییر نمی‌دهد، اما واضح است که انویدیا با پرداخت این مبلغ هنگفت صرفا به دنبال برخی از مهم‌ترین پتنت‌های حوزه فناوری نیست و اهداف بلندمدتی را در سر دارد.

تراشه‌های کم‌مصرف مبتنی معماری Arm در زمینه‌های مختلف روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. انویدیا می‌خواهد از اکوسیستم Arm برای ادغام قابلیت‌های پردازش هوش مصنوعی پیشرفته خود در طیف وسیعی از محصولات استفاده کند. ترکیب انویدیا و Arm در زمینه‌ی هوش مصنوعی در آینده‌ی نزدیک نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد.

البته تمام این موارد، چشم‌انداز بلند مدتی محسوب می‌شوند که طی یک دهه آینده احتمالا عملی خواهند شد. در حال حاضر، انویدیا‌ باید بین انتظارات مشتریان فعلی ‌Arm و بلندپروازی‌های مربوط به هوش مصنوعی تعادل ایجاد کند. اگر این مشتریان تصمیم به ارزیابی گزینه‌های خود بگیرند، انویدیا با چالش‌های مهمی مواجه می‌شود. در هر صورت حالا تصمیم‌گیری در مورد نهایی شدن این معامله در دستان نهادهای نظارتی قرار دارد.

