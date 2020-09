هواوی به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا دیگر نه‌تنها نمی‌تواند تراشه‌های اختصاصی خود را تولید کند بلکه امکان خرید تراشه‌های ساخت دیگر شرکت‌ها را هم از دست داده است. به همین خاطر شرکت تایوانی TSMC موفق شده تعداد محدودی تراشه کایرین ۹۰۰۰ را تولید کند که جدیدترین تراشه پرچم‌دار و تا اطلاع ثانوی احتمالا آخرین تراشه پرچم‌دار این شرکت محسوب می‌شود.

طبق گزارش‌های منتشر شده، کایرین ۹۰۰۰ قرار است به‌عنوان قلب تپنده گوشی‌های هواوی میت ۴۰ انجام وظیفه کند. حالا در همین رابطه، یکی از افشاگران اعلام کرده که هواوی فقط به ۸.۸ میلیون تراشه کایرین ۹۰۰۰ برای گوشی‌های سری میت ۴۰ دسترسی دارد. در هر صورت با توجه به این موضوع، میزان تولید گوشی‌های هواوی میت ۴۰ بسیار پایین‌تر از حد انتظار خواهد بود.

گفته می‌شود این گوشی‌ها شامل سه مدل میت ۴۰، میت ۴۰ پرو و میت ۴۰ پرو پلاس هستند که هر سه از EMUI 11 مبتنی بر اندروید ۱۰ بهره می‌برند. قرار است هواوی ماه آینده مراسم معرفی این گوشی‌ها را برگزار کند که ظاهرا عرضه جهانی این گوشی‌ها از سال آینده آغاز می‌شود و در ابتدا فقط کاربران چینی می‌توانند آن‌ها را خریداری کنند. البته اگر اخبار مربوط به محدودیت دسترسی به تراشه‌ها صحت داشته باشد، احتمالا فقط تعداد بسیار محدودی از این گوشی‌ها در فروشگاه‌های دیگر کشورها قرار می‌گیرد.

