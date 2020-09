سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ رسما معرفی شد

اگر از گوشی‌های بزرگ متنفر هستید اما همزمان به عکاسی با موبایل، گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم و بازی کردن با گوشی علاقه دارید، سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ همان گوشی است که به دنبال آن می‌گردید. این محصول که اتفاقا دیروز هم آخرین عکس‌ها از آن لو رفت، جدیدترین پرچمدار سونی است که هم در زمینه بازی کردن حرف‌هایی برای گفتن دارد و هم نمایشگر ۱۲۰ هرتزی دارد که برای اولین بار در یک گوشی سونی شاهد آن هستیم.

نمایشگر ۶.۱ اینچی و OLED این گوشی، رزولوشن ۱۰۸۰p+ دارد و نسبت نمایش تصویر در آن هم مثل باقی گوشی‌های جدید سونی، ۲۱:۹ است. این نمایشگر از تکنولوژی‌های HDR و Creator Mode هم پشتیبانی می‌کند که مورد آخر سعی می‌کند رنگ‌های در حال نمایش در حین فیلم‌دیدن را شبیه به رنگ‌هایی کند که کارگردان به دنبال آن بوده! بهتر از همه اما این است که نمایشگر این گوشی از تکنولوژی Black Frame Insertion هم پشتیبانی می‌کند که به صورت خلاصه، میزان Motion Blur در تماشای محتوای ویدیویی را کاهش می‌دهد. برای درک بهتر این تکنولوژی، می‌توانید به این وب‌سایت سر بزنید.

با وجود نرخ تجدید ۱۲۰ هرتزی نمایشگر، سرعت نرخ دریافت لمس در نمایشگر این گوشی هم به ۲۴۰ هرتز رسیده است که در این زمینه شبیه به دیگر گوشی‌های ۱۲۰ هرتزی بازار است.

سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ از پردازنده اسنپدراگن ۸۶۵ معمولی استفاده می‌کند. در کنار این پردازنده، ۸ گیگابایت حافظه رم هم وجود دارد. این دو جمله به صورت خلاصه یعنی عملکرد این گوشی با پرچمدار ۶.۵ اینچی سونی یعنی Xperia 1 II یکسان خواهد بود. این گوشی در دو نسخه و با حافظه‌های داخلی ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایتی همراه است اما اگر فکر می‌کنید آن‌ها کافی نیستند، جایگاه کارت حافظه microSD هم در لبه سمت چپ گوشی قرار گرفته است.

اگر هم مایل به استفاده از microSD نباشید، می‌توانید سیم کارت دوم خود را در جایگاه مربوط به آن قرار دهید. پشتیبانی از ۵G (شبکه sub-6) هم در این گوشی حاضر است تا اکسپریا ۵ مارک ۲ چیزی از رقبای هم‌قیمت خود کم نداشته باشد.

دوربین‌ها در این گوشی عملا تفاوتی با اکسپریا ۱ مارک ۲ ندارند اما سنسور ToF از ماژول دوربین این گوشی حذف شده است. چند بهبود نرم‌افزاری جدید هم برای دوربین‌های این گوشی در نظر گرفته شده که سونی گفته این بهبود‌ها با یک بروزرسانی نرم‌افزاری برای کاربران اکسپریا ۱ مارک ۲ هم عرضه خواهد شد. از جمله این بهبود‌ها می‌توانیم به عکاسی در دو فرمت JPG+RAW به صورت همزمان و همچنین فیلم‌برداری ۴K HDR با حداکثر سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه اشاره کنیم.

برای دوربین‌ها، سه سنسور ۱۲ مگاپیکسلی داریم. دوربین اصلی سنسور بزرگ ۱/۱.۷ اینچی دارد و لرزشگیر اپتیکال هم برای آن در نظر گرفته شده است. دوربین الترا واید این گوشی هم از فوکوس خودکار Dual Pixel بهره می‌برد. در نهایت دوربین زوم این گوشی که زوم اپتیکال سه برابری نسبت به دوربین اصلی دارد، لرزشگیر اپتیکال هم خواهد داشت.

هر سه دوربین با لنزهای شارپ و باکیفیت زایس همراه هستند. فوکوس خودکار روی چشم (هم برای انسان‌ها و هم حیوانات) در این گوشی تعبیه شده و حداکثر سرعت عکاسی با این گوشی هم به ۲۰ فریم در ثانیه می‌رسد که در این حالت هم فوکوس خودکار پیوسته وجود خواهد داشت.

با وجود اندازه کوچک‌تر، سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ همچنان از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری استفاده می‌کند. این گوشی با شارژر ۱۸ واتی در بسته‌بندی خود همراه است اما اگر مایل باشید، می‌توانید یک شارژر ۲۱ واتی هم برای این گوشی خریداری کنید تا آن را زودتر شارژ کنید. تکنولوژی که سونی برای شارژر این گوشی استفاده کرده، USB Power Delivery است. همچنین باید خاطرنشان کنیم که با شارژر ۱۸ واتی هم می‌توان ۵۰ درصد ظرفیت باتری این گوشی را در سی دقیقه شارژ کرد.

سونی دو ویژگی واقعا کاربردی و عالی هم برای باتری این گوشی ساخته است. اولی Battery Care نام دارد که کاربر به کمک آن می‌تواند مشخص کند که با هربار شارژ، چقدر از ظرفیت باتری شارژ شود. مثلا می‌توان محدودیت ۹۰ درصدی برای شارژ این باتری گذاشت که چنین کاری در طول زمان، باعث بالا رفتن عمر باتری می‌شود.

ویژگی جذاب بعدی Heat Suppression نام دارد. با فعال کردن این ویژگی در هنگام بازی کردن و شارژ کردن، گوشی دیگر از شارژ باتری استفاده نمی‌کند و مستقیما از نیرویی که از برق می‌گیرد استفاده می‌کند. با این کار هم دیگر باتری گوشی داغ نمی‌شود و هم در نهایت به بالا رفتن عمر باتری کمک می‌کند. این ویژگی آخر مخصوصا چیزی است که شخصا امیدوارم در گوشی‌های بیشتری شاهد آن باشیم. معمولا گوشی‌های دیگر در حین بازی کردن و شارژ شدن، هم از باتری نیرو می‌گیرند و هم از آداپتر و همین باعث می‌شود تا باتری آن‌ها داغ شود.

ویژگی‌های جذاب دیگر اکسپریا ۱ مارک ۲ را در این گوشی هم می‌بینیم. برای مثال اگرچه با محصولی کوچک‌تر روبرو هستیم اما همچنان جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون در این محصول وجود دارد. بلندگوهای استریو که در بالا و پایین نمایشگر جای گرفته‌اند هم در این محصول وجود دارند و از تکنولوژی Dolby Atmos و ۳۶۰ Reality Audio پشتیبانی می‌کنند تا صدایی فراگیر داشته باشند. به خریداران این گوشی، سه ماه اشتراک رایگان TIDAL Hi-Fi هم داده می‌شود.

بدنه این گوشی توانسته گواهی IP68/IPX5 را هم برای مقاومت در برابر گرد و خاک و آب دریافت کند. شیشه رویی و پشتی گوشی هم از جنس گوریلا گلس ۶ خواهد بود. با وجود نمایشگر ۶.۱ اینچی، عرض این گوشی ۶۸ میلی‌متر است که باعث می‌شود یکی از خوش‌دست‌ترین و کوچک‌ترین‌های بازار به حساب بیاید. ضخامت این محصول هم تنها ۸ میلی‌متر است. چهار رنگ مشکی، خاکستری، آبی و صورتی هم برای سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ در نظر گرفته شده است.

سونی Xperia 5 II از تاریخ ۸ مهر و با قیمت ۹۵۰ دلار برای پیش‌فروش عرضه می‌شود اما تاریخ تحویل و عرضه عمومی این گوشی، ۱۴ آذرماه اعلام شده است! شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

