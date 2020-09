سامسونگ ماه گذشته از رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ رونمایی کرد. در آن زمان اطلاعی در رابطه با قابلیت‌های این محصول نداشتیم اما طی روزهای گذشته خبرهای بیشتری پیرامون آن منتشر شد.

با معرفی سری گلکسی نوت ۲۰، سامسونگ از نسخه‌ی ۲.۵ رابط کاربری خود نیز رونمایی کرد. رابط جدیدی که برای بسیاری از محصولات قدیمی از جمله سری اس ۱۰ (شامل اس ۱۰ لایت)، نوت ۱۰ (شامل نوت ۱۰ لایت)، گلکسی تب اس ۶ و … منتشر شد. در حالی که انتظار می‌رود این رابط همچنان فرایند انتشار روی دستگاه‌های دیگر را طی کند، به نظر می‌رسد سامسونگ کار خود را برای طراحی نسخه‌ی سوم نیز آغاز کرده که مبتنی بر اندروید ۱۱ است.

غول کره‌ای از ماه گذشته نسخه‌ی بتای این رابط را برای تعدادی کاربران گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ منتشر کرد و به همین خاطر اکنون می‌توانیم از برخی از قابلیت‌های آن آگاه شویم.

قابلیت‌های رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ – بتا

۱. هوم اسکرین

لمس و نگه داشتن یک اپلیکیشن برای اضافه کردن ویجت مربوط به آن

خاموش کردن گوشی با دوبار ضربه روی فضای خالی هوم اسکرین. (برای فعال کردن این قابلیت تنها کافی است وارد تنظیمات گوشی شده و از بخش Advanced features، گزینه‌ی Motion and gestures را انتخاب کنید تا به صفحه‌ی مربوطه هدایت شوید.)

۲. صفحه‌ی قفل

اضافه شدن دسته‌های بیشتر به تصاویر زمینه‌ی پویا برای صفحه‌ی قفل و همچنین امکان انتخاب بیشتر از یک دسته.

بهبود ویجت‌های صفحه‌ی قفل

۳. مرکز کنترل (Quick panel)

امکان مشاهده‌ی اعلانات مربوط به پیام‌ها و رسانه در بخش‌های جدا از هم

۴. نمایشگر همیشه روشن

بهبود ویجت‌های نمایشگر همیشه روشن

۵. قابلیت دسترسی

امکان کنترل مهم‌ترین تنظیمات بخش دسترسی، حین راه‌اندازی گوشی

تنظیمات پیشنهادی (بخش دسترسی) با توجه به استفاده‌ی کاربر

آسان‌‌تر شدن فرایند تنظیم میان‌برها

قابلیت تشخیص صدا اکنون با لوازم هوشمند از جمله تلویزیون و چراغ سازگار شده تا بدین ترتیب هشدارهای بصری بیشتری حین به صدا در آمدن زنگ در یا گریه‌ی کودک ارسال کند

۶. صفحه‌کلید سامسونگ

دسترسی سریع‌تر به صفحه‌کلید در بخش مدیریت عمومی (General management)

بهبود شکل ظاهری تنظیمات مربوط به صفحه‌کلید و اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس اهمیت تنظیمات

۷. سامسونگ دکس (DeX)

امکان اتصال بی‌سیم به تلویزیون

آسان‌تر شدن فرایند بزرگ‌نمایی صفحه و اندازه‌ی فونت به لطف تاچ‌پد جدید

۸. اینترنت

امکان مسدود کردن وب‌سایت‌هایی که بعد از لمس کلید بازگشت، کاربر را به صفحه‌ی دیگری هدایت می‌کنند

اضافه شدن گزینه‌های هشدار و مسدود کردن برای وب‌سایت‌هایی که اعلانات و تبلیغات زیادی نمایش می‌دهند

تغییر شکل ظاهری منوی برنامه جهت دسترسی سریع‌تر به تنظیمات مربوطه

اضافه شدن افزونه‌های متعدد از جمله افزونه‌ای برای ترجمه‌ی وب‌سایت‌ها

امکان پنهان کردن منوی وضعیت جهت بهبود تجربه‌ی وب‌گردی

امکان باز کردن حداکثر ۹۹ تب

امکان قفل کردن و مرتب‌سازی تب‌ها

بهبود طراحی نوار مربوط به تب‌ها (اکنون برای تمام دستگاه‌ها در دسترس است)

توقف پشتیبانی از پنل اج در اپلیکیشن سامسونگ اینترنت

۹. مخاطبین و تلفن

امکان ویرایش مشخصات چندین مخاطب لینک شده به صورت همزمان

اضافه شدن گزینه‌ای جهت حذف مخاطبین تکراری

بهبود تجربه‌ی جست‌و‌جو بین مخاطبین

افزایش مدت زمان ماندن فایل‌های پاک شده در سطل زباله از ۱۵ به ۳۰ روز

۱۰. پس زمینه‌ی تماس

امکان شخصی‌سازی صفحه‌ی تماس با تصاویر و ویدیوی دلخواه

۱۱. پیام‌رسان

سطل زباله برای برنامه‌ی پیام‌رسان جهت نگه‌داری پیام‌های پاک‌شده‌ی اخیر

۱۲. تماس و متن روی دستگاه‌های دیگر (Call and text on other devices)

امکان فعال/غیرفعال کردن قابلیت تماس و متن روی دستگاه‌های دیگر از طریق Bixby Routines

۱۳. تقویم

نمایش رویداد‌هایی با زمان آغاز مشابه در کنار هم

تغییر شکل ظاهری تنظیمات مربوط به افزودن یا ویرایش رویدادها

بهبود شکل ظاهری صفحه‌ی مربوط به هشدارهای تمام صفحه

۱۴. یادآور

بهبود شکل ظاهری صفحه‌ی مربوط به هشدارهای تمام صفحه

۱۵. کنترل والدین و سلامت دیجیتال

نمایش اطلاعات بیشتر در صفحه‌ی مربوط به گزارش هفتگی. کاربران اکنون می‌توانند روند تغییرات استفاده از گوشی را به نسبت هفته‌ی قبل و همچنین مدت زمان استفاده از هر قابلیت را مشاهده کنند

افزودن اطلاعات مربوط به مدت زمان استفاده از گوشی حین رانندگی به گزارش هفتگی

امکان اضافه کردن ویجت به صفحه‌ی قفل جهت مشاهده‌ی مدت زمان استفاده از گوشی بدون باز کردن آن

امکان اضافه کردن پروفایل‌های متفاوت برای حالت شخصی و کاری جهت بررسی مدت زمان کار با گوشی در شرایط مختلف

۱۶. دوربین

بهبود عملکرد قابلیت فوکوس خودکار و جذب نور خودکار

بهبود عملکرد لرزشگیر حین عکاسی از ماه در حالت بزرگ‌نمایی

۱۷. ویرایش تصویر

اضافه شدن قابلیتی جهت برگرداندن تصویر ویرایش شده به حالت اصلی

۱۸. Bixby Routines

عادت‌های دسته‌بندی شده‌ی پیش‌‌فرض به کاربران این امکان را می‌دهد تا به راحتی تنظیمات مورد نظر خود را برای شرایط مختلف انجام دهد

مشاهده‌ی فعالیت‌هایی که با اتمام یک عادت به حالت قبل باز می‌گردند

اضافه شدن شرایط جدید مانند قطع اتصال بلوتوث و وایفای، قطع تماس از شماره‌ای خاص و …

اضافه شدن فعالیت‌های جدید نظیر صحبت کردن با بیکسبی و قابلیت‌های دسترسی بیشتر

امکان شخصی‌سازی آیکون برای هر عادت و اضافه کردن آن به منوی صفحه‌ی قفل جهت دسترسی سریع

آپدیت رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ حدودا ۲.۵ گیگابایت حجم داشته و به همراه بروزرسانی امنیتی اول سپتامبر ۲۰۲۰ منتشر می‌شود. در این آپدیت، TalkBack (قابلیتی جهت کمک کردن به کاربران نابینا) جهت تجربه‌ی بهتر جایگزین Voice Assistant می‌شود. همچنین در حال حاضر کاربران نمی‌توانند در صورت بروزرسانی به رابط جدید از تم استفاده کنند. در واقع این نسخه هنوز از تم پشتیبانی نمی‌کند و اگر قبل از دریافت آن تمی روی گوشی نصب بود، بعد از اتمام فرایند بروزرسانی، تم به حالت پیش‌فرض بر می‌گردد. البته سامسونگ اعلام کرده عدم پشتیبانی از تم موقتی بوده و در نسخه‌ی نهایی چنین مشکلی وجود نخواهد داشت.

هنوز مشخص نیست کاربران دقیقا چه زمانی می‌توانند این رابط را دریافت کنند و یا سامسونگ نسخه‌ی نهایی آن را در چه تاریخی عرضه می‌کند و برای مشخص شدن این موضوع باید مدتی منتظر بمانیم.

اندروید ۱۱ چه زمانی برای گوشی‌ها منتشر می‌شود؟

