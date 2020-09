جزئیاتی جدیدی از گوشی تاشو گلکسی زد فلیپ ۲ سامسونگ لو رفت

سامسونگ در سال جاری از دو گوشی تاشو گلکسی زد فولد ۲ و گلکسی زد فلیپ رونمایی کرد. دو محصولی هیجان‌انگیزی که از نمایشگر تاشونده بهره می‌برند و قابلیت‌های زیادی دارند. اما امروز افشاگری ویتنامی با نام چان، اطلاعاتی در رابطه با گلکسی زد فلیپ ۲ منتشر کرد.

در سال ۲۰۱۹، اولین گوشی تاشوی سامسونگ با نام گلکسی فولد راهی بازار شد. غول کره‌ای در سال ۲۰۲۰ اما تصمیم گرفت به محصولات تاشوی خود بهای بیشتری داده و نام جدیدی برای آن‌ها در نظر بگیرد. اینطور شد که شاهد رونمایی از گوشی‌های سری زد (Z) بودیم و اولین گوشی‌های این سری هم گلکسی زد فلیپ و گلکسی زد فولد ۲ نام داشتند.

انتظار داریم سال بعد سامسونگ نسخه‌ی دوم گلکسی زد فلیپ را هم راهی بازار کند که به لطف چان، افشاگر ویتنامی، از بخشی از مشخصات آن نیز باخبر شدیم. اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی زد فلیپ ۲ از نمایشگر ثانویه‌ی بزرگ‌تری برخوردار خواهد بود. سامسونگ از گلکسی فولد به زد فولد ۲، اندازه‌ی نمایشگر ثانویه را به ۶.۲۳ اینچ افزایش داد اما در زد فلیپ، این نمایشگر تنها ۱.۱ اینچ بزرگی دارد که البته به خاطر شکل طراحی متفاوتی که دارند، طبیعی است.

متاسفانه این افشاگر در رابطه با اندازه‌ی دقیق این نمایشگر جزئیاتی را منتشر نکرد و به همین خاطر نمی‌توانیم بگوییم آیا این صفحه مانند نمایشگر موتورولا ریزر ۲۰۲۰ آنقدر بزرگ هست که کاربر بتواند به‌ راحتی از طریق آن پیام متنی نوشته و یا برخی از برنامه‌ها را اجرا کند. ظاهرا برای مشخص شدن این موضوع باید کمی بیشتر منتظر بمانیم.

نمایشگر شیشه‌ای گلکسی Z Flip سامسونگ دوام چندان بالایی ندارد

علاوه بر این‌ها، چان اعلام کرده شیشه‌ی محافظ صفحه‌ی کنونی که UTG (مخفف عبارت Ultra Thin Glass) نام دارد، با بهبودی‌هایی همراه خواهد شد. دیگر بخش‌هایی که احتمالا شاهد پیشرفت در آن‌ها خواهیم بود، مکانیزم لولاها و باتری است. زد فلیپ کنونی از یک باتری ۳۳۳۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و این برای یک گوشی هوشمند سال ۲۰۲۰ آنقدرها کافی به نظر نمی‌رسد.

همچنین گفته می‌شود این گوشی از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی نیز بهره می‌برد که خب البته خود چان هم در رابطه با این ادعا آنقدرها مطمئن نیست. اما از آن جایی که در حال حاضر بسیاری از پرچم‌دارها به نمایشگرهایی با رفرش ریت بالا مجهز می‌شوند، بعید نیست زد فلیپ ۲ نیز از چنین نمایشگری بهره‌مند شود.

جزئیاتی که چان در رابطه با کهکشانی تاشوی مورد انتظار سامسونگ در توییتر منتشر کرد به سه بخش تقسیم می‌شوند. وی در رابطه با نمایشگر ثانویه‌ی بزرگ‌تر، شیشه‌ی UTG بهبود یافته، مکانیزم پیشرفته‌تر لولاها و باتری بزرگ‌تر مطمئن است. در رابطه با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی اطمینان کامل ندارد و در رابطه با مشخصات فنی نظیر اندازه‌ی نمایشگر، چیپست بکار رفته، دوربین‌ها، طراحی و مواردی از این دست کاملا بی‌خبر است.

از آن جایی که سامسونگ سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی گوشی‌های تاشو کرده، به نظر می‌رسد سال بعد قطعا شاهد رونمایی از محصولات این‌چنینی خواهیم بود. بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های آتی خبرهای بیشتری در رابطه با نماینده‌ی جدید سامسونگ بشنویم.

