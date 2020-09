همانطور که انتظار می‌رفت، اپل در رویداد Time Flies از گوشی‌های آیفون ۱۲ رونمایی نکرد اما شاهد معرفی پردازنده‌ی A14 بودیم. پردازنده‌ای که قرار است قلب تپنده‌ی آیفون‌های جدید را تشکیل دهد. اما بعد از حضور آیفون ۱۲ پرو مکس در بنچمارک AnTuTu، به نظر می‌رسد این پردازنده آنقدرها که انتظار داشتیم قدرتمند نیست.

پردازنده‌ی جدید اپل مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری TSMC است و از ۱۱.۸ میلیارد ترانزیستور بهره می‌برد و این یعنی در کنار قدرت پردازشی بالا، A14 پردازنده‌ی کاملا کم مصرفی است. همانطور که می‌دانید، در حال حاضر A13 از قدرتمندترین پردازنده‌های کنونی است و از فناوری ۷ نانومتری با ۸.۵ میلیارد ترانزیستور بهره می‌برد. بنابراین می‌توان انتظار داشت A14 پردازنده‌ای با توانایی بسیار بالا باشد.

طبق ادعای اپل، تراشه‌ی جدید ۴۰ درصد سریع‌ از A12 است. پردازنده‌ای که در آیفون XS و آیفون XS مکس بکار رفت و ۲۰ درصد ضعیف‌تر از A13 بود. از طرفی TSMC اخیرا ادعا کرده بود فناوری ۵ نانومتری این شرکت ۱۵ درصد از فناوری ۷ نانومتری کنونی سریع‌تر است و این می‌تواند آیفون‌های جدید را در وضعیت بسیار خوبی قرار دهد.

اما این اعداد و ارقام در دنیای واقعی چه معنایی دارند؟ اینطور که به نظر می‌رسد، آیفون ۱۲ پرو مکس اخیرا در بنچمارک معروف AnTuTu دیده شده و این چیزی است که بسیاری‌ها منتظر دیدن آن بوده‌اند. اما نتیجه‌ی بدست آمده چنگی به دل نمی‌زند. در مقایسه با آیفون ۱۱ پرو مکس، نماینده‌ی جدید حدودا ۹ درصد بهتر بود. جالب‌تر اینکه این گوشی در بخش‌هایی حتی از برخی محصولات مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ نیز امتیاز کمتری بدست آورد.

اپل احتمالا اواخر این ماه یا در ماه بعد (اکتبر) از گوشی‌های آیفون ۱۲ رونمایی می‌کند و مدل‌های پرو نیز در ماه نوامبر (آبان – آذر)‌ عرضه خواهند شد. در واقع به نظر می‌رسد در حال حاضر آیفون ۱۲ پرو مکس در دست ساخت قرار دارد و قطعا این نتایج اولیه بعد از عرضه‌ی رسمی و بهینه‌سازی‌های مختلف بهتر خواهد شد. حتی اگر این اتفاق هم رخ ندهد، با توجه به اینکه A13 یک پردازنده‌ی قدرتمند است، ۱۰ درصد تفاوت نیز محسوس خواهد بود. خصوصا اینکه می‌دانیم پردازنده‌ی جدید به نسبت قبل ۳۰ درصد مصرف بهینه‌تری دارد و این یعنی اپل بیشتر تمرکز خود را امسال روی مصرف کمتر معطوف کرده تا افزایش قدرت. بنابراین به طور کلی جای نگرانی وجود ندارد.

اسنپدراگون ۸۷۵ احتمالا قدرتمندتر از A14 خواهد بود

معمولا هر سال با معرفی پردازنده‌های جدید از سوی اپل، از لحاظ قدرت پردازشی خالص، این پردازنده‌ها تمامی رقبا را به راحتی پشت سر می‌گذارند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، A14 قرار نیست این سنت همیشگی را حفظ کند. اگر آیفون ۱۲ پرو مکس نتواند به طور کلی، امتیازی به خوبی محصولات مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس کسب کند (یا تنها اندکی بهتر از آن‌ها باشد)، نماینده‌ی مورد انتظار کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۷۵ قطعا می‌تواند از آن پیشی بگیرد. بنابراین می‌توان انتظار داشت گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ (اس ۳۰) قدرت بیشتری از آیفون ۱۲ داشته باشند.

خبر بدتر اینکه با توجه به نتیجه‌ی بنچمارک، به نظر می‌رسد گوشی‌های جدید اپل از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی نیز بهره نمی‌برند. چرا که در این بنچمارک، امتیاز مربوط به تجربه‌ی کاربری به نسبت آیفون ۱۱ پرو مکس تغییری نداشت؛ در واقع بهتر است بگوییم کاهش داشته و این یعنی رفرش ریت همان ۶۰ هرتز خواهد بود. این توییتی بود که Digital Chat Station امروز در صفحه‌ی رسمی خود در توییتر منتشر کرده بود.

با این تفاسیر، اصلا نمی‌توان آینده‌ی خوبی برای محصولات جدید اپل در نظر گرفت. خصوصا اینکه این شرکت از لحاظ ظاهری هم تغییرات زیادی را در گوشی‌های جدید پدید نیاورده. با این حال قیمتی که کوپرتینویی‌ها برای گوشی‌های جدید خود در نظر می‌گیرند هم می‌تواند در میزان فروش آن‌ها تعیین کننده باشد. نظر شما در رابطه با آینده‌ی آیفون ۱۲ و برادران بزرگ‌ترش چیست؟

