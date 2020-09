ال جی Q31 معرفی شد؛ گوشی ۱۸۰ دلاری با استاندارد نظامی

ال جی به‌تازگی از گوشی پایین‌رده‌ی جدیدی با نام ال جی Q31 رونمایی کرد. محصولی که تنها ۱۸۰ دلار قیمت دارد اما توانسته گواهی‌نامه‌ی نظامی دریافت کند.

ال جی Q31 محصولی است پایین‌رده که از پردازنده‌ی مدیاتک هلیو P22 و ۳ گیگابایت رم بهره می‌برد. در کنار این‌ها، ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز در نظر گرفته شده که کاربران می‌توانند از طریق درگاه میکرواس‌دی تا ۲ ترابایت آن را افزایش دهند. همچنین این گوشی با اندروید ۱۰ در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

این گوشی روی پنل پشتی خود از دو دوربین بهره می‌برد که سنسوری به بزرگی ۱۳ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.8 و ۵ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 دارند. کاربران می‌توانند با دوربین فوق عریض این گوشی به ثبت تصاویری با زاویه‌ی دید ۱۲۰ درجه بپردازند اما از آن جایی که ال جی Q31 یک پایین‌رده است، نباید انتظار کیفیت بالایی از دوربین آن داشته باشید. روی پنل جلویی گوشی نیز دوربین سلفی قطره‌ای با سنسوری به بزرگی ۵ مگاپیکسلی و گشودگی دیافراگم f/2.2 تعبیه شده.

این گوشی از نمایشگری ۵.۷ اینچی با پنلی از نوع IPS LCD بهره می‌برد که وضوح تصویر در آن به ۱۵۲۰ × ۷۲۰ پیکسل می‌رسد. به خاطر اندازه‌ی کوچک نمایشگر، وزن این محصول تنها ۱۴۵ گرم است که این موضوع در دست نگه داشتن آن را بسیار آسان‌تر می‌کند. اما این اندازه‌ی کوچک از طرفی به تعبیه‌ی باتری کوچک‌تر انجامیده. منبع تغذیه‌ی ال جی Q31 تنها ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت دارد و از طریق درگاه microUSB 2.0 شارژ می‌شود.

اما نکته‌ی بسیار قابل توجه در رابطه با این گوشی، دریافت گواهی نظامی آمریکاست. این یعنی ال جی Q31 می‌تواند در برابر دمای بالا و پایین، افتادن، لرزش، شوک و حتی رطوبت مقاومت خوبی از خود نشان دهد. بنابراین کاربران می‌توانند از بابت کیفیت ساخت آن کاملا مطمئن باشند.

ال جی Q31 در رنگ نقره‌ای و با قیمت حدودا ۱۸۰ دلار، در تاریخ ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) برای خرید در کشور کره در دسترس قرار می‌گیرد. در رابطه با عرضه‌ی جهانی این محصول هم فعلا خبری منتشر نشده.

