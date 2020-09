گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن طی چند ماه گذشته به بحث اصلی بسیاری از خبرگزاری‌های حوزه‌ی فناوری تبدیل شده. محصولی که قرار است به عنوان پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی سامسونگ، به‌زودی راهی بازار شود و به‌تازگی نیز اینفوگرافیک آن منتشر شد.

تا به این لحظه بسیاری از اطلاعات مهم پیرامون گوشی جدید سامسونگ به بیرون درز پیدا کرده. اما روز گذشته ایوان بلس، یکی از معروف‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری، اینفوگرافیک گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن را با کاربران به اشتراک گذاشت که به لطف آن از مشخصات کلیدی این محصول نیز آگاه شدیم.

طبق تصاویر منتشر شده، نماینده‌ی جدید سامسونگ از نمایشگری ۶.۵ اینچی از نوع امولد بهره می‌برد که از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند. قلب تپنده‌ی مدل ۴G این گوشی را اگزینوس ۹۹۰ تشکیل داده و در مدل ۵G نیز از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ استفاده شده. روی پنل پشتی شاهد حضور سه دوربین هستیم که شامل دو سنسور ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و فوق عریض و یک سنسور ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو می‌شوند. همچنین این دستگاه از گواهی ضد آب IP68 نیز بهره می‌برد.

مدل ۵G این گوشی به یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده و اینطور که به نظر می‌رسد در مدل ۴G این میزان به ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت کاهش پیدا می‌کند. اس ۲۰ فن ادیشن با قیمت پایه‌ی ۷۰۰ یورو، در تاریخ ۲۳ سپتامبر (۲ مهر) در ۶ رنگ به فروش خواهد رسید.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala