چند هفته قبل سامسونگ در مراسم معرفی تبلت گلکسی تب A7 و مچ‌بند هوشمند گلکسی فیت ۲، از یک شارژر بی‌سیم جدید رونمایی کرد که مشابه ایرپاور اپل که هیچوقت روانه‌ی بازار نشد، می‌تواند به طور همزمان سه گجت را شارژ کند. به همین خاطر کاربران مثلا می‌توانند گوشی، ایرباد و ساعت هوشمند خود را بر روی آن قرار دهند تا به طور همزمان در کنار یکدیگر شارژ شوند.

در زمان معرفی، سامسونگ به جزییات این محصول اشاره‌ای نکرد اما حالا صفحات فروشگاه اینترنتی سامسونگ در آلمان و کره این محصول را قرار داده‌اند و به همین خاطر می‌توانیم به جزییات آن بپردازیم. طبق این اطلاعات، جدیدترین شارژر بی‌سیم سامسونگ از ۶ سیم‌پیچ القایی بهره می‌برد و می‌تواند گوشی‌های این شرکت را تا سرعت ۹ وات شارژ کند.

همچنین از دیگر گجت‌های مبتنی بر فناوری شارژ Qi هم پشتیبانی می‌کند که برای آن‌ها حداکثر سرعت به ۵ وات می‌رسد و محصولات اپل می‌توانند از سرعت ۷.۵ وات بهره ببرند. در بدنه این شارژ چندین LED تعبیه شده تا کاربران بتوانند وضعیت شارژ گجت را متوجه شوند. اندازه این محصول ۲۴۰ در ۸۶ در ۱۵.۵ میلی‌متر است و وزن آن هم به ۳۲۰ گرم می‌رسد.





کاربران برای خرید این شارژر بی‌سیم می‌توانند از بین مدل‌های مشکی و سفید رنگ دست به انتخاب بزنند و از گلکسی اس ۶ تا گلکسی زد فولد ۲ که دارای قابلیت شارژ بی‌سیم هستند، می‌توانند از این محصول بهره ببرند. همچنین باید به پشتیبانی از مدل‌های مختلف گلکسی بادز و گلکسی واچ هم اشاره کنیم.

طبق اطلاعات منتشر شده، گوشی‌های هوشمند حتی با داشتن کیس محافظ هم می‌توانند به‌صورت بی‌سیم شارژ شوند ولی برای این کار حداکثر ضخامت آن‌ها باید ۳ میلی‌متر باشد و البته بستگی به جنس آن‌ها هم دارد. اگر این موضوع منجر به افزایش دمای شارژر شود، به صورت خودکار سرعت شارژ کاهش پیدا می‌کند.

هنوز معلوم نیست این محصول در چه تاریخی راهی بازار می‌شود ولی با توجه به پدیدار شدن در فروشگاه اینترنتی سامسونگ احتمالا به‌زودی شاهد عرضه آن خواهیم بود.

منبع: GSM Arena

The post مشخصات شارژر بی‌سیم سه‌گانه سامسونگ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala