طبق تحقیقی که به تازگی صورت گرفته، یکی از مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها برای افزایش آمار جذب توریست به شهرهای کمتر شناخته شده، به‌روزرسانی صفحه ویکی‌پدیا آن‌ها است.

گروهی از اقتصاددانان شاغل در موسسه تحقیقاتی کارلو آلبرتو در شهر تورین ایتالیا آزمایشی انجام داده‌اند که نشان می‌دهد فقط چند ویرایش ساده بر روی صفحات ویکی‌پدیا شهرها می‌تواند سالانه ۱۰۰ هزار پوند درآمد گردشگری شهرهای کوچک را افزایش بدهد؛ این موضوع قدرت زیاد دایره‌المعارف‌های آنلاین آزاد را نشان می‌دهد.

این محققین به طور تصادفی چند شهر را در اسپانیا انتخاب کردند تا بتوانند تاثیر بهبود صفحات ویکی‌پدیا آن‌ها بر آمار گردشگری را با دقت بررسی کنند. آن‌ها برای این کار، صرفا چند پاراگراف در مورد تاریخچه شهرهای موردنظر و جاذبه‌های محلی را به صفحات ویکی‌پدیا اضافه کردند و همچنین عکس‌های باکیفیتی از این مناطق در این صفحات قرار دادند.

البته آن‌ها برای انجام چنین کاری زحمت خاصی متحمل نشدند زیرا بیشتر مطالب را صرفا از ویکی‌پدیا اسپانیایی به فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و هلندی ترجمه کردند. انجام این کار تاثیر فوری و قابل توجهی داشت؛ اضافه کردن تنها ۲ پاراگراف متن و یک عکس، تعداد شب‌های اقامت در شهر در طول فصل گردشگری را حدود ۹ درصد افزایش داد. در برخی موارد این افزایش حتی بیشتر بود. برای شهرهایی که در صفحه ویکی‌پدیا آن‌ها اطلاعات خاصی وجود ندارد، یک ویرایش ساده می‌تواند آمار بازدید را حدود یک سوم افزایش دهد.

در بخشی از مقاله این محققین آمده: «اگر ما این موضوع را به کل صنعت گردشگری تعمیم دهیم، تاثیر آن بسیار زیاد و در حد چندین میلیارد یورو خواهد بود.» سوالی که برای این محققین پیش آمده این است که چرا شهرهای بیشتری در سرتاسر جهان چنین کار ساده‌ای را برای افزایش آمار گردشگران انجام نمی‌دهند.

اگرچه هر کسی می‌تواند مقاله‌های ویکی‌پدیا را ویرایش کند، ولی باید به افراد ناظر بر ویرایش‌ها هم اشاره کنیم که گاهی اوقات سخت‌گیری آن‌ها باعث می‌شود کاربران زیادی فعالیت در این محیط را رها کنند. این محققین می‌گویند تمام ویرایش‌های صورت گرفته بر روی ویکی‌پدیا هلندی در عرض ۲۴ ساعت حذف شده و به همین خاطر محققین ناچار شده‌اند فقط به ویرایش در سه زبان بسنده کنند.

ظاهرا یکی از ویراستارهای ارشد ویکی‌پدیا زبان هلندی متوجه این آزمایش شده و فعالیت این افراد را متوقف کرده است. در این سایت ویرایش تجاری مجاز نیست و چنین کاری ممنوع به حساب می‌آید.

این اولین مقاله‌ای نیست که تاثیر زیاد دایره‌المعارف‌های آنلاین را نشان می‌دهد. در همین رابطه مقاله‌ای دیگر منتشر شده که نشان می‌دهد افزودن محتوای علمی جدید به ویکی‌پدیا منجر به تغییر در صدها مقاله علمی مرتبط می‌شود. این یعنی حتی دانشگاهیان و محققین حرفه‌ای هم مرتبا ویکی‌پدیا را بررسی می‌کنند و اغلب به همان مقالاتی ارجاع می‌دهند که در ویکی‌پدیا ذکر شده‌اند.

