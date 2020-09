طی هفته‌های گذشته اطلاعات زیادی در مورد گوشی وان‌پلاس ۸T فاش شده و حالا به گفته‌ی یکی از افشاگران مشهور، در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) شاهد معرفی این گوشی وان‌پلاس خواهیم بود. اگر این خبر صحت داشته باشد، پس این گوشی قرار است یک ماه زودتر از نسل‌های قبلی معرفی شود. در ضمن طبیعتا به دلیل بحران کرونا، این مراسم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

همانطور که گفتیم اطلاعات زیادی از این گوشی منتشر شده است. به‌عنوان مثال یکی از افشاگران اعلام کرده که امسال برای سری T خبری از مدل پرو نخواهد بود و صرفا وان‌پلاس ۸T راهی بازار می‌شود. گفته می‌شود این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس و نمایشگر ۶.۵ اینچ ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. در پنل پشتی این گوشی دوربین چهارگانه تعبیه شده که دوربین اصلی آن مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است. همچنین یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی هم به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند.

از دیگر ویژگی‌های احتمالی می‌توانیم به پشتیبانی از شارژ ۶۵ وات، بهره‌گیری از حداکثر ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. در رابطه با قیمت آن هم هنوز گزارش موثقی منتشر نشده ولی احتمالا به‌زودی از قیمت این گوشی خبردار خواهیم شد.

آنچه که درباره‌ی وان‌پلاس ۸T می‌دانیم

منبع: ۹To5Google

The post گوشی وان‌پلاس ۸T احتمالا ماه آینده معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala