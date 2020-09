اپل به‌تازگی از دو ساعت هوشمند جدید خود با نام‌های اپل واچ سری ۶ و اپل واچ SE رونمایی کرد. این اولین بار در تاریخ این شرکت است که شاهد رونمایی از دو ساعت هوشمند در دو دسته‌ی متفاوت هستیم که در این بین اپل واچ سری ۶ مدل پرچم‌دار و SE مدل میان‌رده به حساب می‌آید. اما بزرگ‌ترین رقیب اپل یعنی سامسونگ هم در ماه گذشته از ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ با قابلیت‌های بسیار متعدد رونمایی کرد. بنابراین تصمیم گرفتیم در این مطلب به مقایسه‌ی اپل واچ سری ۶ و گلکسی واچ ۳ بپردازیم تا ببینیم کدام یک از این دو محصول می‌توانند با توجه به قیمت، به شکل بهتری نیاز کاربران را برطرف کنند.

البته نکته‌ای که باید قبل از انجام این مقایسه به آن اشاره کنیم این است که کاربران گوشی‌های آیفون علی‌رغم اینکه گلکسی واچ به خوبی از گوشی‌های اپل پشتیبانی می‌کند، تمایل زیادی به خرید آن ندارند و ترجیح می‌دهند از اپل واچ استفاده کنند. از طرفی کاربران گوشی‌های اندروید هم به دلیل عدم پشتیبانی اپل واچ از این گوشی‌ها، نمی‌توانند از آن بهره‌مند باشند. به همین خاطر هدف این مقایسه اینطور نخواهد بود که در نهایت یکی از این دو را به کاربران پیشنهاد کنیم. در واقع می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که کدام شرکت در ساخت محصولی بهتر از لحاظ امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، عملکرد موفق‌تری داشته.

مقایسه‌ی اپل واچ سری ۶ با گلکسی واچ ۳

طراحی

از لحاظ طراحی، هر دو محصول شکل و شمایل قدیمی خود را حفظ کرده‌اند. اپل واچ سری ۶ همچنان با نمایشگری چهار ضلعی طراحی شده و کاربران می‌توانند با تاج چرخان کنار آن، در منوی برنامه‌های مختلف گشت‌و‌گذار کنند. طراحی جالبی که می‌توان گفت به نوعی به امضای اپل در ساعت‌های هوشمند بدل شده. در طرف مقابل گلکسی واچ ۳ از نمایشگر گرد بهره می‌برد که کنترل محتوای درون آن توسط حاشیه‌ی چرخان صورت می‌گیرد.

به طور کلی هر دو شرکت عملکرد بسیار خوبی در زمینه‌ی طراحی داشتند و نمی‌توان در این بخش از آن‌ها خرده گرفت. بعد از روشن کردن ساعت هم آنچه که توجه کاربر را جلب می‌کند، شکل و شمایل کلاسیک گلکسی واچ ۳ و مدرن اپل واچ سری ۶ است. اگرچه هر دو ساعت از تعداد بسیار زیادی واچ‌فیس بهره می‌برند اما سامسونگ به صورت پیش‌فرض واچ‌فیسی را برای ساعت خود در نظر گرفته که آن را شبیه به ساعت‌های معمولی می‌کند.

با این حال وقتی در رابطه با ساعت‌های هوشمند حرف می‌زنیم، طراحی اولویت اول نیست و بسیاری‌ها تمایل دارند از کیفیت نرم‌افزاری محصول آگاه شوند. به عبارتی، اینکه ساعت چگونه به نظر می‌رسد مهم نیست، بلکه توانایی انجام چه کارهایی را دارد بسیار حائز اهمیت است.

بررسی ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳

امکانات و قابلیت‌ها

در سال جاری، هم سامسونگ و هم اپل قدم بزرگی در پیاده‌سازی قابلیت‌های فراوان در ساعت‌های هوشمند خود برداشتند و در نتیجه‌ی این اقدام، محصولاتی را شاهد بودیم که یک سر و گردن از آنچه که دو شرکت در سال‌های گذشته راهی بازار کردند بالاتر بودند.

سامسونگ ماه گذشته از ساعت جدید خود رونمایی کرد و به همراه آن، شاهد معرفی قابلیت‌هایی بودیم که فاصله‌ی آن را با اپل واچ به حداقل رساند. همانطور که می‌دانید، سال‌های نسبتا زیادی است که اپل با ساعت‌های هوشمند خود، بخش بزرگی از بازار را در اختیار دارد چرا که محصولات این شرکت از امکانات بسیار زیادی برخوردار بودند. اما سامسونگ با واچ ۳ سعی کرد تا جایی که امکان دارد این فاصله را کم کند که البته موفق هم بوده.

گلکسی واچ ۳ بالاخره به سنسور اندازه‌گیری نوار قلب مجهز شده که مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکاست اما در کشورهای محدودی در دسترس قرار دارد. یکی دیگر از قابلیت‌های خوبی که به این محصول اضافه شده، سنسور تشخیص افتادن است. به این صورت که اگر کاربر به هر دلیلی به زمین بیفتد، گلکسی واچ ۳ می‌تواند آن را تشخیص دهد. این قابلیت به خصوص برای افراد مسن بسیار حیاتی است و خوشبختانه در ساعت‌های هر دو شرکت شاهد آن هستیم.

از قابلیت‌های خوب دیگری که واچ ۳ به آن مجهز شده، سنسور اندازه‌گیری اکسیژن خون است (مشترک با اپل واچ سری ۶) که در اپل واچ سری ۵ شاهد آن نبودیم. همچنین این محصول برخلاف نماینده‌ی اپل از قابلیت اندازه‌گیری فشار خون نیز بهره‌مند است که اگرچه آنقدرها دقیق نیست و باید آن را با یک دستگاه سنجش فشار خون کالیبره کرد اما همچنان یک عامل برتری به نسبت رقیب به حساب می‌آید. اپل هم نماینده‌ی خود را به سنسور اندازه‌گیری اکسیژن خون مجهز کرده. علاوه بر این‌ها، یکی از قابلیت‌هایی که مدت زمان بسیار زیادی منتظر حضور آن در اپل واچ‌ها بودیم یعنی پایش وضعیت خواب هم به آن اضافه شده تا بدین ترتیب انتخاب محصول برتر بسیار سخت‌ شود.

واچ‌فیس‌ها

واچ‌فیس‌ یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر ساعت هوشمند را تشکیل می‌دهد. دقیقا به همین خاطر است که هم سامسونگ و هم اپل تمام تلاش خود را بکار گرفته‌‌اند تا جدیدترین و بهترین واچ‌فیس‌ها را برای ساعت خود طراحی کنند. سامسونگ واچ‌فیس‌های از پیش‌ نصب‌شده‌ی متعددی دارد و دست کاربران نیز در شخصی‌سازی آن‌ها بسیار باز است.

در طرف مقابل اپل هم امکان شخصی‌سازی واچ‌فیس‌هایش را به کاربران می‌دهد. با اپل واچ سری ۶، کاربران به واچ‌فیس‌های هنری زیبایی دسترسی خواهند داشت و حتی می‌توانند از مموجی‌های دلخواه خود هم برای شخصی‌سازی آن استفاده کنند.

نرم‌افزار، سخت‌افزار و باتری

این دو ساعت هوشمند از لحاظ نرم‌افزاری بسیار غنی هستند. سوا از نرم‌افزارهای از پیش نصب شده، نرم‌افزارهای شخص ثالث زیادی برای دانلود وجود دارد که کاربران می‌توانند متناسب با اهداف خود از آن‌ها استفاده کنند. البته از لحاظ کیفیت برنامه‌های شخص ثالث، بدون شک اپل واچ سری ۶ برنده است.

همانطور که گفته شد، سال‌های زیادی است که اپل واچ‌ها بازار ساعت‌های هوشمند را تحت سلطه‌ی خود در آوردند و این طبیعی است توسعه‌دهندگان بهترین برنامه‌های خود را ابتدا برای این محصولات طراحی کنند. با این حال در هر دو محصول به تمام آنچه که اغلب یک کاربر نیمه‌حرفه‌ای و در مواردی هم حرفه‌ای به آن نیاز دارد دسترسی خواهید داشت منتها روی کاغذ، تعداد این برنامه‌ها برای سیستم عامل watchOS بسیار بیشتر از تایزن است.

از طرفی کار کردن با اپل واچ نیز احتمالا سریع‌تر و روان‌تر خواهد بود چرا که این محصول از پردازنده‌ی بسیار قدرتمند S6 بهره می‌برد که بر پایه‌ی تراشه‌ی A13 تولید شده و قدرت پردازشی بالایی دارد. در طرف مقابل گلکسی واچ ۳ به پردازنده‌ای مجهز شده که گلکسی واچ از آن بهره می‌برد و اگرچه مشکل خاصی از لحاظ پردازشی ندارد اما نمی‌توان آن را با S6 مقایسه کرد. همین موضوع هم می‌تواند دلیل خوبی باشد برای توسعه‌دهندگان تا برنامه‌های متنوع خود را با خیال راحت‌تری برای نماینده‌ی اپل طراحی کنند.

سامسونگ برای تامین انرژی گلکسی واچ ۳ از یک باتری ۳۴۰ میلی‌آمپر ساعتی در مدل ۴۵ میلی‌متری و ۲۴۷ میلی‌آمپر ساعتی در مدل ۴۱ میلی‌متری استفاده کرده که می‌توانند تا سه روز استفاده‌ی مداوم و معمولی کاربران را همراهی کند. این میزان در صورت استفاده‌ از ردیاب GPS به دو روز کاهش پیدا می‌کند.

در طرف مقابل اپل معتقد است ساعت هوشمند جدیدش می‌تواند تا ۱۸ ساعت روشن بماند. این مقدار دقیقا مشابه عملکرد اپل واچ سری ۵ است که البته در تست‌ها نیز شاهد صحت ادعای اپل بودیم. با این حال با اضافه شدن قابلیت ردیاب خواب، به نظر می‌رسد باید روزانه حداقل یکبار این محصول را شارژ کنید. به صورت کلی، عملکرد هیچ کدام از ساعت‌ها در زمینه‌ی نگهداری شارژ عالی نیست اما در مقایسه با هم، نماینده‌ی سامسونگ کاملا دست بالا را دارد.

قیمت

اگرچه طی سال‌های اخیر اپل همیشه به عنوان برندی گران‌قیمت تصور می‌شد، اما این روزها سامسونگ است که قیمت محصولاتش را به طرز چشمگیری افزایش داده. در بخش ساعت‌های هوشمند هم به نظر می‌رسد دو شرکت تفاوت خاصی با یکدیگر ندارند. اپل برای مدل ۴۰ میلی‌متری اپل واچ سری ۶ قیمت ۳۹۹ دلار و برای مدل ۴۴ میلی‌متری هم قیمت ۴۲۹ دلار را در نظر گرفته که این میزان برای مدل‌های LTE به ترتیب به ۴۹۹ و ۵۲۹ دلار افزایش پیدا می‌کند.

در طرف مقابل سامسونگ مدل ۴۱ میلی‌متری گلکسی واچ ۳ را ۳۹۹ دلار قیمت‌گذاری کرد که این مقدار برای مدل ۴۵ میلی‌متری به ۴۳۰ دلار افزایش می‌یابد که ۱ دلار از قیمت مدل ۴۴ میلی‌متری اپل گران‌تر است. اما در طرف دیگر، مدل LTE نماینده‌ی سامسونگ ۵۰ دلار ارزان‌تر از اپل واچ بوده و قیمت مدل ۴۱ و ۴۵ میلی‌متری آن به ترتیب به ۳۵۰ و ۴۸۰ دلار می‌رسد.

نتیجه

به طور کلی، هر دو ساعت از توانایی‌های بسیار بالایی برخوردار هستند و می‌توانند نیازهای متعدد کاربران را به بهترین شکل ممکن برطرف کنند. با این حال از مزیت‌های گلکسی واچ می‌توان به باتری بهتر و هماهنگی خوب با آیفون‌ها هم اشاره کرد در حالی که اپل واچ تنها با آیفون‌ها سازگاری دارد. از طرفی نباید این را هم فراموش کنیم که اگر از گوشی آیفون استفاده می‌کنید، اپل واچ می‌تواند یک آیفون کوچک دیگر به حساب بیاید چرا که هماهنگی بی‌نظیری با این گوشی‌ها دارد. همچنین فراموش نکنید این ساعت از پردازنده‌ی بسیار قدرتمندتر و برنامه‌های شخص ثالث حرفه‌ای‌تر و بیشتری بهره می‌برد.

همانطور که گفته شد، هدف از مقایسه‌ی اپل واچ سری ۶ با گلکسی واچ ۳ پیشنهاد خرید یکی از این دو محصول نیست. بلکه بررسی فناوری‌هایی است که دو شرکت در محصولات خود گنجانده‌اند. اپل واچ ۶ به‌تازگی معرفی شده و هنوز به صورت دقیق مورد بررسی قرار نگرفته اما اگر همه چیز به خوبی آنچه که روی کاغذ مشاهده می‌کنیم پیش برود، در دنیای ساعت‌های هوشمند، اپل واچ سری ۶ انتخاب بهتری خواهد بود. اما در کنار یک گوشی هوشمند، نتیجه می‌تواند با در نظر گرفتن نوع گوشی، قیمت و نیاز کاربر، متفاوت باشد.

