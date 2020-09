از گوشی تاشو گلکسی Z Flip 2 چه انتظاراتی داریم؟

گلکسی Z Flip یکی از جذاب‌ترین گوشی‌هایی بود که در سال جاری توسط سامسونگ روانه‌ی بازار شد. این گوشی یادآور نوستالژی گوشی‌های تاشو عمودی است که سال‌ها قبل محبوبیت زیادی داشتند اما این تنها ویژگی مثبت گوشی موردنظر نبود. در هر صورت در آینده‌ی نزدیک اطلاعات مختلفی در مورد نسل بعدی این گوشی که فعلا از آن به عنوان گلکسی Z Flip 2 یاد می‌کنیم، منتشر خواهد شد.

با توجه به اینکه نسل دوم گلکسی فولد از جهات مختلف گوشی بسیار جذاب‌تری محسوب می‌شود، برای گلکسی Z Flip 2 هم انتظارات زیادی داریم که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

طراحی

سامسونگ برای افزایش دوام این گوشی می‌تواند شیشه محافظ گوریلا گلس ویکتوس را بر روی نمایشگر بیرونی آن تعبیه کند. همچنین اگرچه گلکسی Z Flip از بدنه براق جذابی بهره می‌برد، اما این براق بودن باعث می‌شود خیلی زود پر از لکه و جای انگشت می‌شود. سامسونگ برای مدل ۵G گلکسی Z Flip از بدنه مات استفاده کرده و در کل بسیاری از کاربران طرفدار بدنه‌های مات هستند. همچنین اگر سامسونگ بتواند بدنه گلکسی Z Flip 2 را اندکی باریک‌تر کند، عالی می‌شود.

مکانیسم لولای گلکسی Z Flip عالی است اما اگر سامسونگ بتواند با بهبود آن تنوع زوایای قرارگیری گوشی مربوط به حالت Flex Mode را افزایش دهد، این ویژگی احتمالا مورد استقبال قرار می‌گیرد. همچنین افزایش دوام باید یکی از اولویت‌های سامسونگ باشد و هرچقدر لولا در برابر گردوغبار و دیگر ذرات ریز مقاومت بیشتری داشته باشد، بهتر است. قابلیت تنوع رنگ لولا که سامسونگ برای گلکسی زد فولد ۲ عملی کرده، ویژگی جالبی است که امیدواریم برای گلکسی Z Fold 2 هم ارائه شود.

نمایشگر

آیا گلکسی Z Fold 2 به نمایشگر اصلی بزرگ‌تر از اندازه ۶.۷ اینچی نیاز دارد؟ روی هم رفته می‌توان گفت که این اندازه مناسب چنین گوشی تاشویی است اما اگر سامسونگ بتواند حاشیه‌های نمایشگر را کاهش دهد که بدون نیاز به تغییر اندازه بدنه تا حدی اندازه نمایشگر افزایش پیدا کند، احتمالا جذابیت آن افزایش پیدا می‌کند. خبرهایی در مورد نسل دوم شیشه محافظ فوق نازک موسوم به UTG سامسونگ منتشر شده که اگر برای این گوشی مورد استفاده قرار بگیرد، دوام نمایشگر تاشو آن تا حد قابل توجهی بیشتر خواهد شد.

از دیگر ویژگی‌های مورد انتظار می‌توانیم به رفرش ریت ۱۲۰ هرتز اشاره کنیم و باید یادآوری کنیم رفرش ریت بالای نمایشگر گلکسی زد فولد ۲ مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. مشتریانی که هر ساله مبالغ هنگفتی را برای خرید گوشی‌های سامسونگ مانند سری گلکسی اس ۲۰، گلکسی نوت ۲۰ اولترا، گلکسی زد فولد ۲ و حتی گلکسی تب اس ۷ پلاس هزینه می‌کنند، به بهره‌گیری از رفرش ریت بالا عادت کرده‌اند.

در رابطه با نمایشگر بیرونی هم باید بگوییم که در حال حاضر نمایشگر ۱.۱ اینچی تقریبا نمی‌تواند هیچ کار خاصی را انجام دهد. به همین خاطر با تعبیه نمایشگر بزرگ‌تر، کاربران راحت‌تر می‌توانند نوتیفیکیشن‌ها را مشاهده کنند و حتی قادر به پاسخ‌های کوتاه هم خواهند بود.

دوربین‌ها

برای این گوشی خواستار ویژگی‌هایی مانند زوم ۱۰۰ برابری و یا فیلم‌برداری ۸K نیستیم زیرا چنین ویژگی‌هایی برای گوشی موردنظر غیرضروری محسوب می‌شوند. اما امیدواریم سامسونگ از دوربین‌های اصلی و اولترا واید بسیار بهتری استفاده کند. همچنین جای خالی دوربین تله‌فوتو هم در پنل پشتی گلکسی Z Flip احساس می‌شود که تعبیه‌ی آن، دست کاربران را برای عکاسی در شرایط مختلف بازتر می‌کند.

عملکرد و عمر باتری

گلکسی Z Flip همراه با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس روانه‌ی بازار شد که در آن زمان بهترین تراشه پرچم‌دار کوالکام محسوب می‌شد. برای گلکسی Z Flip 2 هم این رویکرد باید بار دیگر تکرار شود و حافظه ۲۵۶ گیگابایت هم برای بسیاری از کاربران کافی است. همچنین ۸ گیگابایت حافظه رم هم برای انجام انواع و اقسام کارها مقدار مناسبی محسوب می‌شود و اگر سامسونگ آن را افزایش ندهد، چنین کاری مشکل‌زا نخواهد بود.

در این میان، امیدواریم سامسونگ به جای باتری ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی از باتری بزرگ‌تری استفاده کند. حتی اگر تعبیه باتری بزرگ‌تر نتواند عمر باتری آن را به طور قابل توجهی افزایش دهد، اما می‌تواند افزایش مصرف انرژی مربوط به نمایشگر بیرونی بزرگ‌تر را جبران کند. در رابطه با شارژ سریع هم امیدواریم به جای شارژ ۱۵ وات حداقل سرعت ۲۵ وات ارائه شود.

نرم‌افزار

بدون شک گلکسی Z Flip 2 همراه با رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ به دست کاربران می‌رسد. امیدواریم سامسونگ حالت Flex Mode را بهبود ببخشد تا اپلیکیشن‌های بیشتری بتوانند از قرارگیری این گوشی در زاویه ۹۰ درجه بهره ببرند. اگر هم این گوشی از نمایشگر بیرونی بزرگ‌تری بهره ببرد، سامسونگ باید قابلیت‌هایی را توسعه دهد که تجربه کاربری جذاب‌تری برای ارتباط این دو نمایشگر با یکدیگر ارائه شود.

در این مطلب تلاش کردیم به تعدادی از ویژگی‌های مورد انتظار از گلکسی Z Flip 2 بپردازیم. شما از این گوشی چه انتظاراتی دارید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

