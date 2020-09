فیسبوک به جاسوسی از کاربران اینستاگرام از طریق دوربین سلفی متهم شد

اینطور که به نظر می‌رسد، یکی از کاربران مدعی شده فیسبوک از طریق دوربین سلفی در اپلیکیشن اینستاگرام به جاسوسی حریم خصوصی وی می‌پردازد و به همین دلیل نیز از این شرکت شکایت کرد.

در ماه جولای سال جاری، خبرهایی منتشر شده بود مبنی براینکه اپلیکیشن اینستاگرام می‌توانست به دوربین گوشی‌های آیفون دسترسی داشته باشد. حتی در صورتی که دوربین اصلا مورد استفاده هم قرار نمی‌گرفت. بسیاری‌ها در آن زمان فیسبوک را به جاسوسی از کاربران از طریق دوربین سلفی متهم کرده بودند اما فیسبوک با رد این اتهام مدعی شد یک باگ نرم‌افزاری باعث ارسال پیغامی می‌شد مبنی براینکه اینستاگرام در حال استفاده از دوربین است.

آیا فیسبوک از طریق دوربین سلفی از کاربران اینستاگرام جاسوسی می‌کند؟

اگر به خاطر داشته باشید، سال‌ها قبل فیسبوک اینستاگرام را به ارزش ۱ میلیارد دلار خریداری کرد و به همین خاطر است که اکنون درگیر این شکایت شده. به گزارش وب‌سایت بلومبرگ، روز پنجشنبه، یکی از کاربران اینستاگرام اهل ایالت نیوجرسی مدعی شد دسترسی اینستاگرام به دوربین گوشی هیچ ربطی به باگ نرم‌افزاری ندارد و در واقع از روی عمد انجام می‌شود. به اعتقاد وی، با جاسوسی از طریق دوربین سلفی آیفون، فیسبوک می‌تواند به اطلاعاتی دست پیدا کند که از راه‌های دیگر دسترسی به آن تقریبا غیر ممکن است.

این شخص در ادامه‌ی شکایت‌های خود به این نکته نیز اشاره کرد که اطلاعاتی تا این حد خصوصی و شخصی برای فیسبوک بسیار ارزشمند بوده و این شرکت می‌تواند از آن‌ها برای تحقیقات بازاریابی استفاده کند. اینستاگرام این اتهام را رد کرده و مدعی است تا زمانی که دوربین سلفی در حالت استفاده قرار نداشته باشد آن را درگیر نمی‌کند اما به اعتقاد شاکی، چنین ادعایی باطل بوده و اینستاگرام پیوسته و بدون اجازه، در حال تماشای کاربران از طریق دوربین سلفی گوشی است. همچنین در این پرونده ذکر شده که اینستاگرام هیچ دلیل قانونی برای دسترسی به دوربین سلفی ندارد مگر اینکه کاربر بخواهد از طریق این اپلیکیشن از آن استفاده کند.

البته این اولین باری نیست که شاهد رخ دادن چنین مسائلی هستیم. شاکیان زیادی بر این باورند فیسبوک و اینستاگرام می‌توانند از طریق دوربین گوشی، بدون اجازه به حریم خصوصی کاربران ورود کرده و با توجه به واکنش ‌آن‌ها به تبلیغات‌ اینستاگرامی، درآمد‌های ناشی از تبلیغات خود را افزایش دهند. جالب اینجاست نقض قوانین حریم خصوصی، نقض تمام قوانینی است که خود این شرکت‌ها به شدت به آن معتقد هستند!

در سال‌های اخیر، بارها شاهد مسأله‌ی حریم خصوصی و نقض قوانین مربوط به آن توسط شرکت‌های بزرگی نظیر فیسبوک، اپل، گوگل و … بودیم و در برخی موارد این شرکت‌ها به پرداخت جریمه‌های سنگین نیز محکوم شدند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، سود حاصل از نقض این قوانین بسیار بیشتر از جریمه‌های مالی است.

اینستاگرام پیام‌ها و عکس‌های پاک شده را روی سرور خود حفظ می‌کرد

