گلکسی F41 اولین گوشی سامسونگ از سری گلکسی اف خواهد بود

اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی F41 اولین محصول از سری گلکسی اف (گلکسی F) سامسونگ خواهد بود که ظاهرا به زودی نیز راهی بازار می‌شود. چرا که اخیرا صفحه‌ی پشتیبانی آن در وب‌سایت سامسونگ هندوستان فعال شده.

اوایل این هفته خبری منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ در تلاش است سری جدیدی را تحت عنوان گلکسی اف (گلکسی F) به گوشی‌های خود اضافه کند. محصولاتی که در واقع یک میان‌رده بوده اما از دوربین‌های قدرتمندی بهره می‌برند. این خبر توسط یک افشاگر منتشر شده بود و سامسونگ نیز با انتشار تیزری با این مضمون که «سری گلکسی اف، قطعا شما را شگفت‌زده خواهد کرد»، رسما وجود آن را تایید کرد.

در حال حاضر میان‌رده‌های سامسونگ را گوشی‌های سری M و A تشکیل می‌دهند که تنوع بسیار زیادی داشته و از تعادل سخت‌افزاری خوبی برخوردارند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، غول کره‌ای می‌خواهد با سری جدید، این تعادل را در بخش دوربین برهم زده و محصولاتی را راهی بازار کند که به نسبت قیمت، توانایی عکاسی و فیلم‌برداری بالایی دارند.

متاسفانه تیزری که سامسونگ در توییتر در رابطه با این سری منتشر کرد، اطلاعات زیادی از آن‌ها در اختیارمان قرار نداد اما با توجه به شایعات، به نظر می‌رسد گلکسی F41 اولین محصول این خانواده خواهد بود که وارد بازار می‌شود. شایعه‌ی وجود این گوشی از آن جایی قوت گرفته که شاهد باز شدن صفحه‌ی پشتیبانی این محصول با شماره مدل SM-F415F در وب‌سایت رسمی سامسونگ هندوستان بودیم. با توجه به دفترچه‌ی راهنمای کاربر، به نظر می‌رسد این گوشی از دوربین سلفی قطره‌ای روی نمایشگر بهره برده و پنل پشتی آن نیز میزبان ۳ دوربین با مشخصات نامعلوم است.

گلکسی F41 همچنین اخیرا در گیک‌بنچ هم دیده شد که با توجه به آن مطلع شدیم این گوشی از پردازنده‌ی اگزینوس ۹۶۱۱ و ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌برد. در واقع باید آن را به نوعی گلکسی M31 با برند متفاوت بدانیم که با دو ظرفیت حافظه (احتمالا ۶۴ و ۱۲۸)‌ و سه‌رنگ بندی گوناگون در دسترس قرار می‌گیرد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که M31 به ۴ دوربین مجهز شده بود در حالی که در این تصویر شاهد سه دوربین روی پنل پشتی هستیم.

در حال حاضر خبرهای زیادی از گوشی‌های سری گلکسی اف منتشر نشده جز اینکه گفته می‌شود تا پایان امسال، سامسونگ محصولات متعددی را از این سری راهی بازار می‌کند. بنابراین باید تا یک یا دو ماه دیگر خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر شود.

