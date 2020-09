اخیرا یکی از کاربران ردیت پستی را در این وب‌سایت منتشر کرد در آن شاهد نتیجه‌ی بنچمارک گیک‌بنچ گلکسی اس ۲۱ با پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۰۰ و اسنپدراگون ۸۷۵ در بخش تک و چند هسته‌ای بودیم. نکته‌ی جالب اما اینجاست که برخلاف انتظار، مدل مجهز به اگزینوس توانست اسنپدراگون را پشت سر بگذارد.

سامسونگ قصد دارد در سال آینده از پرچم‌دارهای مجهز به پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۰۰ رونمایی کند. علی‌رغم تمام انتقاداتی که به خاطر استفاده از پردازنده‌های اگزینوس در گوشی‌های بالارده به این شرکت وارد شد، سامسونگ دست از تلاش برنداشت و در حالی که غالبا در برابر کوالکام در ساخت پردازنده شکست می‌خورد، ظاهرا توانسته بالاخره آن را پشت سر بگذارد.

اسنپدراگون ۸۷۵ یکی از بهترین پردازنده‌هایی است که به عنوان قلب تپنده‌ی پرچم‌داران اندرویدی سال ۲۰۲۱ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگزینوس ۱۰۰۰ هم همین شرایط را دارد منتها مشخص نیست جز سامسونگ، چه شرکت‌های دیگری از آن در گوشی‌های خود استفاده می‌کنند. برای مشخص شدن نتیجه‌ی واقعی مقایسه بین این دو پردازنده باید تا معرفی رسمی یک محصول منتظر بمانیم اما نتیجه‌ی اولیه‌ی بنچمارک اس ۲۱ با اگزینوس ۱۰۰۰ و اسنپدراگون ۸۷۵، از برتری سامسونگ خبر می‌دهد.

اگزینوس ۱۰۰۰ احتمالا ضعیف‌تر از اسنپدراگون ۸۷۵ خواهد بود

اسنپدراگون ۸۷۵ در بنچمارک گیک‌بنچ ۵ توانست در بخش تک هسته‌ای و چند هسته‌ای به ترتیب به امتیاز ۱۱۵۹ و ۴۰۹۰ دست پیدا کند. این در حالی است که امتیاز اگزینوس ۱۰۰۰ در این بخش به ۱۳۰۲ و ۴۲۵۰ رسید. صحت این گفته‌ها هنوز تایید نشده و بنابراین بهتر است آن را در حد یک شایعه در نظر بگیرید. اما جای تعجبی هم نخواهد داشت اگر چنین اتفاقی رخ دهد چرا که هر دو تراشه قرار است توسط فناوری ۵ نانومتری سامسونگ تولید شوند.

اینطور که به نظر می‌رسد، هر دو پردازنده از ترکیب هسته‌ی ۱/۳/۴ استفاده می‌کنند که احتمالا هسته‌ی قدرتمند آن‌ها را Cortex-X1 تشکیل می‌دهد. هسته‌‌ای که گفته می‌شود در مقایسه با Cortex-A77، حدودا ۳۰ درصد سریع‌تر است. سه هسته‌ی دیگر هم احتمالا Cortex-A78 خواهند بود که به نسبت Cortex-A77، حدودا ۲۰ درصد توان پردازشی بالاتری دارند. برای مصرف بهینه، این احتمال وجود دارد که ۴ هسته‌ی باقی مانده از نوع Cortex-A55 باشند اما هنوز از این بابت مطمئن نیستیم.

اگر سامسونگ و کوالکام در پردازنده‌های خود از هسته‌های مشابه استفاده کنند، تفاوت بسیار کمی را بین آن‌ها شاهد خواهیم بود. در واقع اگر یکی از آن‌ها از دیگری بهتر هم باشد، مطمئن خواهیم بود این تفاوت عملکرد آنقدرها تاثیرگذار و محسوس نیست که کاربران را نگران کند.

تنها نقطه ضعف اگزینوس، استفاده از پردازشگر گرافیکی Mali است. پیش‌تر گفته می‌شد این شرکت برای این منظور با AMD وارد همکاری شده اما به نظر می‌رسد اولین پردازشگر گرافیکی AMD که قرار است در گوشی‌های سامسونگ بکار گرفته شود سال ۲۰۲۲ رونمایی خواهد شد. با این حال به طور کلی می‌توان انتظار داشت اگزینوس ۱۰۰۰، سامسونگ را در نبرد پردازنده‌ها سربلند کند. به خصوص اینکه غول کره‌ای قصد دارد این چیپ را به شرکت‌های دیگر نیز بفروشد.

سامسونگ در ماه آگوست تولید انبوه چیپ‌های ۵ نانومتری اگزینوس را آغاز می‌کند

منبع: PhoneArena

The post اگزینوس ۱۰۰۰ در بنچمارک گیک‌بنچ اسنپدراگون ۸۷۵ را پشت سر گذاشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala