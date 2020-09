برای خرید گوشی اندرویدی به این نکات توجه کنید

خرید گوشی جدید با توجه به تنوع زیاد گوشی‌ها و البته نوسانات قیمت‌ها کار چندان ساده‌ای نیست ولی در هر صورت اگر قصد انجام چنین کاری دارید، در ابتدا باید بین آیفون یا دیگر گوشی‌های اندرویدی دست به انتخاب بزنید. برای این مطلب فرض می‌کنیم که انتخاب شما خرید گوشی اندرویدی است که البته به دلیل قیمت هنگفت آیفون، انتخاب اکثریت کاربران هستند.

گوشی‌های اندرویدی روزبه‌روز بهتر می‌شوند و حالا انواع و اقسام ویژگی‌های جذاب را ارائه می‌دهند. از طرف دیگر، این گوشی‌ها تنوع بسیار زیادی دارند و همین موضوع کاربران را برای خرید یک گوشی اندرویدی مناسب سردرگم می‌کند.

ما در این مطلب قصد معرفی بهترین گوشی‌های اندرویدی را نداریم بلکه می‌خواهیم با پرسیدن سوال‌های مهم به شما کمک کنیم گوشی موردنظر خود را انتخاب کنید. به‌عنوان مثال برخی از کاربران علاقه زیادی به عکاسی دارند ولی برخی دیگر ترجیح می‌دهند بیشتر اوقات فراغت خود را با بازی‌های موبایل بگذرانند. در هر صورت قبل از خرید یک گوشی اندرویدی بهتر است به این نکات توجه کنید.

۱. بودجه شما چقدر است؟

اولین گام برای انتخاب گوشی، تعیین یک بودجه برای خرید آن است. در این زمینه می‌توانیم ضرب‌المثل معروفی را مطرح کنیم که هرچقدر پول بدهید، آش می‌خورید. به همین خاطر طبیعی است که با پرداخت پول بیشتر گوشی بهتری نصیبتان می‌شود. مثلا از یک طرف با گوشی بسیار گران قیمت گلکسی نوت ۲۰ اولترا روبرو هستیم که از ویژگی‌های بسیار جذاب مانند سخت‌افزار قدرتمند، دوربین‌های باکیفیت و قلم S Pen همه‌فن‌حریف بهره می‌برد. اما آیا شما واقعا به چنین ویژگی‌هایی نیاز دارید؟

اگر به‌عنوان مثال یک هنرمند هستید و می‌خواهید مرتبا طراحی کنید یا اینکه با استفاده از قلم کارهای مختلفی را انجام می‌دهید، خرید چنین گوشی گران‌قیمتی منطقی است. اما اگر از جمله کاربرانی هستید که خیلی دیر به دیر از قلم استفاده می‌کنید و نیازی به ویژگی‌های جدید و پر زرق و برق ندارید، لازم نیست چنین مبلغ هنگفتی را برای خرید گوشی اندرویدی هزینه کنید.

از طرف دیگر، اگر به دنبال یک گوشی باکیفیت و قابل اعتماد می‌گردید که بتواند عکس‌های مناسبی ثبت کند، شارژ باتری آن حداقل یک روز دوام بیاورد و برای انجام کارهای مختلف به مشکل برنخورد، از بین ده‌ها گزینه‌ی مناسب می‌توانید دست به انتخاب بزنید. خوشبختانه گوشی‌های میان‌رده اندرویدی حرف زیادی برای گفتن دارند و جوابگوی نیاز تقریبا تمام کاربران هستند.

چرا قیمت جهانی گوشی‌های هوشمند تا این حد افزایش یافته است؟

۲. آیا عکاسی برای شما اهمیت زیادی دارد؟

همین حالا گالری گوشی خود را باز کنید و به آن نگاهی بیندازید. چه چیزهایی می‌بینید؟ سلفی؟ عکس از گربه؟ غذا؟ ساختمان‌ها؟ یا به طور کلی آیا عکس خاصی نمی‌بینید؟

در این زمینه هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد اما این یک روش عالی برای مشخص کردن این است که تا چه حد از دوربین گوشی استفاده می‌کنید و این مشخصه چقدر برای شما اهمیت دارد. اگر در گالری شما بیشتر عکس‌های سلفی توجه را جلب می‌کند، پس برای خرید گوشی جدید باید بیش از کیفیت دوربین‌های اصلی، به کیفیت دوربین سلفی توجه کنید.

اگر به عکاسی در شب علاقه‌ی زیادی دارد، باید به دنبال گوشی‌هایی بگردید که از حالت شب پیشرفته یا سنسور بزرگ‌تر بهره می‌برند. روی هم رفته، گوشی‌هایی که قادر به ثبت عکس‌های باکیفیت در شب هستند، معمولا قیمت بالاتری دارند زیرا چنین مشخصه‌ای به بهترین لنزها، سنسورها و الگوریتم‌ها نیاز دارد.

اگر هم از جمله افرادی هستید که عمدتا در طول روز عکس میگیرید، برای خرید گوشی دستتان بازتر است. تقریبا تمام گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار در طول روز می‌توانند عکس‌های عالی ثبت کنند.

مهم‌ترین نکات برای خرید گوشی با دوربین عالی

۳. به چه مقدار توان پردازشی نیاز دارید؟

روزی روزگاری گوشی‌ها حدود یک سال پس از خرید کند می‌شدند، مرتبا هنگ می‌کردند و در کل تجربه کاربری آن‌ها بسیار بدتر می‌شد. اما به لطف پیشرفت گسترده تراشه‌ها و بهبود کیفیت دیگر قطعات سخت‌افزاری، حالا حتی گوشی‌های میان‌رده هم بیش از نیاز بسیاری از کاربران توان پردازشی ارائه می‌دهند.

در حقیقت، می‌توانیم بگوییم که اگر به دنبال جدیدترین و بهترین مشخصات سخت‌افزاری نیستید یا اینکه به نصب و اجرای مداوم چندین بازی سنگین علاقه ندارید، نیازی به استفاده از جدیدترین تراشه‌های پرچم‌دار مانند اسنپ‌دراگون ۸۶۵ نخواهید داشت.

تراشه‌های میان‌رده مانند اسنپ‌دراگون ۷۶۵ در کنار ۸ گیگابایت حافظه رم می‌توانند انواع اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها را به طور روان اجرا کنند و در زمینه‌ی چندوظیفگی به مشکل برنمی‌خورند. به همین خاطر اگر برای انجام کارهای خاص به توان پردازشی زیاد نیاز ندارید و مثلا خواستار بهره‌گیری از فیلم‌برداری ۸K نیستید، گوشی‌های میان‌رده اندرویدی به‌خوبی نیازهای شما را برطرف خواهند کرد.

۴. چقدر از گوشی استفاده می‌کنید؟

برای خرید گوشی اندرویدی باید به موضوع عمر باتری هم توجه کنید. تا همین چند سال قبل، گوشی‌های هوشمند از نظر عمر باتری عملکرد ضعیفی داشتند و این مشکل به‌خصوص برای کاربران که استفاده‌های سنگینی داشتند، بیشتر به چشم می‌آمد. نگرانی در مورد عمر باتری اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گوشی‌های هوشمند، عمر باتری آن‌ها است.

خوشبختانه گوشی‌های جدید به لطف بهینه‌سازی‌های نرم‌افزاری و افزایش ظرفیت باتری، در این زمینه بهبود قابل توجهی پیدا کرده‌اند. در ضمن یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های صورت گرفته مربوط به این موضوع، افزایش سرعت شارژ باتری گوشی‌ها است.

به‌عنوان مثال، شارژ باتری ۴۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی وان‌پلاس ۸ پرو به لطف سرعت شارژ ۳۰ وات در عرض ۳۰ دقیقه به ۵۰ درصد می‌رسد. روی هم رفته سرعت شارژ گوشی‌های جدید همچنان رو به افزایش است و مدتی قبل از اولین گوشی‌های اندرویدی مبتنی بر سرعت شارژ ۱۲۰ وات رونمایی شد.

هر آنچه درباره‌ی باتری گوشی باید بدانید

۵. نمایشگر گوشی

یکی از ویژگی‌هایی که برای کاربران احتمالا اهمیت یکسانی ندارد، نمایشگر گوشی است. به غیر از اندازه نمایشگر، رزولوشن و تکنولوژی موردنظر هم اهمیت بسیار زیادی دارد.

نمایشگرهای امولد معمولا به‌عنوان بهترین نمایشگرها انتخاب می‌شوند که این موضوع به کنتراست فوق‌العاده و نمایش رنگ‌های جذاب برمی‌گردد. در ضمن بهترین نمایشگرها از رفرش ریت بالاتر بهره می‌برند که در حال حاضر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز طرفداران زیادی دارد. اگرچه رفرش ریت ۱۲۰ هرتز ویژگی جذابی محسوب می‌شود، اما بسیاری از کاربران تفاوت بین آن و ۹۰ هرتز را تشخیص نمی‌دهند. حتی برخی کاربران متوجه تفاوت آن با نمایشگرهای ۶۰ هرتز هم نمی‌شوند.روی هم رفته می­توان گفت که بیشتر گیمرها از رفرش ریت بالاتر استقبال می­کنند.

در ضمن نباید اهمیت رزولوشن را از قلم بیندازیم. اگر از جمله کاربرانی هستید که مرتبا با گوشی خود فیلم تماشا می‌کنید یا فیلم‌برداری می‌کنید، این مشخصه اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. در حال حاضر نمایشگر تقریبا تمام گوشی‌های پرچم‌دار از رزولوشن QHD بهره می‌برند. اما صادقانه باید بگوییم که رزولوشن ۱۰۸۰p برای بسیاری از کاربران کاملا مناسب است.

اگر هم از جمله خریداران ثروتمند هستید که برای خرید گوشی اندرویدی محدودیت بودجه ندارید، می‌توانید گوشی‌های تاشو را خریداری کنید. اگرچه این گوشی‌ها قیمت هنگفتی دارند، اما از طرف دیگر هنگام باز و بسته کردن گوشی‌های تاشو مانند گلکسی Z Fold 2 یا موتورولا ریزر با نگاه متعجب مردم مواجه می‌شوید که اگر دنبال جلب توجه هستید، این یک ویژگی مثبت محسوب می‌شود.

تفاوت نمایشگر Full HD و QHD چقدر به چشم می‌آید؟

۶. جک هدفون

شاید از قرارگیری جک هدفون به‌عنوان یکی از معیارهای خرید گوشی اندرویدی تعجب کرده باشید ولی باید بگوییم این موضوع همچنان برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی دارد. موافقان این مشخصه می‌گویند که قرارگیری جک هدفون در بدنه گوشی، دست کاربران را برای استفاده از انواع و اقسام هدفون‌های موجود در خانه باز می‌گذارد.

اگرچه هدفون‌های بلوتوثی تا حد قابل توجهی بهتر شده‌اند، اما گاهی اوقات هنوز هم با مشکل تاخیر پخش صدا و تداخل در ارتباطات مواجه می‌شویم. در ضمن این هدفون‌ها هم نیاز به شارژ شدن دارند. هرچند می‌توانید هدفون‌های دارای کابل USB-C را خریداری کنید، ولی استفاده از آن‌ها به معنای عدم امکان شارژ گوشی است.

در هر صورت حقیقت تلخ این است که بسیاری از گوشی‌ها به‌خصوص از نوع پرچم‌دار فاقد جک هدفون هستند. البته خوشبختانه هنوز بسیاری از گوشی‌های میان‌رده از این مشخصه بهره می‌برند.

۳ بهانه شرکت‌ها برای حذف جک هدفون

۷. اینترنت ۵G

اپراتورهای مخابراتی در کشورهای پیشرفته با سرعت زیادی در حال آماده‌سازی شبکه‌های اینترنت ۵G هستند. با وجود اینکه در ایران برای ۵G اقداماتی صورت گرفته، ولی به گفته برخی مقامات در بهترین حالت در سال ۱۴۰۲ تا حدی بهره‌گیری از این تکنولوژی امکان‌پذیر می‌شود.

این یعنی اگر مثلا بیش از ۳ یا ۴ سال از گوشی خود استفاده می‌کنید، می‌توانید از همین حالا گوشی ۵G خریداری کنید تا در صورت آماده شدن شبکه‌های موردنظر، امکان استفاده از آن‌ها را داشته باشید. اما اگر از جمله کاربرانی هستید که بعد از هر ۳ الی ۴ سال گوشی خود را تعویض می‌کنید، بهتر است گوشی ۴G خریداری کنید که معمولا قیمت ارزان‌تری دارند.

البته فراموش نکنید که بسیاری از پرچم‌داران جدید گوشی‌های ۵G محسوب می‌شوند و حتی بخشی از گوشی‌های میان‌رده تازه‌نفس هم از این مشخصه پشتیبانی می‌کنند.

اینترنت ۵G چگونه جهان را تغییر می‌دهد؟

منبع: Tech Radar

The post برای خرید گوشی اندرویدی به این نکات توجه کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala