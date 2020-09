قیمت آیفون ۱۲ احتمالا بیشتر از آیفون ۱۱ است 

با وجود اینکه در گذشته خبرهایی در رابطه با قیمت ۶۴۹ دلاری آیفون ۱۲ منتشر شده بود، ۵۰ دلار کمتر از آیفون ۱۱، اما اکنون به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد مدل استاندارد آیفون ۱۲ را با قیمتی بین ۶۹۹ تا ۷۴۹ دلار به فروش برساند.

خبرهای اولیه‌ی منتشر شده در رابطه با قیمت مدل استاندارد آیفون ۱۲ بسیار شگفت‌انگیز و غیر قابل باور بودند. مدل‌های جدید که هر ساله اپل از آن‌ها رونمایی می‌کند به طور معمول دارای قابلیت‌ها و بهبودهای جدیدی هستند که در نهایت منجر به افزایش قیمت آن‌ها خواهد شد.

یک افشاکننده‌ی اطلاعات، خبر‌های جدیدی را در رابطه با قیمت مدل استاندارد آیفون ۱۲ افشا کرده است. با توجه به این اطلاعات منتشر شده، آیفون ۱۲ استاندارد با قیمت بالاتری نسبت به آیفون ۱۱ عرضه خواهد شد.

در رویداد Time Flies اپل که در هفته گذشته برگزار شد، دیدم که اپل قصد دارد تا اپل واچ سری ۶ خود را بدون آداپتور شارژر در جعبه‌ی آن به فروش برساند. همچنین این احتمال هم وجود دارد که اپل آیفون‌های ۱۲ خودش را بدون آداپتور شارژر و همچنین ایرپاد در جعبه‌ی آن‌ها به فروش برساند.

با توجه به این موضوع، کاربران انتظار داشتند که حذف شدن لوازم جانبی از جعبه‌ی آیفون‌های ۱۲ به اپل کمک کند که آیفون ۱۲ را با قیمت در حدود آیفون ۱۱ یا حتی کمتر از آن، به فروش برساند.

اما اکنون به نظر می‌رسد که با توجه به نوع مواد استفاده شده در ساخت آیفون ۱۲، قیمت این آیفون جدید حتی ۵۰ دلار از آیفون ۱۱ هم بیشتر خواهد بود.

این افزایش قیمت به احتمال زیاد به دلیل استفاده از سخت افزار مربوط به قابلیت ۵G و نمایشگر OLED‌ در آیفون ۱۲ است. با توجه به این موضوع انتظار داریم که مدل استاندارد آیفون ۱۲ قیمت ۷۴۹ دلاری داشته باشد.

این افشاکننده‌ی اطلاعات همچنین می‌گوید که تامین‌کنندگان قطعات آیفون ۱۲ به احتمال زیاد نمی‌توانند که برای ۸۰ میلیون آیفون ۱۲ که اپل قصد دارد امسال به فروش برساند، به موقع به تامین قطعات بپردازند.

او در رابطه با این موضوع ادامه می‌دهد که، این تامین‌کنندگان قادر هستند ۱۰ میلیون چیپست A14 مورد نیاز اپل برای آیفون‌های ۱۲، را در سه ماهه‌ی سوم امسال و ۷۰ میلیون چیپست باقی‌مانده را در سه ماه‌ی چهارم امسال به اپل تحویل دهند.

با وجود اینکه تمامی ۸۰ میلیون چیپست A14 مورد نیاز اپل امسال به دستش خواهد رسید اما استفاده از آن‌ها در فرآیند تولید، تاخیر زمانی چند هفته‌ی را برای آیفون ۱۲ ایجاد خواهد کرد.

با توجه به این موضوع، این افشاکننده‌ی اطلاعات پیش‌بینی می‌کند که اگر آیفون ۱۲ با استقبال خوبی رو‌به‌رو شود، اپل قادر خواهد بود که تنها ۷۰ میلیون دستگاه از آن را، امسال به فروش برساند.

اپل اما امیدوار است که بتواند ۸۰ میلیون دستگاه از خانواده‌ی آیفون ۱۲ را امسال به فروش برساند. اگر این اطلاعات منتشر شده در رابطه با عدم توانایی اپل در تولید ۸۰ میلیون آیفون ۱۲ درست باشند، به طور حتم این کاهش ۵ تا ۱۰ میلیونی در تولید آیفون ۱۲، خبر بدی برای طرفداران اپل خواهد بود.

اپل در رویداد Time Flies همچنین از چیپست قدرتمند A14 که به احتمال زیاد در آیفون‌های ۱۲ هم شاهد استفاده از آن هستیم، رونمایی کرد.

با وجود اینکه این چیپست جدید دارای قدرت بیشتری در مقایسه با نسل قبلی خود است؛ اما بنچمارک‌های منتشر شده از این پردازنده‌ی جدید نشان می‌دهند که قدرت پردازنده تفاوت زیادی را با چیپست استفاده شده در آیفون ۱۱ ندارد.

انتظار داریم که اپل در مدل‌های پرو از آیفون‌های ۱۲، از دوربین سه گانه با سنسور LIDAR‌ استفاده کند. با توجه به این بهبودهای صورت گرفته و خبر‌های مبنی بر عدم استفاده از نمایشگری با نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز در آیفون ۱۲، به نظر نمی‌رسد که طرفداران این شرکت از تغییرات و بهبودهای صورت گرفته در آیفون‌های ۱۲ رضایت داشته باشند.

با توجه به بهره‌مندی آیفون‌های ۱۲ از تکنولوژی ارتباطی ۵G، انتظار داریم که اپل بتواند فروشی در حدود آیفون ۶ خودش را با آن‌ها تجربه کند. البته این‌ها فقط پیش‌بینی‌های صورت گرفته با توجه به اطلاعات موجود است که با گذر زمان و عرضه‌ی آیفون ۱۲، صحت این پیش‌بینی‌‌ها مشخص خواهد شد.

