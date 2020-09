موتورولا یکی از مهم‌ترین شرکت‌های جهان در حوزه تلفن همراه است و به هیچ عنوان نمی‌توانیم اهمیت آن را کتمان کنیم. سابقه این شرکت به ده‌ها سال قبل برمی‌گردد و طی این همه سال، تعداد زیادی گوشی جذاب و پرطرفدار را روانه‌ی بازار کرده است. در هر صورت نکات ناگفته‌ی زیادی در مورد این شرکت وجود دارد که در این مطلب قصد داریم فقط به ۴ مورد از آن‌ها بپردازیم.

موتورولا اولین تلفن همراه را اختراع و راهی بازار کرد

در سال ۱۹۷۳ یکی از متخصصین شاغل در شرکت موتورولا موفق به اختراع اولین تلفن همراه تاریخ شد که نام DynaTAC را برای آن انتخاب کردند. همان‌طور که در این عکس می‌توانید ببینید، این گوشی ابعاد غول‌پیکری داشت.

در نهایت سال‌ها بعد در سال ۱۹۸۳ گوشی DynaTAC 8000x راهی بازار شد و طی حدود یک سال حدود ۲ هزار عدد از این گوشی به فروش رفت و در سال ۱۹۸۴ تولید آن متوقف شد. کاربران برای خرید این گوشی باید مبلغ ۳۹۹۵ دلار می‌پرداختند که با حساب تورم، معادل ۱۰۵۰۰ دلار فعلی است. این گوشی ۷۹۴ گرم وزن داشت و شارژ باتری آن حدود ۱۰ ساعت طول می‌کشید که به کاربران اجازه می‌داد یک ساعت با این گوشی حرف بزنند.

آغاز کار با معرفی یک دستگاه برای اتصال رادیو به برق مستقیم

در سال ۱۹۲۸، دو برادر به نام‌های پاول گالوین و جوزف گالوین «شرکت تولیدی گالوین» (Galvin Manufacturing Corporation) را تاسیس کردند که سال‌ها بعد به موتورولا تغییر نام داد. اولین محصول تولیدی این شرکت یک دستگاه تبدیل بود که به رادیوهایی که با باتری کار می‌کردند اجازه می‌داد به برق مستقیم هم متصل شوند.

حدود ۱۰ سال بعد این شرکت تمرکز خود را بر روی ساخت انواع بی‌سیم‌ها به‌خصوص بی‌سیم‌های مختص تاکسی‌ها و ماشین‌های پلیس معطوف کرد. در ادامه این شرکت به ساخت انواع و اقسام محصولات مانند تلویزیون، پردازنده و انواع دیگر محصولات الکترونیکی مصرفی روی آورد. یکی از مهم‌ترین افتخارات موتورولا در آن زمان، بهره‌گیری از بی‌سیم این شرکت در آپولو ۱۱ بود که بر روی ماه فرود آمد.

نیل آرمسترانگ، نخستین انسانی که بر روی ماه قدم گذاشت، جمله نمادین «این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریت است» را با بی‌سیم ساخت موتورولا بیان کرد. داستان‌هایی از این قبیل باعث شدند که موتورولا روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا کند.

ریشه کلمه موتورولا

یکی از اولین محصولات این شرکت یک رادیو ارزان‌قیمت برای اتومبیل‌ها به نام موتورولا بود. ظاهرا پاول گالوین این کلمه را با ترکیب Motor و پسوند Ola ایجاد کرده است. در آن دوران برخی محصولات با نام مشابه روانه‌ی بازار شدند که مثلا می‌توانیم به رادیولا (Radiola) و مویولا (Moviola) اشاره کنیم. در نهایت این نام آنقدر مشهور شد که این شرکت در سال ۱۹۴۷ تصمیم گرفت نام موتورولا را برای خود انتخاب کند.

در همان سال ۱۹۴۷ لوگو این شرکت مانند تقریبا تمام شرکت‌ها مبتنی بر فونت نوشتاری بود. اما در سال ۱۹۵۵، M معروف موجود در لوگوی موتورولا توسط یک شرکت طراحی گرافیک مشهور طراحی شد. در سال ۲۰۱۱ موتورولا به دو بخش Motorola Mobility (سازنده موبایل) و Motorola Solutions (سازنده تجهیزات مخابراتی) تقسیم شد. در سال ۲۰۱۲ بخش Motorola Mobility به گوگل فروخته شد و سپس در سال ۲۰۱۴ لنوو آن را تصاحب کرد. در این دوران لوگوی بخش موبایل موتورولا به صورت بسیار محدود تغییر پیدا کرد.

دو گوشی موتورولا در بین پرفروش‌ترین گوشی‌های تاریخ هستند

در فهرست پرفروش‌ترین گوشی‌های تاریخ، چندین گوشی ساخت شرکت‌های نوکیا، اپل و سامسونگ دیده می‌شود. اما در بین ۳۰ گوشی پرفروش تاریخ، نام گوشی تاشو StarTAC را هم می‌توانیم ببینیم که در سال ۱۹۹۶ روانه‌ی بازار شده و ۶۰ میلیون واحد از آن به دست کاربران رسیده است.

در رتبه یازدهم این جدول هم گوشی به شدت پرطرفدار موتورولا ریزر V3 قرار دارد که در سال ۲۰۰۴ راهی بازار شد و بیش از ۱۳۰ میلیون واحد از آن به فروش رسیده است. در آن دوران این گوشی به دلیل بهره‌گیری از بدنه نازک و طراحی جذاب جایگاه ویژه‌ای بین کاربران پیدا کرده بود. بعد از این گوشی، موتورولا‌ هیچ‌وقت نتوانست چنین موفقیتی را تکرار کند و V3 رکورد پرفروش‌ترین گوشی تاشو تاریخ را از آن خود کرد.

منبع: NEXTPIT

