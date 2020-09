بعد از ماه‌ها انتشار اخبار و شایعات مختلف، به نظر می‌رسد حالا می‌توانیم به تاریخ حدودی معرفی گوشی‌های هواوی میت ۴۰ بپردازیم. طبق اعلام یکی از افشاگران، این گوشی‌ها در اواسط اکتبر (اواخر مهر) رسما معرفی خواهند شد.

اگرچه قرار است این گوشی‌ها در ماه اکتبر معرفی شوند، ولی کاربران برای عرضه‌ی آن‌ها باید تا ماه بعدی یعنی نوامبر صبر کنند. طبق گزارش‌های منتشر شده، این خانواده شامل ۴ گوشی میت ۴۰، میت ۴۰ پرو، میت ۴۰ پرو پلاس و میت ۴۰ RS پورشه دیزاین خواهد بود. از جمله ویژگی‌های مورد انتظار آن‌ها می‌توانیم به بهره‌گیری این گوشی‌ها از تراشه پرچم‌دار کایرین ۹۰۰۰ اشاره کنیم که با توجه به تحریم‌های فعلی آمریکا، تا اطلاع ثانوی آخرین تراشه پرچم‌دار ساخت هواوی محسوب می‌شود.

در برخی گزارش‌ها آمده که قلب تپنده میت ۴۰ تراشه کایرین ۹۰۰۰E است که بر مبنای فناوری ۷ نانومتری تولید شده ولی دیگر مدل‌های این خانواده از کایرین ۹۰۰۰ بهره می‌برند که یک تراشه ۵ نانومتری محسوب می‌شود.

این گوشی‌ها قرار است همراه با رابط کاربری EMUI 11 مبتنی بر اندروید ۱۰ به دست کاربران برسند. مدتی قبل گزارشی منتشر شد که طبق آن هواوی فقط به ۸.۸ میلیون تراشه کایرین ۹۰۰۰ دسترسی دارد و این یعنی آمار تولید این گوشی‌ها بسیار پایین‌تر از حد انتظار خواهد بود. در رابطه با عرضه این گوشی‌ها هم گفته می‌شود که ابتدا در چین به دست کاربران می‌رسند و به احتمال زیاد سال آینده به طور محدود روانه‌ی بازارهای خارج از چین خواهند شد.

