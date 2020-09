آیا ترجیح سری آیفون ۱۲ پرو به آیفون ۱۱ پرو منطقی است؟

اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد طی رویدادی در ماه اکتبر، از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ رونمایی کند. اما این رویداد یک سوال بسیار مهم را پیش روی کاربران و علاقه‌مندان به محصولات اپل قرار می‌دهد. آیا خرید این گوشی‌ها و ترجیح آن‌ها به سری آیفون ۱۱ منطقی است؟ این دوراهی با دانستن یک سری تفاوت‌ها بین دو گوشی بسیار سخت‌تر هم خواهد شد چون مطمئن نیستیم آیا پرداخت هزینه‌ی بیشتر برای در اختیار داشتن آن‌ها منطقی است یا خیر. در این مطلب به بررسی مشخصات احتمالی آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس پرداخته و آن‌ها را با آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس مقایسه خواهیم کرد.

احتمالا می‌دانید روند تولید و عرضه‌ی آیفون ۱۲ و برادران بزرگ‌ترش تاکنون با مشکلات زیادی همراه بوده. همین موضوع باعث شد معرفی این محصولات که همیشه در ماه سپتامبر اتفاق می‌افتاد، به ماه اکتبر (احتمالا مهر ماه) موکول شود. اما خوشبختانه تا به این لحظه اطلاعات بسیار زیادی در رابطه با این گوشی‌ها در اختیار داریم و می‌توانیم با بررسی تفاوت‌های موجود بین سری جدید و قدیم، تا حدودی به این پاسخ برسیم که آیا ترجیح آیفون ۱۲ به آیفون ۱۱ منطقی است؟

البته در این مطلب صرفا به دو مدل پرو و پرو مکس می‌پردازیم چرا که به نظر می‌رسد اپل قصد دارد اکثر قابلیت‌های خوب را به این دو گوشی اضافه کند. پشتیبانی از اینترنت ۵G، دوربین‌ها، نمایشگر، طراحی ظاهری و مواردی از این دست، موضوعاتی خواهد بود که بررسی آن‌ها احتمالا می‌تواند در رسیدن به پاسخ این پرسش تا حدودی به کاربران فعلی آیفون ۱۱ کمک کند.

آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس در مقابل آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس

رنگ‌بندی

سبز به آبی (Midnight Green به Navy Blue)

اپل امسال اپل واچ سری ۶ را با رنگ آبی رونمایی کرد. اینطور به نظر می‌رسد که این شرکت قصد دارد این رنگ‌بندی جدید را به گوشی‌های خود نیز اضافه کند. اما خبر بد برای آن دسته از کاربرانی که به رنگ سبز آیفون‌ ۱۱ پرو علاقه‌مند بودند این است که احتمالا رنگ آبی جدید جایگزین رنگ سبز خواهد شد. هرچند رنگ‌بندی موضوعی است که معمولا تاثیر خیلی زیادی روی ترجیح یک محصول جدید به قدیمی یا برعکس ندارد.

عرضه‌ی آیفون ۱۲ با رنگ آبی تیره تأیید شد

نمایشگر

۶.۵ به ۶.۷ اینچ (مدل پرو مکس)

۵.۸ به ۶.۱ اینچ (مدل پرو)

اینطور که به نظر می‌رسد، آیفون‌های جدید از لحاظ اندازه‌ی نمایشگر با سری کنونی تفاوت خواهند داشت. آیفون ۱۱ پرو مکس از نمایشگری ۶.۵ اینچی بهره می‌برد و آیفون ۱۲ پرو مکس هم احتمالا با ۰.۲ اینچ افزایش، به نمایشگری ۶.۷ اینچی مجهز می‌شود. ظاهرا با این تغییر اندازه‌ی نمایشگر، اندازه‌ی کلی گوشی هم تغییر بسیار کمی خواهد داشت.

اما نکته‌ی بسیار جالب و احتمالا دوست داشتنی برای کاربران آیفون، کاهش اندازه‌ی ناچ بالای صفحه و گوشه‌های تخت آیفون ۱۲ پرو مکس است که آن‌ها را از لحاظ ظاهر به گوشی محبوب آیفون ۵ نزدیک می‌کند. بنابراین در جلوی نمایشگر، احتمالا تغییرات محسوسی را شاهد خواهیم بود.

در رابطه با آیفون ۱۲ پرو هم سیاست مشابهی را شاهد خواهیم بود. طبق خبرهایی که تاکنون منتشر شده، ظاهرا اپل قصد دارد اندازه‌ی نمایشگر این گوشی را به نسبت آیفون ۱۱ پرو ۰.۳ اینچ افزایش دهد. آیفون کنونی از نمایشگری ۵.۸ اینچی بهره می‌برد که احتمالا در آیفون جدید به ۶.۱ اینچ افزایش پیدا می‌کند. البته به نظر می‌رسد این بزرگ‌ترین تغییری نیست که بین گوشی‌های اپل شاهد هستیم چرا که آیفون ۱۲ احتمالا با نمایشگری ۵.۴ اینچی راهی بازار می‌شود.

لازم به ذکر است در بنچمارک AnTuTu آیفون ۱۲ پرو مکس، تغییری در امتیاز بخش «تجربه‌ی کاربری» به نسبت آيفون ۱۱ پرو مکس شاهد نبودیم و این یعنی آیفون جدید از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره نمی‌برد! مسأله‌ی که شاید بسیاری از علاقه‌مندان را نسبت به خرید این گوشی‌ها دلسرد کند. چرا که امسال تقریبا تمام پرچم‌داران اندرویدی و حتی در برخی موارد میان‌رده‌ها هم به نمایشگرهایی حداقل ۹۰ هرتزی مجهز شده‌اند.

مشخصات سخت‌افزاری

پردازنده‌ی A13 به A14

اینترنت ۴G به اینترنت ۵G

۴ گیگابایت به ۶ گیگابایت رم

باتری (نامشخص)

تمام گوشی‌های سری آیفون ۱۲ به پردازنده‌ی قدرتمند A14 مجهز می‌شوند که برخلاف چیپ سال قبل، هم از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند و هم گفته می‌شود به نسبت A13، حدودا ۱۵ درصد پیشرفت خواهد داشت. پردازنده‌ای که اخیرا نیز معرفی شده و با لیتوگرافی ۵ نانومتری تولید شده. در قلب این پردازنده ۱۱.۸ میلیارد ترانزیستور قرار گرفته شده که جهش بزرگی به نسبت ۸.۵ میلیارد ترانزیستور بکار رفته در در A13 به حساب می‌آید. البته این ترانزیستور بیشتر، به معنای افزایش چشمگیر قدرت نیست بلکه در صرفه‌جویی انرژی تاثیر به‌سزایی دارد.

از بحث پردازنده که بگذریم، به حافظه‌ی رم می‌رسیم که iOS همیشه در کنترل آن عملکرد بسیار خوبی داشته و به همین خاطر اپل معمولا در این بخش به نسبت اندرویدی‌ها کمتر هزینه می‌کرد. با این حال تقریبا هر سال شاهد افزایش میزان رم بودیم و امسال نیز به همین شکل است. آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس احتمالا با ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم راهی بازار می‌شوند که به نسبت ۴ گیگابایت رم در آیفون ۱۱ پیشرفت بسیار خوبی محسوب می‌شود.

فقط آیفون ۱۲ پرو مکس از امواج میلی‌متری اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند

دوربین

بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابری به نسبت ۲ برابری

لرزشگیر اپتیکال دوگانه به نسبت یک‌گانه

لنز دوربین ۷P (متشکل از ۷ المان نوری) در مقایسه با ۶P کنونی

گشودگی دیافراگم f/1.6 در مقابل f/2.4 برای لنز فوق عریض

افزایش اندازه‌ی سنسور و پیکسل‌ها جهت بهبود کیفیت تصاویر در نور کم

اضافه شدن سنسور LiDAR جهت بهبود تجربه‌ی استفاده از اپلیکیشن‌های مبتنی بر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

در حالی که ارتقای پردازنده و حافظه‌ی رم و همچنین پشتیبانی از اینترنت ۵G مواردی قابل انتظار بودند، اما شاید هیجان‌انگیزترین بخش، دوربین باشد. یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی که همیشه تمایل داریم پیشرفت زیادی را در آن ببینیم و اپل هم خوشبختانه هیچوقت کاربران را ناامید نکرده.

لنز دوربین گوشی‌های جدید احتمالا به نسبت قبل ۵ میلی‌متر افزایش پیدا می‌کند. به همین خاطر هم هست که به بهبود کیفیت تصاویر در نور کم اشاره کردیم. همچنین سرعت فوکوس خودکار روی سوژه در نور کم هم احتمالا ۲ تا ۲ برابر افزایش پیدا می‌کند.

در بخش لرزشگیر هم شاهد پیشرفت بسیار بزرگی‌ خواهیم بود. به گفته‌ی مینگ‌چی‌کو، از تحلیل‌گران نام‌آشنای اپل، آیفون ۱۲ پرو مکس احتمالا به فناوری لرزشگیر جدیدی تحت عنوان «sensor-shift» مجهز می‌شود. نحوه‌ی عملکرد این سنسور هم بدین صورت است که به کمک شتاب‌سنج‌هایی که درون دوربین تعبیه می‌شود، حرکات دوربین شناسایی شده و سنسور پیوسته در فضای کوچکی جا‌به‌جا می‌شود تا بدین ترتیب از لرزش‌های ناخواسته جلوگیری شود.

تا به این لحظه بسیاری از خبرگزاری‌ها روی این موضوع که این فناوری تنها در مدل پرو مکس بکار گرفته خواهد شد اتفاق نظر دارند اما تعداد کمی از آن‌ها نیز معتقدند این فناوری به همراه سنسور LiDAR در آیفون ۱۲ پرو هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سنسور LiDAR با استفاده از فناوری سه‌بعدی مدت پرواز، به بهبود تجربه‌ی واقعیت افزوده کمک شایانی کرده و کیفیت تصاویر پرتره را نیز به شکل چشم‌گیری افزایش می‌دهد. این سنسور در پایین‌ترین قسمت سمت راست ماژول دوربین تعبیه خواهد شد.

دانلود mp4

علاوه بر این‌ها، اپل به احتمال بسیار زیاد این دو گوشی را به لنز تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابری مجهز می‌کند. گوشی‌های فعلی تنها تا دو برابر توانایی بزرگ‌نمایی اپتیکال دارند و در مقابل پرچم‌داران سال گذشته در بخش بزرگ‌نمایی (چه اپتیکال و چه دیجیتال) هیچ حرفی برای گفتن ندارند.

با توجه به خبرهایی که پیش‌تر در رابطه با گوشی‌های جدید اپل به گوشی می‌رسید، گفته می‌شد کوپرتینویی‌ها قصد دارند در آن‌ها از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی استفاده کنند اما ظاهرا مهندسین شرکت از نتایج بدست آمده رضایت نداشتند و احتمالا بار دیگر شاهد همان سنسورهای ۱۲ مگاپیکسلی (با قابلیت بزرگ‌نمایی صوتی) خواهیم بود که اتفاقا کیفیت و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند.

اپل احتمالا قصد دارد حالت شب را به دوربین تله‌فوتو، فوق عریض و حتی سلفی هم اضافه کند تا بدین ترتیب گوشی‌های جدید در تمام شرایط نوری بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذارند. در این راستا، حتی گشودگی دیافراگم سنسور فوق عریض هم حدودا ۳۵ درصد افزایش داشت از f/2.4 به f/1.6 رسید تا بدین ترتیب نور بیشتری حین عکاسی جذب شود. البته به نظر می‌رسد مهندسین این شرکت برای انجام این کار با یک سری مشکلات نرم‌افزاری مواجه شده‌اند اما احتمالا این مشکل به‌زودی برطرف خواهد شد.

باتری

نامشخص

گفته می‌شود ظرفیت باتری آیفون ۱۲ پرو مکس قرار است به نسبت آیفون ۱۱ پرو مکس ۱۰.۹ درصد افزایش داشته و از ۳۹۶۹ به ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعت برسد. به گفته‌ی جان پراسر، یکی از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری، برای قرارگیری چنین باتری بزرگی درون گوشی، مهندسین اپل احتمالا برد منطقی گوشی را (لاجیک برد) به دو قسمت تقسیم کرده و آن‌ها را از طریق کابل ریبون (کابلی متشکل از چند سیم) به هم متصل می‌کنند.

اندازه‌ی آیفون ۱۲ پرو به نسبت مدل قدیمی افزایش چشمگیری ندارد و از طرفی پردازنده‌ی ۵ نانومتری با حدودا ۳ میلیارد ترانزیستور بیشتر، می‌تواند مصرف انرژی را در آیفون‌های کنونی به طرز چشمگیری کاهش دهد. اپل قبلا هم گفته بود تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند باتری بزرگ‌تری در آیفون ۱۲ پرو مکس قرار دهد اما باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هم می‌تواند با در نظر گرفتن دیگر مشخصات این محصول به خوبی کاربران را راضی نگه دارد.

در رابطه با آیفون ۱۲ پرو هم باید بگوییم احتمالا ظرفیت باتری این محصول از ۳۰۴۶ به ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعت افزایش پیدا می‌کند که تغییر بسیار خوبی است. نمایشگر این گوشی نیز تنها ۰.۳ اینچ بزرگ‌تر از آیفون ۱۱ پرو است و به همین خاطر باید باتری با چنین ظرفیتی را کافی بدانیم.

البته این گفته‌ها با آنچه که پیش‌تر در رابطه با این محصولات شنیده بودیم تناقض دارد. تقریبا دو ماه پیش بود که وب‌سایت MySmartPrice مدعی شد ظرفیت باتری آیفون ۱۲ و برادران بزرگ‌ترش به نسبت قبل کاهش چشم‌گیری خواهد داشت که در نهایت در رابطه با باتری گوشی‌های جدید به نتیجه‌ی زیر رسیدیم.

تغییر به نسبت قبل ظرفیت باتری (غیر رسمی) مدل گوشی ۸۶۳- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ پرو ۵.۸ اینچی ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی ۳۳۵- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ ۶.۱ اینچی ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ مکس ۶.۱ اینچی ۲۹۵- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ ۶.۱ اینچی ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ پرو ۶.۱ اینچی ۲۸۲- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ پرو مکس ۶.۵ اینچی ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ پرو مکس ۶.۷ اینچی

در هر دو صورت به خاطر بهره‌مندی از پردازنده‌ی بسیار کم مصرف، کاربران نباید نگرانی زیادی از بابت مصرف بالای باتری داشته باشند اما با این حال در رابطه با باتری این گوشی‌ها فعلا نمی‌توانیم نظری قطعی بدهیم تا زمانی که خبرهای بیشتری منتشر شود.

در حال حاضر به طور حتم می‌توانیم بگوییم اپل گوشی‌های خود را بدون شارژر راهی بازار می‌کند اما برخی‌ها معتقدند مدل‌های آیفون ۱۲ و ۱۲ مکس از شارژر درون جعبه بهره‌مند نیستند و برای دو مدل پرو شارژر ۵ واتی در نظر گرفته شده که با توجه به ظرفیت باتری بعید به نظر می‌رسد کسی به آن‌ها نیاز داشته باشد.

با این حال برای آن دسته از کاربرانی که تمایل دارند گوشی‌ خود را سریع‌تر شارژ کنند، یک شارژر سریع ۲۰ واتی نیز در نظر گرفته شده که متاسفانه کاربر باید برای خرید آن به صورت جداگانه هزینه کند. در غیر این صورت باید با شارژرهای ۵ یا ۱۸ واتی که برای شارژ آیفون‌های قدیمی استفاده می‌کردند، گوشی‌های جدید را شارژ کنند.

قیمت

قیمت پایه ۱۰۴۹ دلار برای آیفون ۱۲ پرو در مقابل ۱۰۰۰ دلار برای آیفون ۱۱ پرو

قیمت پایه ۱۱۴۰ دلار برای آیفون ۱۲ پرو مکس در مقابل ۱۱۰۰ دلار برای آیفون ۱۱ پرو مکس

در حالی که برخی از خبرگزاری‌ها معتقدند اپل با عرضه‌ی آیفون ۱۲، تغییری در قیمت پایه‌ی آن‌ها پدید نمی‌آورد، اما از آن جایی که این شرکت برای آیپد ایر ۴ که با طراحی جدیدتری به نسبت مدل قبل رونمایی شد ۱۰۰ دلار افزایش قیمت در نظر گرفت و همچنین با توجه به خبری که اخیرا منتشر شد مبنی بر افزایش قیمت مدل‌های استاندارد آیفون ۱۲ به نسبت سری قبل، می‌توان انتظار داشت مدل‌های پرو هم با افزایش ۱۰۰ دلاری قیمت پایه راهی بازار شوند.

دلیل اینکه انتظار چنین اتفاقی را داریم، اضافه شدن مودم ۵G، نمایشگر بزرگ‌تر و احتمالا با کیفیت‌تر، دوربین‌های بهتر و پردازنده‌ی قدرتمندتر است. سخت است تصور کنیم اپل برای این همه ارتقا سخت‌افزاری افزایش قیمتی در نظر نگیرد.

نتیجه

همانطور که مشاهده کردید، آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس از بسیاری جهات به نسبت سری قبل برتری دارند اما این اصلا بدان معنا نیست که آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس به راحتی از دور خارج می‌شوند. اگر از اینترنت ۵G فاکتور بگیریم، قابلیتی نیست که حداقل کاربران معمولی نتوانند به دلیل کمبودی‌های آیفون ۱۱ از آن بهره‌مند شوند. این دو گوشی همچنان می‌توانند تا مدت‌ها نیاز شما را برطرف کنند و به همین خاطر حتی بعد از ورود آیفون‌های جدید هم گزینه‌ی مناسبی برای خرید خواهند بود. خصوصا اینکه قیمت آن‌ها بعد از معرفی آیفون ۱۲ کاهش می‌یابد و تا مدت‌ها بروزرسانی نرم‌افزاری دریافت می‌کنند.

با این حال نمی‌توان تمام پیشرفت‌های هیجان‌انگیز نماینده‌های جدید را نادیده گرفت. طبیعی است تجربه‌ی محصولات جدید که به خاطر افزایش امکانات سخت‌افزاری، امکانات بیشتری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد لذت‌بخش‌تر خواهد بود. اما از طرفی کاربران نیمه‌حرفه‌ای یا معمولی با همان آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس، به راحتی می‌توانند به تمام فعالیت‌های خود رسیدگی کنند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ فکر می‌کنید آیفون‌های جدید ارزش خرید بیشتری به نسبت آیفون‌های کنونی دارند؟

منبع: PhoneArena

