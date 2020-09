در ماه جولای خبری منتشر شد مبنی براینکه شیائومی در حال کار روی دو گوشی ارزان‌قیمت با دوربین ۱۰۸ و ۶۴ مگاپیکسلی است و از آن روز تاکنون چیزی در رابطه با آن‌ها نشنیده‌ایم. اما امروز، یک کاربر در شبکه‌ی اجتماعی ویبو، نام رمز این دو محصول را در کنار شماره مدل آن‌ها منتشر کرد که یکی از آن‌ها به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز شده بود.

شیائومی در حال حاضر گوشی‌های زیادی با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی دارد اما همه‌ی آن‌ها حداقل ۵۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را ارزان قیمت در نظر گرفت. هنوز هم مشخص نیست این محصولات جدید در چه محدوده‌ی قیمتی قرار می‌گیرند اما به نظر می‌رسد شیائومی قصد دارد مانند سامسونگ، یک سری گوشی ارزان قیمت با دوربین‌های قدرتمند راهی بازار کند.

در رابطه با دو محصول جدید و مورد انتظار شیائومی هم باید بگوییم نام رمز آن‌ها Gauguin و Gauguin Pro است و همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، به ترتیب به دوربین ۶۴ و ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز خواهند شد. گفته می‌شود مدل پرو، ارزان‌قیمت‌ترین محصولی خواهد بود که با چنین سنسوری راهی بازار می‌شود بنابراین می‌توان انتظار داشت از برند ردمی باشد و نه شیائومی.

در رابطه با مشخصات فنی، طراحی ظاهری، باتری، قیمت، تاریخ معرفی و مواردی از این دست هنوز خبری منتشر نشده اما همانطور که این افشاگر اشاره کرده، به زودی این اتفاق رخ خواهد داد. بنابراین احتمالا تا پایان امسال شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود. همچنین انتظار می‌رود در روزهای آینده خبرهای بیشتری در رابطه با دو نماینده‌ی جدید شرکت چینی منتشر شود.

در حال حاضر ردمی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پرو در دست ساخت قرار دارند و در رابطه با دوربین آن‌ها هم اطلاعات زیادی منتشر نشده. به همین خاطر می‌توان احتمال داد دو گوشی جدید، در واقع همان گوشی‌های سری ردمی نوت ۱۰ شیائومی باشند. با این حال برای مشخص شدن این موضوع باید منتظر بمانیم.

ردمی نوت ۱۰ به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۲G مجهز خواهد شد

