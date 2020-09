یکی از افشاگران مشهور که با نام کاربری l0vetodream در توییتر فعالیت می‌کند، نام هر ۴ مدل آیفون ۱۲ را فاش کرده است. به گفته این افشاگر، باید انتظار معرفی گوشی‌های آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس را داشته باشیم. طبق گزارش‌های منتشر شده، خانواده آیفون ۱۲ ماه آینده یعنی اکتبر رسما معرفی می‌شوند.

طبق این خبر، آیفون ۱۲ مینی نام آیفون ۵.۴ اینچی است که کوچک‌ترین عضو این خانواده محسوب می‌شود. مدتی قبل مینگ چی کو اعلام کرد که آیفون ۵.۴ اینچی از بریدگی نمایشگر کوچک‌تری بهره می‌برد. گفتنی است در خانواده آیفون ۱۱، مقام کوچک‌ترین اندازه به آیفون ۱۱ پرو ۵.۸ اینچی تعلق دارد.

در کنار این گوشی، باید به آیفون ۱۲ هم اشاره کنیم که مانند آیفون ۱۱ مبتنی بر نمایشگر ۶.۱ اینچی است. البته امسال برای اولین بار هر چهار مدل آیفون ۱۲ با نمایشگرهای اولد به دست کاربران می‌رسند. در نهایت باید به مدل‌های آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس اشاره کنیم که آیفون ۱۲ پرو با نمایشگر ۶.۱ اینچی راهی بازار خواهد شد و آیفون ۱۲ پرو مکس هم مجهز به نمایشگر ۶.۷ اینچی است که بزرگ‌ترین صفحه‌نمایش بین تمام آیفون‌ها محسوب می‌شود.

آیا ترجیح آیفون ۱۲ پرو به آیفون ۱۱ پرو منطقی است؟

منبع: ۹To5Mac

The post آیفون ۵.۴ اینچی احتمالا آیفون ۱۲ مینی نام دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala