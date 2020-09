شرکت وان‌پلاس ساعاتی قبل اعلام کرد که گوشی وان‌پلاس ۸T در روز ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران رسما معرفی خواهد شد. بر اساس گزارش‌های مختلف، در این مراسم خبری از رونمایی مدل پرو نخواهد بود و فقط باید انتظار معرفی یک گوشی را داشته باشیم.

همانطور که احتمالا می‌دانید سری T گوشی‌های وان‌پلاس معمولا نسبت گوشی‌هایی که در نیمه نخست سال معرفی می‌شوند، از ارتقای جزئی بهره می‌برند. با این حال به لطف رندرها و اطلاعات فاش شده نکته ناگفته چندانی درباره‌ی وان‌پلاس ۸T باقی نمانده است. به‌عنوان مثال در پنل پشتی باید انتظار تعبیه ماژول دوربین مستطیل شکل را داشته باشیم.

از دیگر ویژگی‌های احتمالی آن می‌توانیم به پشتیبانی شارژ سریع ۶۵ وات اشاره کنیم. برای یادآوری باید بگوییم که وان‌پلاس ۸ پرو از شارژ سریع ۳۰ وات پشتیبانی می‌کند. این گوشی قرار است با نمایشگر ۶.۵۵ اینچی ۱۲۰ هرتز به دست کاربران برسد. در حفره این نمایشگر، دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده و ماژول دوربین هم از دوربین‌های ۴۸، ۱۶، ۵ و ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است.

در رابطه با قلب تپنده آن گزارش‌هایی در مورد بهره‌گیری از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ یا ۸۶۵ پلاس مطرح شده و هنوز معلوم نیست که این گوشی از کدام مدل تراشه بهره می‌برد. در هر صورت حدود ۳ هفته دیگر جدیدترین پرچم‌دار وان‌پلاس معرفی خواهد شد و تا آن زمان بدون شک اطلاعات بیشتری از این گوشی فاش می‌شود.

