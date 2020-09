هواوی یکی از بزرگ‌ترین غول‌های فناوری جهان محسوب می‌شود و از کسب‌وکارهای متعددی تشکیل شده است. گوشی‌های این شرکت طی سال‌های گذشته رشد بسیار خوبی داشتند که به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، این بخش با مشکلات متعددی روبرو شده است. حالا با توجه به اینکه هواوی دیگر مانند گذشته نمی‌تواند گوشی تولید کند، می‌خواهد توجه خود را به سمت دیگر کسب‌وکارها مانند تولید مانیتور معطوف کند.

بر اساس گزارش‌های جدید، هواوی در حال آماده شدن برای عرضه مانیتورهای مبتنی بر برند خود است. این شرکت قصد دارد مانیتورهای خمیده را برای گیمرها عرضه کند و یکی از اهداف اصلی آن رقابت با شرکت‌هایی مانند شیائومی است. طبق این گزارش، هواوی تولید مانیتور های استاندارد (غیرمنحنی) را به شرکت BOEVT برون‌سپاری می‌کند که یکی از زیرمجموعه‌های شرکت بزرگ BOE محسوب می‌شود. سری اول این مانیتورها شامل ۲ یا ۳ محصول خواهد بود.

همچنین وظیفه‌ی تولید مانیتورهای خمیده هم به شرکت TPV Technology واگذار می‌شود. سفارش اولیه این مانیتورها ۱ میلیون واحد است و با اندازه‌های ۲۷ و ۳۴ اینج راهی بازار می‌شوند. علاوه بر این موضوع، تحلیلگران می‌گویند هواوی برای ورود گسترده به بازار کامپیوترهای شخصی یا همان PC هم در حال آماده شدن است.

مدتی قبل گزارشی منتشر شد که در آن آمده نخستین کامپیوتر شخصی هواوی Qingyun W510 نام دارد و از تراشه ۷ نانومتری Kunpeng 920 3211K بهره می‌برد. گفته می‌شود این کامپیوتر توسط یکی از زیرمجموعه‌های فاکس‌کان به نام Hongfujin Precision Industry تولید خواهد شد. تحلیلگران بر این باور هستند که این کامپیوترها در سال جاری برای سازمان‌ها عرضه می‌شوند.

تبعات تحریم‌های جدید علیه هواوی

