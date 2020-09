شرکت رویول از گوشی تاشو فلکس پای ۲ رونمایی کرد

اگر به خاطر داشته باشید، شرکت چینی رویول (Royol) حدود ۲ سال قبل اولین گوشی تاشو جهان را به نام فلکس پای معرفی کرد و ساعاتی قبل نسل دوم این گوشی به نام فلکس پای ۲ (FlexPai 2) معرفی شد که به غیر از داشتن نمایشگر انعطاف‌پذیر باید به بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ هم اشاره کنیم.

طراحی این گوشی تفاوت گسترده‌ای با نسل قبلی ندارد ولی شرکت رویول می‌گوید که نمایشگر آن بسیار بهتر شده و می‌تواند تا ۱.۸ میلیون مرتبه باز و بسته شود. همچنین گفته می‌شود نسبت به نسل قبلی از لحاظ روشنایی، کنتراست و سرعت پاسخ‌دهی حرف بیشتری برای گفتن دارد.

در حالت باز شده، ابعاد این نمایشگر ۷.۸ اینچ است و در حالت بسته اندازه بخش اصلی نمایشگر به ۵.۵ اینچ می‌رسد. در حالت بسته شده، بخش پشتی نمایشگر به‌عنوان نمایشگر ثانویه می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد که مبتنی بر اندازه ۵.۴ اینچی است. در حالت تبلت، رزولوشن نمایشگر فلکس پای ۲ ۱۹۲۰ در ۱۴۴۰ است و در حالت بسته هم نمایشگر اصلی و ثانویه به ترتیب از رزولوشن ۱۴۴۰ در ۹۰۰ و ۱۴۴۰ در ۸۱۰ بهره می‌برند.

گوشی تاشو فلکس پای ۲ با داشتن وزن ۳۳۹ گرم سنگین‌تر از نسل قبلی خود محسوب می‌شود. برای مقایسه می‌توانیم به گلکسی زد فولد ۲ اشاره کنیم که از وزن ۲۸۲ گرم بهره می برد. از دیگر ارتقاهای صورت گرفته می‌توانیم به بهبود دوربین‌ها اشاره کنیم. این گوشی از دوربین چهارگانه شامل دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی و دوربین پرتره ۳۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. این دوربین‌ها برای ثبت عکس‌های سلفی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انرژی این گوشی تاشو توسط یک باتری ۴۴۵۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند. کاربران برای خرید آن بین ۸ و ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی حق انتخاب دارند. این گوشی قرار است با قیمت ۹۹۸۸ یوان (۱۴۷۱ دلار) راهی بازار چین شود و معلوم نیست که آیا روانه‌ی بازارهای جهانی هم خواهد شد یا نه.

منبع: Android Authority

