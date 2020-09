روز گذشته ال جی از دو گوشی میان‌رده‌ی خود با نام‌های ال جی K42 و K71 رونمایی کرد. محصولاتی که از پردازنده‌ی مدیاتک هلیو، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و اندروید ۱۰ بهره می‌برند.

ال جی K42

ال جی K42 را باید یک محصول پایین‌رده بدانیم. چرا که از نمایشگری ۶.۶ اینچی از نوع IPS LCD با وضوح +HD بهره می‌برد که عموما در گوشی‌های ارزان قیمت شاهد چنین کیفیتی هستیم. روی این نمایشگر نیز حفره‌ای جهت تعبیه‌ی دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی قرار گرفته تا بدین ترتیب نمای جلویی زیبا به نظر برسد. روی پنل پشتی این گوشی شاهد حضور ۴ دوربین در ماژولی مستطیل شکل هستیم که به ترتیب شامل سنسورهای اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، فوق عریض ۵ مگاپیکسلی و ۲ مگاپیکسلی ماکرو و سنجش عمق می‌شوند.

پنل پشتی این محصول اما نمای موج‌دار زیبایی دارد که از پوشش UV برخوردار است تا بدین ترتیب در دست نگه داشتن آن ساده‌تر و همچنین مقاومت آن نیز افزایش پیدا کند. روی بخش راست این گوشی حسگر اثرانگشت را شاهد هستیم که با کلید پاور ادغام شده و در طرف چپ هم کلید‌های افزایش / کاهش صدا و کلید اختصاصی دستیار صوتی گوگل قرار گرفته‌اند.

قلب تپنده‌ی ال جی K42 را پردازنده‌ی مدیاتک هلیو P22 تشکیل می‌دهد که ۳ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی قابل افزایش از طریق کارت حافظه‌ی جانبی آن را همراهی می‌کنند. این ترکیب سخت‌افزاری را در بسیاری از گوشی‌های پایین‌رده شاهد هستیم و می‌توان گفت برای رسیدگی به امور روزانه (نظیر فعالیت‌های دانش‌آموزی) مناسب است.

این گوشی همچنین از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون پشتیبانی می‌کند و از استاندارد نظامی MIL-STD-810G نیز بهره‌مند است. بدین معنا که می‌تواند در برابر ضربه، شوک و حتی رطوبت مقاومت خوبی از خود نشان دهد. منبع تغذیه‌ی این مجموعه را یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که کاربر می‌تواند آن را از طریق درگاه USB-C شارژ کند.

ال جی K42 در رنگ‌های سبز و خاکستری در دسترس قرار می‌گیرد اما متاسفانه فعلا در رابطه با قیمت و بازارهای عرضه اطلاعاتی در اختیار نداریم.

LG Q31 معرفی شد؛ گوشی ۱۸۰ دلاری با استاندارد نظامی

ال جی K71

به عنوان گوشی میان‌رده اما ال جی K71 را شاهد هستیم. محصولی که از نمایشگر ۶.۸ اینچی از نوع IPS LCD با وضوح +FHD بهره می‌برد و دوربین سلفی نیز درون بریدگی U شکل آن تعبیه شده. از قابلیت‌های جالب این گوشی می‌توان به پشتیبانی از قلم اشاره کرد که به همراه آن عرضه می‌شود. قابلیتی که شاید بتوان گفت به ‌ندرت در میان‌رده‌های امروزی شاهد آن هستیم.

بدیهی است کیفیت آن به اندازه‌ی قلم گوشی‌های سری نوت سامسونگ نیست و این یعنی از بلوتوث یا ژست‌های حرکتی هیجان‌انگیز پشتیبانی نمی‌کند اما برای یادداشت برداری مناسب است.

روی پنل پشتی ال جی K71 شاهد حضور ۳ دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، ۵ مگاپیکسلی فوق عریض و ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق هستیم. دوربین سلفی هم درون بریدگی U شکل روی نمایشگر قرار گرفته و سنسوری به بزرگی ۳۲ مگاپیکسل دارد.

نماینده‌ی جدید ال جی به پردازنده‌ی مدیاتک هلیو P35 مجهز شده و در کنار ۴ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، وظیفه‌ی امور پردازشی محصول را به دوش می‌کشد. کاربران همچنین می‌توانند حافظه‌ی داخلی این گوشی را از طریق کارت حافظه افزایش دهند.

ال جی K71 از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که با توجه به نوع و کیفیت نمایشگر، انتظار عملکرد خوبی را از آن نداریم. مگر اینکه شرکت کره‌ای در بهینه‌سازی نرم‌افزاری عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد. از قابلیت‌های دیگر این محصول می‌توان به پشتیبانی از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون، اندروید ۱۰ و رابط کاربری ال جی UX اشاره کرد که با گوشی K42 مشترک است.

این محصول به‌زودی در رنگ‌های خاکستری و سفید راهی بازار می‌شود اما همانند نماینده‌ی پایین‌رده‌ی ال جی، از قیمت و بازار عرضه‌ی آن بی‌خبریم.

اندروید ۱۱ چه زمانی برای گوشی‌ها منتشر می‌شود؟

منبع: GSMArena

The post ال جی K42 و K71 با پردازنده‌ی مدیاتک معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala