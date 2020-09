با توجه به آخرین خبرها، وان پلاس ۸T قرار است در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) رونمایی ‌شود. تیزر ویدیویی اخیری هم که از این محصول منتشر شده به همین تاریخ اشاره دارد اما در طول این ویدیو تنها شاهد تاریخ معرفی محصول نبودیم. بلکه ظاهرا اشاره‌ای هم به وان پلاس ۸T اولترا شد.

اگر خبرهای مربوط به وان پلاس را دنبال کرده باشید، می‌دانید این شرکت قصد ندارد از گوشی وان پلاس ۸T پرو رونمایی کند و امسال وان پلاس ۸T تنها محصولی خواهد بود که شاهد رونمایی از آن خواهیم بود. اما در تیزری که به‌تازگی از آن منتشر شده، شاهد عبارت «Ultra Stops at Nothing» به معنای «اولترا هرگز متوقف نمی‌شود» بودیم. شاید این عبارت در تعریف از وان پلاس ۸T آمده باشد اما این احتمال هم وجود دارد که به وان پلاس ۸T اولترا اشاره کند.

وان پلاس اگرچه با سری ۸ توانست توجه بسیاری را به سوی خود معطوف کند اما هنوز در بخش‌هایی ضعف دارد و باید این نقطه ضعف‌‌ها را با عرضه‌ی گوشی‌های بالارده بپوشاند. اما مشخص نیست آیا وان پلاس ۸T اولترا قرار است این وظیفه را به دوش بکشد یا اصلا شرکت چینی برای امسال چنین برنامه‌ای ندارد.

صفحه‌ی مربوط به وان پلاس ۸T پرو در وب‌سایت وان پلاس دیده شد

ویدیوی دیگر اما تنها ۱۰ ثانیه است و سفیر برند وان پلاس یعنی رابرت داونی (مرد آهنین) را در حالی که درباره‌ی سریع‌تر حرکت کردن حرف می‌زند به نمایش می‌گذارد. احتمالا این ویدیو صرفا برای تبلیغ نمایشگر ۱۲۰ هرتزی این گوشی است که خب از مزیت‌های آن کاملا باخبریم. در این ویدیو هیچ نکته‌ی قابل توجه دیگری مشاهده نشد.

وان پلاس ۸T قرار است به عنوان یک میان‌رده‌ی بسیار قدرتمند راهی بازار شود و بنابراین انتظار قابلیت‌های فراوانی را داریم. تاکنون در رابطه با مشخصات فنی این محصول خبرهای زیادی منتشر شده که با توجه به آن‌ها می‌توانیم بگوییم نماینده‌ی جدید وان پلاس قرار است به نمایشگری ۶.۵۵ اینچی از نوع امولد و با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز مجهز شود. در سمت چپ این نمایشگر حفره‌ای کوچک تعبیه شده که میزبان دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی است.

قلب تپنده‌ی این محصول را قرار است پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ تشکیل دهد که ۸/۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز آن را همراهی می‌کنند تا بدین ترتیب شاهد محصولی باشیم که از لحاظ قدرت سخت‌افزاری کاملا در حد و اندازه‌های یک پرچم‌دار است.

روی پنل پشتی این محصول ماژولی مستطیل شکل و نسبتا بزرگ را شاهد هستیم که میزبان یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق است. البته در مورد دو دوربین آخر مطمئن نیستیم اما بعید به نظر می‌رسد وان پلاس بخواهد از دوربین دیگری نظیر تله‌فوتو در این گوشی استفاده کند.

وان پلاس ۸T احتمالا به باتری بزرگ ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز می‌شود که انتظار داریم توسط یک شارژر بسیار سریع ۶۵ واتی که درون جعبه حضور دارد شارژ شود. پیش‌تر گفته می‌شد این شارژر برای مدل پرو مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما اگر قرار باشد چنین محصولی راهی بازار نشود، بنابراین وان پلاس می‌تواند آن را برای مدل استاندارد در نظر بگیرد.

مشخصات کلیدی وان‌پلاس ۸T لو رفت

