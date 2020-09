تا حالا اطلاعات زیادی از گوشی‌های پیکسل ۴a 5G و پیکسل ۵ فاش شده و می‌توان گفت که تقریبا نکته‌ی ناگفته‌ای در مورد آن‌ها باقی نمانده است. حالا به لطف یکی از افشاگران مشهور می‌توانیم به قیمت آن‌ها هم اشاره کنیم.

به گفته‌ی یک افشاگر به نام Roland Quandt، پیکسل ۴a 5G با قیمت ۴۹۹ یورو و پیکسل ۵ با قیمت ۶۲۹ یورو روانه‌ی بازار اروپا می‌شوند. ساعاتی قبل هم گزارشی منتشر شد که طبق آن پیکسل ۴a 5G در بریتانیا با قیمت ۴۹۹ پوند به دست کاربران می‌رسد. گوگل گاهی اوقات محصولات خود را در برخی بازارهای کلیدی فارغ از تفاوت‌های بین ارزش پول آن کشورها، با قیمت یکسانی عرضه می‌کند. گفتنی است گوگل مدت‌ها قبل اعلام کرده که پیکسل ۴a 5G در آمریکا با قیمت ۴۹۹ دلار راهی بازار می‌شود.

این یعنی اگر قیمت‌های فاش شده این افشاگر صحت داشته باشند، پیکسل ۵ با قیمت ۶۲۹ دلار به دست کاربران آمریکایی می‌رسد. گوشی پیکسل ۴a 5G در رنگ‌های مشکی و سفید عرضه خواهد شد و کاربران برای خرید پیکسل ۵ از بین رنگ‌های مشکی و سبز می‌توانند دست به انتخاب بزنند.

طبق اعلام گوگل، در تاریخ ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) این گوشی‌ها در ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران رسما معرفی خواهند شد. تا آن زمان می‌توانیم انتظار افشای اطلاعات بیشتری را داشته باشیم.

