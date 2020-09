گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن قرار است در تاریخ ۲ مهر معرفی شود و در همین راستا امروز شاهد انتشار اولین ویدیوی تبلیغاتی آن هستیم که به نظر می‌رسد بخشی از چندین ویدیوی مختلف باشد چرا که صرفا به مشخصات و قابلیت‌های دوربین آن اشاره شده.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن، پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی سامسونگ به حساب می‌آید که از مشخصات بسیار خوبی بهره می‌برد و باید آن را به نوعی همتراز با گلکسی نوت ۲۰ دانست. غول کره‌ای این محصول را به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ و اگزینوس ۹۹۰ مجهز کرده که ۸ گیگابایت رم آن را همراهی می‌کند. پشتیبانی از اینترنت ۵G نیز در این محصول وجود دارد بنابراین از لحاظ قدرت سخت‌افزاری، کهکشانی مورد انتظار سامسونگ یک پرچم‌دار به حساب می‌آید.

اما تیزر جدید بیشتر روی دوربین گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن مانور داده. اینطور که به نظر می‌رسد، این گوشی از قابلیت بزرگ‌نمایی ۳۰ برابری فضایی بهره می‌برد. همچنین قابلیت‌های نرم‌افزاری نظیر Single Take مبتنی بر هوش مصنوعی و حالت شب هم در آن وجود دارد. پیش‌تر هم گفته شده بود توانایی این محصول در بخش دوربین مشابه اس ۲۰ پلاس است و این یعنی نماینده‌‌ی جدید در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری بسیار تواناست. احتمالا حافظه‌ی داخلی پایه‌ی این محصول ۱۲۸ گیگابایت است اما کاربران می‌توانند از طریق کارت حافظه‌ی جانبی نیز آن را افزایش دهند. بنابراین نگرانی از بابت ذخیره‌سازی تصاویر و فیلم‌های باکیفیتی که توسط آن ثبت می‌شود نخواهید داشت.

در این ویدیو همچنین به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی نیز اشاره‌ی کوتاهی شد که توسط یک شارژر سریع احتمالا ۲۵ واتی شارژ خواهد شد. البته در این ویدیو صرفا به قابلیت شارژ سریع اشاره شد و شاهد توضیحات بیشتر در رابطه با میزان سرعت آن نبودیم. هرچند اخیرا اینفوگرافیک این محصول نیز منتشر شد که به لطف آن از بسیاری از قابلیت‌های کهکشانی جدید مطلع شدیم. در کنار ویدیوی تبلیغاتی، شما عزیزان می‌توانید ویدیوی هندز آن (Hands-On) این محصول را نیز در زیر مشاهده کنید.

علاوه بر ویدیوی تبلیغاتی و هندز آن، ایوان بلس که از معروف‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری به حساب می‌آید تصاویری از قاب محافظ این محصول را با کاربران به اشتراک گذاشت که یکی از آن‌ها دارای پایه‌ی نگه‌دارنده‌ی داخلی نیز هست که کاربر به کمک آن می‌تواند گوشی را روی زمین تکیه داده و به تماشای فیلم یا دیگر فعالیت‌ها بپردازد.

قاب محافظ بعدی یک نوع کیف کلاسوری به حساب می‌آید که گوشه‌ی سمت چپ آن را فضای خالی جهت چک کردن اعلانات از طریق نمایشگر همیشه روشن تشکیل می‌دهد. همچنین از این طریق می‌توان به تماس‌ها پاسخ داد و یا آن‌ها را رد کرد.

در نهایت هم یک قاب سیلیکونی ساده را شاهد هستیم که در زیر می‌توانید تصاویر آن را مشاهده کنید.

اس ۲۰ فن ادیشن با قیمت پایه‌ی ۷۰۰ یورو، در تاریخ ۲۳ سپتامبر (۲ مهر) در ۶ رنگ به فروش خواهد رسید.

