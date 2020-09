شرکت Airbnb بزرگ‌ترین شرکت جهان در زمینه‌ی کرایه اقامتگاه محسوب می‌شود. طی ماه‌های گذشته، گزارش‌های زیادی از طرف مشتریان این اقامتگاه‌ها منتشر شده که در خانه موردنظر دوربین‌های مخفی پیدا کرده‌اند. البته این اتفاق محدود به اقامتگاه‌های ثبت شده در این سایت نیست و چنین اتفاق‌هایی برای انواع و اقسام مسافرخانه‌ها، ویلاها و خانه‌های اجاره‌ای رخ می‌دهد.

در هر صورت اگر می‌خواهید به سفر بروید و خانه یا اتاقی را کرایه کنید ولی نگران این موضوع هستید، در این مطلب راهکارهایی را برای پیدا کردن دوربین‌های مخفی با استفاده از آیفون یا گوشی اندرویدی مطرح می‌کنیم.

دوربین‌های مخفی یک خطر حقیقی محسوب می‌شوند

اگر هنگام سفر از خانه کرایه‌ای و حتی مسافرخانه و هتل استفاده می‌کنید، احتمال وجود دوربین‌های مخفی می‌توانند مایه نگرانی باشند. به‌عنوان مثال اگرچه سایت Airbnb در این زمینه قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده، ولی در هر صورت چنین کارهایی مشکل موردنظر را به طور کامل برطرف نکرده است.

باید خاطرنشان کنیم این معضل در هتل‌ها هم دیده شده است. به‌عنوان مثال سال گذشته خبر کشف دوربین‌های مخفی در ۳۰ هتل در ۱۰ شهر مختلف کره جنوبی منتشر شد که از بیش از ۱۵۰۰ مهمان فیلم‌برداری کرده بودند و حتی به‌صورت مستقیم در اینترنت پخش می‌شدند. با توجه به کاهش قیمت دوربین‌های مخفی، روزبه‌روز افراد بیشتری به استفاده از آن‌ها روی می‌آورند.

این روزها دوربین‌های مخفی با شکل و شمایل مختلف مانند حسگر دود، ساعت، هاب USB و حتی شارژر بی‌سیم به فروش می‌رسند. اما روی هم رفته چطور می‌توان این دوربین‌ها را در خانه پیدا کرد؟ با بهره‌گیری از گوشی و یک اپلیکیشن تا حد زیادی می‌توان وجود یا عدم وجود آن‌ها را تشخیص داد.

در کل برای پیدا کردن این دوربین‌های مخفی با گوشی دو روش وجود دارد. اگر به وای‌فای مکان موردنظر دسترسی دارید، می‌توانید شبکه وای‌فای را برای پیدا کردن دوربین‌ها اسکن کنید. البته این روش برای دوربین‌هایی جواب می‌دهد که به شبکه وای‌فای وصل هستند. همچنین با بهره‌گیری از دوربین بسیاری از گوشی‌ها پیدا کردن دوربین‌های مخفی دید در شب امکان‌پذیر می‌شود. اگر یک دوربین مخفی به شبکه وصل نباشد و قابلیت دید در شب نداشته باشد، هیچکدام از این دو راه برای پیدا کردن آن جوابگو نخواهد بود ولی در کل برای پیدا کردن اکثریت دوربین‌های مخفی می‌توان از این دو روش استفاده کرد.

چگونگی اسکن شبکه برای یافتن دوربین‌های مخفی

معمولا بسیاری از اقامتگاه‌ها و خانه‌های کرایه‌ای از شبکه وای‌فای بهره می‌برند و به مهمان رمز عبور موردنظر داده می‌شود. با بهره‌گیری از یک اپلیکیشن به نام Fing که برای آیفون و اندروید عرضه شده، می‌توانید تمام گجت‌های متصل به شبکه وای‌فای موردنظر را پیدا کنید. این اپلیکیشن کاملا رایگان است و در رابط کاربری آن هیچ‌گونه تبلیغی دیده نمی‌شود.

توصیه می‌کنیم برای ساده‌تر شدن فرایند پیدا کردن دوربین‌های مخفی، تمام گجت‌های متصل به این شبکه غیر از گوشی یا تبلت دارای اپلیکیشن Fing را قطع کنید. سپس بعد از وصل شدن به شبکه وای‌فای مذکور، اپلیکیشن Fing را باز کنید.

در اندروید، بر روی دکمه رفرش در بخش فوقانی رابط کاربری این اپلیکیشن ضربه بزنید تا فرایند اسکن شبکه آغاز شود. نسخه آیفون این کار را به طور خودکار انجام می‌دهد.

سپس بعد از اتمام اسکن، به تمام گجت‌های موجود در فهرست نگاه بیندازید. در ابتدا بهتر است به نام شرکت‌های معروف در این حوزه یا عبارت IP Camera توجه کنید.

حتی اگر در این فهرست اثری از هرگونه دوربین را پیدا نمی‌کنید، ببینید چه گجت‌هایی به شبکه وصل هستند و آیا می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید یا نه. اگر به یک گجت مشکوک برخوردید (مثلا اگر جزییات نامشخصی دارد)، آی‌پی آن را یادداشت کنید و در مرحله بعدی باید پورت‌های باز را اسکن کنید. برای این کار کافی است در بخش پایینی اپلیکیشن بر روی دکمه Network ضربه بزنید.

سپس گزینه Find Open Ports را انتخاب کنید.

در مرحله بعد آی‌پی موردنظر را در بخش موردنظر تایپ کنید و بر روی دکمه Find Open Ports ضربه بزنید.

در صفحه بعد می‌توانید ببینید که کدام پورت‌های مربوط به آی‌پی موردنظر باز هستند و چه سرویس‌هایی مورد استفاده قرار می‌دهند. بهتر است به پروتکل‌های RTSP و RTMP توجه کنید زیرا به طور گسترده برای استریم ویدیو مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای بررسی سرویس‌های مبتنی بر HTTP یا HTTPS هم می‌توانید از مرورگر استفاده کنید. فقط کافی است آی‌پی و بعد از آن عدد پورت را مانند ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۵:۸۰ وارد کنید؛ توجه داشته باشید که بین آی‌پی و عدد پورت باید علامت دو نقطه قرار بگیرد.

چگونه دوربین‌های‌ مخفی دید در شب را پیدا کنیم؟

احتمال عدم دسترسی به شبکه وای‌فای اقامتگاه و حتی عدم وجود چنین شبکه‌ای را باید در نظر بگیریم. حتی اگر به شبکه وای‌فای دسترسی داشته باشید، شاهد راهکار اشاره شده جواب ندهد. یک دوربین مخفی می‌تواند به شبکه جداگانه‌ای وصل باشد یا اینکه آنقدر مخفی شده باشد که نتوانید آن را پیدا کنید.

اگر با بهره‌گیری از اپلیکیشن Fing به موفقیت نرسیدید ولی همچنان نگران هستید، می‌توانید به دنبال امواج مادون قرمز بگردید. بیشتر دوربین‌های تحت شبکه برای دید در شب از امواج مادون قرمز استفاده می‌کنند. با اینکه اشعه‌های مادون قرمز برای چشم غیر مسلح نامرئی هستند، اما با استفاده از گوشی می‌توانید این اشعه‌ها را پیدا کنید.

دوربین اصلی برخی گوشی‌های هوشمند برای مسدود کردن اشعه‌های مادون قرمز از نوعی فیلتر بهره می‌برند ولی فقط تعداد اندکی از آن‌ها برای دوربین سلفی از چنین فیلتری استفاده می‌کنند. برای تشخیص اینکه کدام دوربین گوشی از پس تشخیص مادون قرمز برمی‌آید، می‌توانید از ریموت کنترل مبتنی بر مادون قرمز مانند ریموت تلویزیون استفاده کنید. برای بررسی این موضوع آن را به سمت دوربین اصلی گوشی بگیرید و یک دکمه ریموت کنترل را فشار دهید. اگر نوری مشاهده کردید، پس این دوربین از پس شناسایی مادون قرمز برمی‌آید. اگر این کار با موفقیت روبرو نشد، همان کار را با دوربین سلفی گوشی تکرار کنید.

بعد از شناسایی دوربین مناسب تشخیص مادون قرمز، کل چراغ‌های مکانی که می‌خواهید دنبال دوربین‌های مخفی بگردید را خاموش کنید. سپس با استفاده از دوربین گوشی به دنبال نور مادون قرمز بگردید. دوربین‌های مخفی در این زمینه استاندارد مشخصی ندارند و هرکدام از تعداد متغیری از فرستنده نور مادون قرمز بهره می‌برند.

معمولا این نورها بنفش رنگ هستند ولی گاهی اوقات سفید هم به نظر می‌رسند. در ضمن لازم نیست که برای پیدا کردن چنین نوری حتما نزدیک دوربین باشید. همان‌طور که در این تصاویر مشاهده می‌کنید، از فاصله‌ی چند متری هم می‌توان این نورها را مشاهده کرد.

توصیه می‌کنیم با موبایل خود به گوشه و کنار خانه و اتاق مانند سقف، منافذ، هواکش و حتی پریزهای برق نگاهی بیندازید. برای پیدا کردن موارد مشکوک، هنگام روشن بودن چراغ‌ها به‌دنبال موارد مشکوک بگردید. به‌عنوان مثال آیا بیش از یک حسگر دود در اتاق تعبیه شده؟ یا اینکه یک هاب USB را در مکانی مشاهده می‌کنید که هیچ وسیله الکترونیکی در اطراف آن وجود ندارد؟ در هر صورت در این چنین مواقعی توجه زیاد می‌تواند شما را به یافتن دوربین‌های مخفی نزدیک کند.

اما در نهایت، با این تجهیزات ساده هیچ راهکار قطعی برای پیدا کردن دوربین مخفی وجود ندارد. اما در هر صورت اگر مرتبا از خانه‌ها و ویلاهای کرایه‌ای استفاده می‌کنید و در ضمن نگران دوربین‌های مخفی هم هستید، با این کار حداقل می‌توانید تا حد زیادی نگرانی خود را کاهش دهید.

