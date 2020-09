کوالکام ساعاتی قبل از تراشه میان‌رده اسنپدراگون ۷۵۰G رونمایی کرد که از مودم یکپارچه X52 5G بهره می‌برد؛ این مودم قابلیت پشتیبانی از امواج میلی‌متری و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز اینترنت ۵G را برای گوشی‌های موردنظر به ارمغان می‌آورد. این تراشه نسبت به اسنپ‌دراگون ۷۳۰G دارای پردازنده و پردازنده گرافیکی بهتری است.

به طور مشخص، پردازنده گرافیکی Adreno 619 این تراشه نسبت به نسل قبلی ۱۰ درصد عملکرد بهتری دارد و پردازنده آن هم مبتنی بر هسته‌های Kryo 570 است که ۲۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به هسته‌های Kryo 470 موجود در ۷۳۰G ارائه می‌کند.

از بین دیگر مشخصات جدید نباید تعبیه نسل پنجم بخش پردازش هوش مصنوعی را از قلم بیندازیم که در زمینه‌ی انجام کارهایی مانند پردازش‌های تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی یا ترجمه ۲۰ درصد عملکرد بهتری دارد. از قابلیت‌های این بخش جدید می‌توانیم به حذف برخی صداهای محیط حین صحبت کردن با گوشی اشاره کنیم که وضوح صدا را بهبود می‌بخشد.

کوالکام با ارائه‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G بار دیگر ثابت کرده که می‌خواهد پشتیبانی از انواع اینترنت ۵G را برای طیف وسیعی از گوشی‌های اندرویدی به ارمغان بیاورد. به گفته این شرکت، تا انتهای سال جاری میلادی اولین گوشی‌های مبتنی بر این تراشه روانه‌ی بازار می‌شوند و شیائومی قرار است اولین گوشی مجهز به آن را به دست کاربران برساند.

