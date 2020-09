چند وقت پیش شاهد رونمایی از دوربین‌های جدید کانن به نام EOS R5 و EOS R6 بودیم. در زمان رونمایی از این دوربین‌ها به نظر می‌رسید که این دو دوربین جدید، نماینده‌ی دو دوربین DSLR شرکت کانن به نام EOS 5D و EOS 6D باشند. با وجود اینکه انتظار اضافه شدن عضو جدید به سری R کانن را نداشتیم؛ اما اکنون به نظر می‌رسد که کانن قصد دارد دوربین EOS R7 را به نمایندگی از دوربین DSLR کانن EOS 7D به این خانواده اضافه کند.

با وجود اینکه گسترش دادن خانواده دوربین‌های بدون آینه سری R جز استراتژی‌های اصلی کانن است؛ اما نمی‌توانم بگویم که نام دوربین بعدی EOS R7 خواهد بود. این‌ها بخشی از سخنان یکی از مسؤولین کانن به نام Tsuyoshi Tokura در مصاحبه با نشریه Digital Camera Magazine است.

البته باید به این نکته هم توجه کنیم که اضافه کردن نماینده‌ی دوربین EOS 7D به سری دوربین‌های R برای کانن پیچیدگی‌هایی را به همراه خواهد داشت. همان‌گونه که می‌دانید هر دو دوربین EOS 5D Mark IV و EOS 6D Mark II دارای سنسوری با اندازه‌ی فول‌فریم هستند اما دوربین DSLR کانن EOS 7D Mark II دارای سنسور APS-C است.

البته این احتمال هم وجود دارد که کانن قصد داشته باشد از دوربین جدید EOS R7 به عنوان اولین دوربین خودش با سنسور APS-C در سری دوربین‌های بدون آینه R رونمایی کند. با وجود اینکه احتمال رخ دادن این موضوع کم است اما با توجه به اطلاعات منتشر شده می‌توانیم این فرضیه را هم در نظر بگیریم.

به نظر می‌رسد که کانن قصد ندارد از جانشین دوربین EOS 7D Mark II یعنی EOS 7D Mark III رونمایی کند. این احتمال وجود دارد که دوربین EOS 90D، با توجه به داشتن ویژگی‌های دو دوربین EOS 80D و EOS 7D Mark II، در واقع جانشین این دوربین در دوربین‌های DSLR این شرکت باشد.

با توجه به این موضوع، می‌توان انتظار داشت که کانن قصد دارد تا از جانشین اصلی EOS 7D Mark II در خانواده‌ی دوربین‌‌های بدون آینه سری R رونمایی کند.

البته شایعه‌های هم وجود دارند که می‌گویند کانن قصد دارد تا از دوربینی با سنسور APS-C در خانواده‌ی R دوربین‌های بدون آینه خودش در سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. با توجه به این شایعه‌ها می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این دوربین مورد نظر همان دوربین EOS R7 خواهد بود.

زمانی که نشریه‌ی معتبر Digital Camera Magazine نظر یکی از مسؤولین کانن به نام Tsuyoshi Tokura را در رابطه با این دوربین جدید پرسید، او به راحتی پاسخ داد که:

«ما هم اکنون دوربین‌های جدیدی را به خانواده R اضافه کرده‌ایم، اما هنوز اعضای این خانواده از دوربین‌های بدون آینه کانن، کامل نشد‌ه‌اند. با توجه به سیاست شرکت کانن قصد داریم که این خانواده را در آینده گسترش دهیم. البته نمی‌توانم بگویم که نام دوربین جدیدی که می‌خواهیم آن به سری R اضافه کنیم EOS R7 خواهد بود اما به طور حتم دوربین‌های جدیدی به این خانواده اضافه خواهند شد.»

کانن قصد دارد تا از دوربین EOS R5s با سنسور ۹۰ مگاپیکسلی رونمایی کند

منبع: Digital Camera World

The post کانن EOS R7 شاید دوربین بعدی کانن در سری دوربین‌های R باشد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala