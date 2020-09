روز گذشته کمپانی سامسونگ اعلام کرد که از روز ۲۳ سپتامبر (امروز)، دارندگان مدل‌هایی از گوشی‌های سری گلکسی این شرکت اشتراک رایگان سرویس استریم «سامسونگ تی‌وی پلاس» را دریافت خواهند کرد.

این سرویس برای کاربرانی که از یکی از محصولات خانواده‌های گلکسی نوت ۲۰، گلکسی اس ۲۰، گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی اس ۱۰ و البته تلویزیون‌های هوشمند پس از سال ۲۰۱۶ این کمپانی استفاده می‌کنند، به رایگان در دسترس خواهد بود.

کاربرانی که مدل‌های سازگار با سرویس استریم سامسونگ تی‌وی پلاس را در اختیار دارند، می‌توانند از طریق گلکسی استور و گوگل پلی به اپ این سرویس دسترسی پیدا کنند و به محتوای ویدیویی رایگان دسترسی داشته باشند.

این اپ تا به‌حال تنها در اختیار تلویزیون‌های هوشمند این شرکت قرار گرفته بود و کاربران فقط می‌توانستند محتوای تولید شده در کمتر از ۱۳۵ شبکه تلویزیونی را تماشا کنند.

اما اکنون کاربرانی که از گوشی‌های سری گلکسی استفاده می‌کنند نیز می‌توانند کانال‌های خبری مانند CBSN و برنامه‌های خبری مانند NewsNow از شبکه FOX و بلومبرگ تی‌وی پلاس را به تماشا بنشینند.

البته سرویس سامسونگ تی‌وی پلاس به فکر گیمرها و علاقه‌مندان به فیلم و سریال هم بوده و برای آن‌ها نیز دسترسی به شبکه‌های ویژه مانند IGN1 و The Movie Hub را در نظر گرفته است.

متاسفانه هنوز اطلاعی از دسترسی به این سرویس در ایران در دست نیست و با توجه به نیاز به اتصال اینترنت مناسب برای استفاده از سرویس‌های استریم محتوا و همچنین، شرایط تحریمی خاصی که کشورمان در آن قرار دارد، ممکن است کاربران گوشی‌های گلکسی در ایران از این سرویس بی‌نصیب بمانند که امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد.

منبع: Phone Arena

The post پرچم‌داران سری گلکسی اشتراک رایگان «سامسونگ تی‌وی پلاس» را دریافت می‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala