تمام مشخصات گوشی گوگل پیکسل ۵ لو رفت

روز گذشته گزارشی در مورد قیمت گوشی‌های گوگل پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G منتشر شد و حالا به لطف همان افشاگر، می‌توانیم با خیال راحت به تمام مشخصات پیکسل ۵ بپردازیم.

همانطور که انتظار داشتیم، این یک گوشی پرچم‌دار نیست و به جای تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ یا ۸۶۵ پلاس از اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بهره می‌برد. این یعنی علاوه بر عملکرد ضعیف‌تر نسبت به پرچم‌داران، گوشی موردنظر برای اینترنت ۵G صرفا از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند و شاهد پشتیبانی از امواج میلی‌متری نخواهیم بود.

اندازه نمایشگر اولد این گوشی به ۶ اینچ می‌رسد و از رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ و رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد. بر روی آن هم شیشه محافظ گوریلا گلس ۶ تعبیه شده است. در ضمن گوگل برای این گوشی از حسگر اثر انگشت فیزیکی استفاده کرده که در پنل پشتی قرار دارد. همچنین نباید وجود ۸ گیگابایت حافظه رم و بهره‌گیری مدل پایه از ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی را از قلم بیندازیم.

دوربین اصلی این گوشی مبتنی بر سنسور ۱۲.۲ مگاپیکسلی است و از لرزشگیر اپتیکال و دیجیتال بهره می‌برد. در کنار آن هم یک دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی با زاویه دید ۱۰۷ درجه‌ای تعبیه شده است. برای ثبت عکس‌های سلفی هم می‌توانید از دوربین ۸ مگاپیکسلی استفاده کنید. دوربین اصلی قادر به فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و کیفیت ۱۰۸۰p با سرعت ۲۴۰ فریم در ثانیه است. البته برای ویدیوهای سلفی باید به حداکثر رزولوشن و سرعت ۱۰۸۰p و ۳۰ فریم در ثانیه بسنده کنید.

باتری آن مبتنی بر ظرفیت ۴۰۸۰ میلی‌آمپر ساعت است که از شارژ سریع ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند. در ضمن کاربران می‌توانند از شارژ بی‌سیم و شارژ بی‌سیم معکوس هم استفاده کنند. به لطف داشتن گواهی IP68، این گوشی در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم محسوب می‌شود.

این گوشی با اندروید ۱۱ به دست کاربران می‌رسد و در برخی کشورها هدفون سیمی هم در جعبه‌ی آن تعبیه شده است. گوگل پیکسل ۵ در رنگ‌های سبز و مشکی با قیمت ۶۲۹ یورو روانه‌ی بازار اروپا می‌شود و در آمریکا احتمالا ۵۹۹ یا ۶۲۹ دلار قیمت دارد.

