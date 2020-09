روز گذشته شیائومی رسما اعلام کرد گوشی‌های سری می ۱۰ تی در تاریخ ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) معرفی می‌شوند.

طبق خبرهایی که اخیرا منتشر شده، گوشی‌های سری می ۱۰ تی شامل سه گوشی می‌شوند. می ۱۰ تی، می ۱۰ تی لایت و می ۱۰ تی پرو. اینطور هم که به نظر می‌رسد، مدل لایت این سری قرار است به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G مجهز شود که به‌تازگی نیز معرفی شده و توانایی بالایی در امور پردازشی دارد.

می ۱۰ تی پرو که پرچم‌دار این سری به حساب می‌آید، قرار است به نمایشگری LCD با رفرش ریت ۱۴۴ هرتز مجهز شود. علاوه بر این‌ها، باتری با ظرفیت بالا و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی هم از دیگر مشخصات این گوشی به حساب می‌آیند. مدل استاندارد اما به جای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، از یک سنسور به بزرگی ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

نقطه اشتراک همه‌ی این محصولات، رابط کاربری MIUI 12 و احتمالا اندروید ۱۰ است. البته انتظار داشتیم اندروید ۱۱ را به عنوان سیستم عامل پیش‌فرض این گوشی‌ها ببینیم اما به نظر می‌رسد این اتفاق رخ نمی‌دهد چرا که نمایندگان شیائومی تنها یک هفته‌ی دیگر معرفی می‌شوند. با این حال ممکن است هنگام عرضه اتفاق دیگری را شاهد باشیم.

طبق آخرین خبرها، مدل استاندارد این سری احتمالا ۴۹۹ یورو و مدل پرو هم ۵۹۹ یورو قیمت‌گذاری شده و هر دوی آن‌ها نیز با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ راهی بازار می‌شوند. تاریخ معرفی می ۱۰ تی و دو مدل دیگر آن، ۹ مهر ماه خواهد بود.

ارزان‌ترین گوشی شیائومی با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی به‌زودی راهی بازار می‌شود

منبع: GSMArena

The post شیائومی رسما تاریخ معرفی گوشی‌های سری می ۱۰ تی را اعلام کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala