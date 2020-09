گلکسی A42 5G ارزان‌ترین گوشی مجهز به اینترنت ۵G سامسونگ است که اتفاقا اوایل این ماه معرفی شد اما غول کره‌ای در رابطه با مشخصات فنی آن اطلاعاتی منتشر نکرد. اما حالا می‌توان به نوعی متوجه شد چرا سامسونگ توضیحی در رابطه با مشخصات فنی آن ارائه نکرد.

سامسونگ در سبد محصولات میان‌رده‌ی مجهز به ۵G خود، محصولات زیادی دارد اما ارزان‌قیمت‌ترین آن گلکسی A42 است که اوایل این ماه از آن رونمایی کرد. سامسونگ در زمان معرفی این محصول مشخصات پردازنده‌ی آن را اعلام نکرد چرا که اسنپدراگون ۷۵۰G بعد از آن معرفی شد.

البته منبع این خبر به صراحت اعلام نکرد پردازنده‌ی بکار رفته در گلکسی A42 5G اسنپدراگون ۷۵۰G خواهد بود اما با توجه به مشخصات هسته‌های این پردازنده (۲ هسته با فرکانس ۲.۲۱ گیگاهرتز و ۶ هسته با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز) و پردازنده‌ی گرافیکی آدرنو ۶۱۹، می‌توان با قاطعیت گفت قلب تپنده‌ی این محصول، نماینده‌ی جدید کوالکام است.

گلکسی A42 5G حدودا ۴۳۷ دلار قیمت‌گذاری شده و از قابلیت‌های بسیار خوبی نظیر باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، دوربین چهارگانه ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، ۸ مگاپیکسلی فوق عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و سنجش عمق و دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

