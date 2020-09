قیمت ال جی وینگ ۵G احتمالا کمتر از ۱۰۰۰ دلار خواهد بود

طبق آخرین خبرها، به نظر می‌رسد گوشی ال جی وینگ ۵G قرار است با قیمت کمتر از ۱۰۰۰ دلار راهی بازار شود و حتی ال جی نیز روز گذشته این ادعا را تایید کرد.

ال جی وینگ یکی از هیجان‌انگیزترین محصولاتی است که در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شد. نماینده‌ی جدید کره‌ای‌ها نه شبیه پرچم‌دارهای کنونی است و نه شبیه به گوشی‌های تاشو؛ به نوعی باید آن را نقطه‌ آغازی برای یک طراحی جدید دانست.

گوشی‌های تاشو هنوز نتوانستند به صورت گسترده اعتماد کاربران را به خود جلب کنند. گوشی‌هایی دارای دو نمایشگر نظیر سرفیس دوئو نیز طراحی زیبایی ندارند و از طرفی گران قیمت هم هستند. اما ال جی وینگ یک محصول کاملا مجزا است. این گوشی از دو نمایشگر تشکیل شده اما تا نمی‌شود، بلکه می‌چرخد. البته هنوز نمی‌توانیم بگوییم از لحاظ کیفیت، کدام نوع طراحی عملکرد بهتری دارد چون بررسی کاملی از این گوشی انجام نشده تا بتوانیم به عملکرد خوب آن اطمینان داشته باشیم.

اما نکته‌ی بسیار مهم در رابطه با این گوشی، می‌تواند قیمت آن باشد. در این رابطه اخیرا شایعات زیادی مطرح شد اما خود ال جی اوایل روز گذشته اشاره‌ای به این موضوع داشت و اینطور که به نظر می‌رسد، ال جی وینگ قرار است با قیمت معقولی راهی بازار شود (کمتر از ۱۰۰۰ دلار). البته منظور از معقول، عدد تبدیل شده از واحد پول کره به دلار است که خب دقیقا بیانگر قیمت واقعی محصول در بازار جهانی نیست.

ویدیوی جدید از گوشی ‌LG Wing نحوه‌ی بازی کردن با آن را نمایش می‌دهد

مثلا ال جی ولوت در کره‌ی جنوبی با قیمتی معادل ۷۳۵ دلار آمریکا راهی بازار شد اما هنگام عرضه در آمریکا، تنها ۶۰۰ دلار قیمت‌گذاری شد (در نسخه‌ی پایه). از طرفی ال جی جی ۸ ThinQ با قیمتی معادل ۸۰۰ دلار آمریکا در بازار کره عرضه شد و در آمریکا نیز با همین قیمت در دسترس قرار گرفت. بنابراین تجربه نشان داده که نمی‌توان به طور حتم به قیمت تبدیل شده از واحدی به واحد دیگر اطمینان داشت.

با این حال، قیمت ال جی وینگ ۵G در خرده‌فروشی‌ها رقمی معادل ۹۴۰ دلار آمریکا اعلام شده و با توجه به سوابق گذشته می‌توان امیدوار بود هنگام عرضه در بازار آمریکا، این محصول حدودا ۸۰۰ دلار قیمت‌گذاری شود. به طور کلی مطمئن هستیم قیمت نماینده‌ی جدید کره‌ای‌ها کمتر از ۱۰۰۰ دلار خواهد بود و این کمتر از قیمت بسیاری از گوشی‌هایی است که با دو نمایشگر یا به طور کلی با طراحی عجیب راهی بازار شده‌اند. خود ال جی هم اعلام کرده بود این محصول ارزان‌قیمت‌ترین گوشی مجهز به دو نمایشگر خواهد بود و بدین ترتیب بعید است انتظار قیمتی بالاتر از ۱۰۰۰ دلار را داشته باشیم.

از سال قبل تاکنون گوشی‌هایی نظیر گلکسی فولد، گلکسی زد فلیپ، زد فلیپ ۵G، زد فولد ۲ ۵G، موتورولا ریزر ۵G، سرفیس دوئو، هواوی میت ایکس، میت ایکس اس و حتی فلکس پای از شرکت رویول، با قیمت بسیار بالایی در دسترس قرار گرفتند و اگر ال جی بتواند از لحاظ کیفیت ساخت، کاربران را راضی نگه دارد، با چنین قیمتی می‌تواند عملکرد بسیار موفقی در بازار داشته باشد.

این گوشی از نمایشگری ۶.۸ اینچی بهره می‌برد که البته نمایشگر اصلی آن است. نمایشگر ثانویه که به پشت آن متصل شده و در زوایای مختلف می‌چرخد، ۳.۶ اینچ بزرگی دارد که بسیار مناسب است. از دیگر قابلیت‌های این گوشی می توان به دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با مکانیزم پاپ آپ، پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۷۶۵، ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم، ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، سنسور اثر انگشت درون صفحه و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کرد.

اگرچه ال جی وینگ یک پرچم‌دار نیست اما قطعا یکی از هیجان‌انگیزترین میان‌رده‌هایی خواهد بود که کاربران می‌توانند در سال ۲۰۲۰ خریداری کنند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که توانایی سخت‌افزاری این گوشی بسیار بالاست و برای انجام امور روزانه می‌توان با خیال راحت روی آن حساب کرد.

این گوشی احتمالا اوایل ماه اکتبر در کشور کره به فروش خواهد رسید اما مشخص نیست چه تاریخی باید شاهد عرضه‌ی جهانی آن باشیم.

ال‌جی K42 و K71 با پردازنده‌ی مدیاتک معرفی شدند

منبع: PhoneArena

The post قیمت ال جی وینگ ۵G احتمالا کمتر از ۱۰۰۰ دلار خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala