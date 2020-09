آمازون مشخصات و قیمت پرچمدار وان پلاس ۸T 5G را فاش کرد

روز گذشته تایید شد کمپانی وان پلاس در روز ۱۴ اکتبر یک مراسم رونمایی مجازی را با عنوان Ultra Stops at Nothing برگزار خواهد کرد. انتظار می‌رود در این رویداد از پرچم‌دار جدید چینی‌ها که وان پلاس ۸T 5G نام دارد رونمایی شود.

با توجه به این‌که ظاهرا تنها چند هفته با معرفی این محصول فاصله داریم، در روزهای آینده بازار اخبار و شایعات درباره این محصول داغ‌تر خواهد شد. اما هم‌اکنون نیز آمازون به یاری ما آمده و دست به افشاگری زده است!

طبق آنچه ایشان آگاروال، یکی از افشاگران معروف، اعلام کرده است؛ به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این پازل به دست آمازون حل شده است.

البته این دست اطلاعات که از فهرست‌های اروپایی منشا می‌گیرد همیشه کاملا واقعی نیست، اما در حال حاضر می‌توان برای آشنا شدن با مشخصات احتمالی پرچم‌دار جدید وان پلاس تا حدی به آن اعتماد کرد.

آیا وان پلاس ۸T 5G از وان پلاس ۸ ۵G ارزان‌تر خواهد بود؟

اگر سیاست چندین ساله وان پلاس در قیمت‌گذاری محصولاتش را در نظر بگیریم، باید به پرسش بالا پاسخ منفی داد.

اما آگاروال با استناد به یک اسکرین شات که از صفحه Amazon.de (بخش آلمان آمازون) گرفته شده، مدعی است که نسخه مجهز به ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی وان پلاس ۸T 5G با قیمتی معادل ۶۹۳.۱۸ یورو عرضه خواهد شد.

با این تفاسیر، به نظر می‌رسد این نسخه از پرچم‌دار معرفی نشده وان پلاس قرار است با قیمتی حدود ۶۹۹ یورو در آلمان عرضه شود. در این‌صورت، انتظار داریم نسخه ضعیف‌تر که به ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی مجهز است، با قیمت تقریبی ۵۹۹ یورو راهی بازار شود.

حتی اگر فرض بالا صحیح نباشد و وان پلاس نسخه پایه را با قیمت ۶۵۰ یورو عرضه کند، قیمت وان پلاس ۸T 5G از قیمت پایه وان پلاس ۸ ۵G که ۶۹۹ یورو بود کمتر خواهد بود.

آن‌گونه که به نظر می‌رسد، اگر وان پلاس ۸T 5G از وان پلاس ۸ ۵G که مدتی قبل معرفی شده بود ارزان‌تر نباشد، قیمتی برابر با آن خواهد داشت. همچنین این شایعه نیز وجود دارد که قیمت پرچم‌دار جدید با وان پلاس ۷T که در سال ۲۰۱۹ معرفی شد و از ۵G پشتیبانی می‌کند، برابر و حدود ۵۹۹ یورو باشد.

اگر بخواهیم قیمت را بر اساس دلار تخمین بزنیم، با توجه به این‌که وان پلاس ۸ ۵G با قیمت پایه ۶۹۹ دلار عرضه شده بود، احتمالا وان پلاس ۸T 5G در حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار قیمت‌گذاری خواهد شد.

زمان عرضه پرچم‌دار جدید

با توجه به آنچه توسط آمازون فاش شده، روز ۲۰ اکتبر زمانی است که چینی‌ها از پرچم‌دار جدید خود رونمایی خواهند کرد.

صفحه نمایش بهتر، باتری بزرگ‌تر و دوربین‌ها بیشتر

گرچه تا کنون دو منبع قابل اطمینان به‌طور کامل مشخصات وان پلاس ۸T 5G را فاش کرده‌اند، اما با اضافه شدن آمازون به عنوان سومین منبع، اطمینان بیشتری نسبت به مشخصات اعلام شده پیدا کردیم.

با توجه به مشخصات منتشر شده، احتمالا با محصولی روبرو خواهیم شد که به نمایشگر ۶.۵۵ اینچی با پنل AMOLED و نرخ رفرش ۱۲۰ هرتز مجهز است که نسبت به نمایشگر ۹۰ هرتزی وان پلاس ۸ یک پیشرفت قابل تحسین محسوب می‌شود.

همچنین، به یک باتری بزرگ ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتی اشاره شده است که از فناوری شارژ سریع ۶۵ واتی Warp Charge وان پلاس پشتیبانی می‌کند.

در حالی‌که آمازون هیچ تصویری از محصول مورد نظر منتشر نکرده است، با توجه به آنچه تا به‌حال شنیده‌ایم؛ تقریبا مطمئن هستیم که وان پلاس ۸T 5G در بخش دوربین اصلی به یک ماژول چهارگانه مجهز است که با آنچه در وان پلاس ۸ و ۸ پرو دیده بودیم متفاوت خواهد بود.

این ماژول به یک سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، سنسور فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی، لنز ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی مجهز خواهد بود.

این ترکیب نسبت به آنچه در وان پلاس ۸ استفاده شد، یک لنز بیشتر دارد. اما وان پلاس ۸ پرو به لطف ماژول چهارگانه مجهز به سنسور فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی و سنسور تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی، همچنان در این بخش بی‌رقیب است.

حال که از مدل‌های پرو گفتیم، بد نیست به این مورد هم اشاره کنیم که اگر وان پلاس برنامه‌ای برای عرضه نسخه پرو وان پلاس ۸T 5G داشته باشد، باید به باتری بزرگ‌تر و سیستم دوربین پیشرفته‌تر فکر کند؛ زیرا گزینه دیگری برای بهبود باقی نمانده است.

منبع: Phone Arena

The post آمازون مشخصات و قیمت پرچمدار وان پلاس ۸T 5G را فاش کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala