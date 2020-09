به طور حتم دوربین‌های نیکون Z7 و Z6 دو تا از دوربین‌های بدون آینه جذاب نیکون از سری دوربین‌های Z هستند. بعد از رونمایی از این دوربین‌ها، نیکون دو عضو دیگر هم به نام نیکون Z50 و Z5 را هم، به خانواده Z خودش اضافه کرد. با وجود این که هم اکنون خانواده‌ی Z نیکون دارای دوربین‌های کاملی است، اما طرفداران این برند مشتاقانه منتظرند تا ببینند که دو دوربین جدید Z7s و Z6s چه قابلیت‌های جدیدی را به این خانواده اضافه خواهند کرد.

اطلاعات منتشر شده در رابطه با دو دوربین Z7s و Z6s خبر از قابلیت‌های جدیدی در این دوربین‌ها می‌دهد. به احتمال زیاد این دو دوربین جدید، جایگزین دوربین‌های فعلی Z7 و Z6 در سری دوربین‌های بدون آینه شرکت نیکون، سری Z، خواهند شد.

این اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که، برخلاف دو دوربین قبلی Z7 و Z6، به احتمال زیاد نیکون در این دوربین‌های جدید، از دو جای مموری کارت استفاده خواهد کرد. استفاده از تنها یک جای مموری کارت در دوربین‌های Z7 و Z6 یکی از مواردی بود که به سرعت انتقاد بسیاری از کاربران را به دنبال داشت.

این اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که در این دوربین‌های جدید، کاربران می‌توانند که از مموی کارت‌های CFexpress و SD استفاده کنند. به طور حتم، اختصاص دادن یکی از جاهای مموری کارت به مموری کارت‌های SD، باعث خواهد شد که نیکون بتواند بدنه‌‌ی این دوربین‌ها را به شکل کوچک‌تری بسازد.

با وجود این بهبود‌های صورت گرفته در دوربین‌های نیکون Z7s و Z6s، اما به نظر می‌رسد که شاهد استفاده از سنسورهای دو دوربین Z7 و Z6 در این دوربین‌های جدید باشیم. البته این اطلاعات نشان می‌دهند که نیکون قصد دارد تا در این دوربین‌ها از پردازنده‌‌ی جدید خودش به نام Dual EXPEED استفاده کند.

هم اکنون دوربین نیکون Z6 یکی از دوربین‌هایی است که بسیاری از کاربران آن را به خاطر توانایی‌ها و قابلیت‌هایش درفیلم‌برداری می‌شناسند. به نظر می‌رسد که نیکون قصد داشته باشد از تمامی ویژگی‌های فیلم‌برداری این دوربین، در دوربین جدید Z6s هم استفاده کند.

این احتمال هم وجود دارد که در این دو دوربین جدید شاهد ضبط ویدیوهایی با رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثانیه باشیم. البته هنوز نمی‌توانیم بگوییم که آیا این قابلیت ضبط ویدیوهای ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثانیه در هر دو دوربین جدید استفاده خواهد شد یا که تنها در یک دوربین شاهد استفاده از آن خواهیم بود.

یکی دیگر از بهبودهای صورت گرفته در این دو دوربین جدید، استفاده از منظره یاب الکترونیکی با رزولوشن ۵٫۷۶ میلیون نقطه است. مدل‌های قدیمی یعنی دوربین‌های Z7 و Z6 دارای منظره یاب الکترونیکی با رزولوشن ۳٫۶۹ نقطه بودند. از جمله تغییرات ظاهری این دوربین‌های جدید می‌توان به برخی تغییرات صورت گرفته در محل قرارگیری دست بر روی دوربین اشاره کرد.

با توجه به این اطلاعات منتشر شده می‌توانیم بگوییم که این دو دوربین جدید به احتمال زیاد جایگزین دوربین‌های Z7 و Z6 خواهند شد. این دوربین‌ها هم اکنون هم دارای قابلیت‌های بسیاری برای عکاسی و فیلم‌برداری هستند.

این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که تا قبل از پایان امسال به احتمال زیاد شاهد رونمایی رسمی از این دو دوربین جدید خواهیم بود.

