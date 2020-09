هواوی طی ماه‌های اخیر به دلیل تحریم‌های آمریکا متحمل آسیب‌های شدیدی شده و به‌خصوص بخش تولید تراشه‌های این شرکت به شدت آسیب دیده است. به همین خاطر طبق اعلام این شرکت، گوشی‌های هواوی میت ۴۰ تا اطلاع ثانوی آخرین گوشی‌های مبتنی بر تراشه‌های پرچم‌دار کایرین خواهند بود.

در این میان مدتی قبل خبری منتشر شد که طبق آن کوالکام برای همکاری با هواوی خواستار دریافت مجوز از طرف دولت آمریکا شده است. در همین رابطه، رییس هیئت مدیره هواوی اعلام کرده که اگر کوالکام از دولت آمریکا چراغ سبز بگیرد، مایل به استفاده از تراشه‌های این شرکت در گوشی‌های خود است. او گفته: «ما امیدواریم دولت آمریکا در سیاست‌های خود تجدید نظر کند و اگر دولت آمریکا اجازه دهد، ما همچنان خواهان همکاری با شرکت‌های آمریکایی هستیم.»

ابراز تمایل هواوی برای استفاده از تراشه‌های کوالکام خبر عجیبی نیست زیرا این شرکت دیگر نمی‌تواند از تراشه‌های مدیاتک هم استفاده کند و به همین خاطر مدیاتک برای ادامه همکاری با هواوی درخواست مجوز از دولت آمریکا کرده است. با توجه به اینکه بازوی تراشه‌ساز هواوی یعنی HiSilicon دیگر نمی‌تواند بخش قابل توجهی از تراشه‌ها را آماده کند، پس این شرکت چینی در بهترین حالت انتخاب‌های بسیار محدودی دارد.

باید یادآوری کنیم که گوشی‌های هواوی‌ بارها از تراشه‌های کوالکام استفاده کرده‌اند. به‌عنوان مثال از بین مدل‌های مشهور می‌توانیم به سری اول گوشی‌های نوا، نکسوس ۶P و سری ۲۰۱۹ گوشی‌های Y7 اشاره کنیم.

با توجه به محدودیت‌های گسترده هواوی، اگر کوالکام از طرف دولت آمریکا چراغ سبز دریافت کند به احتمال زیاد شاهد عرضه‌ی پرچم‌داران هواوی با تراشه‌های پرچم‌دار کوالکام خواهیم بود. در هر صورت باید ببینیم آیا اصلا دولت آمریکا با چنین مجوزی موافقت می‌کند یا نه.

