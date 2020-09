سامسونگ پرچم‌داران سری اس خود را فوریه‌ی سال بعد (بهمن ماه) رونمایی می‌کند اما طبیعی است از حالا خبرهایی در رابطه با آن‌ها بشنویم. اوایل این ماه، خبری در رابطه با باتری گلکسی اس ۲۱ پلاس منتشر شد اما خوشبختانه امروز جزئیات بیشتری در این خصوص به ‌دستمان رسیده.

طی خبرها و شایعات اخیر، خط تولید پرچم‌داران سامسونگ قرار است در سال آینده دستخوش تغییراتی شود. مثلا اینکه احتمالا غول کره‌ای آن‌ها را با سری نوت ادغام خواهد کرد و مواردی از این دست. شاید به همین خاطر است که خبرهای متعددی در رابطه با دو مدل کوچک‌تر می‌شنویم اما از اس ۲۱ اولترا خیر. چون گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد این گوشی را متفاوت‌تر از آنچه که انتظار می‌رفت راهی بازار کند.

در حال حاضر اس ۲۰ پلاس به یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده ولی با توجه به حضور محصولی با شماره مدل EB-BG996ABY در لیست وب‌سایت Safety Korea، به نظر می‌رسد ظرفیت منبع تغذیه‌ی اس ۲۱ پلاس با ۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت افزایش، به ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد. این شماره مدل پیش‌تر هم برای پرچم‌دار جدید سامسونگ بکار گرفته شد بنابراین می‌توان به صحت آن اطمینان کرد.

آیا پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ به گوشی‌‌های میان‌رده تبدیل می‌شوند؟

البته اینبار نه تنها اطلاعات مربوط به باتری بلکه تصویری از آن را هم در اختیار داریم که ظرفیت اسمی ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت را نشان می‌دهد. پیش‌تر در لیست ۳C نیز شاهد انتشار جزئیاتی از باتری گلکسی اس ۲۱ پلاس بودیم که در آنجا ظرفیت باتری ۴۶۶۰ میلی‌آمپر ساعت نوشته شده بود. البته طبیعی است ظرفیت نوشته شده روی باتری کمتر از آن چیزی باشد که در لیست ۳C شاهد هستیم. همچنین با توجه به تصاویر منتشر شده، ظاهرا سازنده‌ی باتری پرچم‌داران سری اس ۲۱، شرکت چینی Ningde Amperex Technology خواهد بود.

درباره‌ی باتری مدل اولترا خبر خاصی منتشر نشده چون همانطور که گفته شد، احتمالا سامسونگ قصد دارد تغییراتی در این سری بوجود بیاورد. با این حال فعلا می‌دانیم اس ۲۰ (اس ۳۰) قرار است با همان ظرفیت باتری راهی بازار شود اما اس ۲۱ پلاس، اینطور که به نظر می‌رسد، پیشرفت اندکی خواهد داشت.

ویدیوی تبلیغاتی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن، قابلیت‌های دوربین آن را به نمایش گذاشت

