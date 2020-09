بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، گوشی نوکیا ۸.۳ ۵G به عنوان اولین گوشی مجهز به اینترنت ۵G نوکیا، با قیمت پایه‌ی ۶۹۹ دلار برای پیش‌خرید در دسترس قرار گرفت و در تاریخ ۲۶ اکتبر (۵ آبان) نیز رسما وارد بازار می‌شود.

نوکیا ۸۳ ۵G حدودا ۶ ماه پیش رونمایی شد و از آن زمان تاکنون خبرهای زیادی در رابطه با تاریخ عرضه‌ی رسمی آن شنیدیم تا اینکه امروز بالاخره از این موضوع مطلع شدیم. در ابتدا قرار بود این گوشی در تابستان امسال در دسترس کاربران قرار گیرد اما شیوع ویروس کرونا باعث شد برنامه‌های HMD بارها تغییر کند.

این گوشی امروز در کشور آمریکا برای پیش‌خرید در دسترس قرار گرفت و با توجه به آمازون، قیمت نسخه‌ی پایه‌ی آن هم ۶۹۹ دلار است. البته به نظر می‌رسد نوکیا ۸.۳ از اینترنت ۵G مبتنی بر فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز بهره می‌برد و نه امواج میلی‌متری که برای یک گوشی میان‌رده انتظاری بیشتر از این هم نداشتیم.

جدی‌ترین رقبای این محصول در محدوده‌ی قیمتی ۷۰۰ دلار محصولاتی نظیر گلکسی A71 5G، ال جی ولوت و موتورولا اج هستند که همگی از جمله نوکیا ۸.۳ از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵ به عنوان قلب تپنده‌ی خود بهره می‌برند.

گوشی‌های نوکیا ۲.۴ و نوکیا ۳.۴ رسما معرفی شدند

نماینده‌ی جدید نوکیا طراحی بسیار زیبا و مدرنی دارد. از حذف چشم‌گیر حواشی جلوی دستگاه و تعبیه‌ی دوربین سلفی درون حفره‌ای در سمت چپ نمایشگر گرفته تا پنلی درخشان با ترکیب رنگی بسیار چشم‌نواز. روی این پنل شاهد ماژولی دایره‌ای شکل هستیم که میزبان ۴ دوربین با سنسوری به بزرگی ۶۴ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی، ۱۲ مگاپیکسل به عنوان دوربین فوق عریض و دو سنسور ۲ مگاپیکسلی برای عکاسی ماکرو و سنجش عمق است.

این گوشی برخلاف موتورولا اج ۵G از دوربین تله‌فوتو بهره نمی‌برد و نمایشگر آن از رفرش ریت ۶۰ هرتز برخوردار است، اما قابلیت‌های خوب زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۱۸ واتی، نمایشگر بزرگ ۶.۸۱ اینچی با فناوری PureDisplay، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵، ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی قابل ارتقا از طریق کارت حافظه‌ی جانبی اشاره کرد. این گوشی همچنین از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون نیز پشتیبانی می‌کند.

نوکیا و دیگر شرکت‌های رقیب با میان‌رده‌هایی مجهز به اینترنت ۵G نباید فراموش کنند که در حال حاضر وان پلاس ۸ با پردازنده‌ی بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵، با قیمت ۷۰۰ دلار در دسترس قرار دارد. بنابراین برای جلب رضایت کاربران باید تخفیف ویژه‌ای روی محصولات خود اعمال کنند. مثلا موتورولا اج هم اکنون با ۲۰۰ دلار تخفیف، با قیمت ۵۰۰ دلار در دسترس قرار دارد که البته هنوز هم برای منصرف کردن کاربران از خرید نماینده‌ی هیجان‌انگیز وان پلاس کافی نیست.

نوکیا ۸.۳ ۵G تا پایان این ماه در بخش‌هایی از اروپا نیز در دسترس قرار می‌گیرد اما در کشور آمریکا، زمان عرضه‌ی آن ۲۶ اکتبر (۵ آبان) اعلام شده. بنابراین می‌توان انتظار داشت تا پایان ماه اکتبر (اواسط آبان ماه) کاربران دیگر نقاط جهان نیز به این محصول دسترسی داشته باشند. همچنین با اعلام HMD، این گوشی در بازار جهانی با قیمت متوسط ۶۰۰ یورو به فروش می‌رسد و کاربران با خرید آن تا مدت ۶ ماه می‌توانند از حافظه‌ی ابری با ۱۰۰ گیگابایت ظرفیت به صورت رایگان استفاده کنند.

نوکیا ۹.۳ PureView 5G اواخر امسال راهی بازار می‌شود

منبع: PhoneArena ,GSMArena

The post نوکیا ۸.۳ ۵G برای پیش‌خرید در دسترس قرار گرفت؛ عرضه‌ی رسمی در ۵ آبان appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala