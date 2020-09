بعد از مدت‌ها انتظار، سامسونگ بالاخره از گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن در دو نسخه‌ی ۴G و ۵G رونمایی کرد. محصولی که از لحاظ سخت‌افزاری مانند یک پرچم‌دار است اما قیمت مناسب‌تری دارد.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن، پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی سامسونگ به حساب می‌آید که از قابلیت‌های بسیار خوب و قیمت مناسب برخوردار است. قیمت مدل ۵G این محصول در کشور آمریکا برای نسخه‌ی پایه ۷۰۰ دلار در نظر گرفته شده که ۳۰۰ دلار از نسخه‌ی استاندارد گلکسی اس ۲۰ ۵G ارزان‌تر است. البته این گوشی در نسخه‌ی ۴G نیز تولید شده منتها قیمت نسخه‌ی پایه‌ی این مدل به‌زودی اعلام خواهد شد.

قلب تپنده‌ی این گوشی همیشه مورد بحث بوده و خبرهای زیادی در این رابطه منتشر شد اما به نظر می‌رسد سامسونگ همه‌ی ما را غافلگیر کرد. اگرچه غول کره‌ای اسمی از پردازنده‌ی بکار رفته در اس ۲۰ فن ادیشن نبرد اما با توجه به فرکانس هسته‌ها، می‌توانیم بگوییم این گوشی به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس مجهز شده که اکنون در پرچم‌دارهای سری نوت ۲۰ شاهد آن هستیم. این در حالی است که سری اس ۲۰ همگی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌بردند.

سامسونگ فرکانس هسته‌های پردازنده‌ی مورد نظر را ۳.۰، ۲.۴ و ۱.۸ گیگاهرتز اعلام کرد که تقریبا مشابه آن چیزی است که در اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس شاهد بودیم. (۳.۱، ۲.۴ و ۱.۸). البته مدل ۴G این گوشی به پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۰ مجهز شده که اگرچه توانایی بالایی در امور پردازشی دارد اما ضعیف‌تر از نماینده‌ی کوالکام است.

اما علاوه بر پردازنده، شاهد اعمال تغییرات (به نسبت سری اس ۲۰) در سه بخش دیگر نیز هستیم. نمایشگر، دوربین و باتری.

نمایشگر این گوشی ۶.۵ اینچی است و از فناوری Dynamic AMOLED بهره می‌برد. همانطور که پیش‌تر هم می‌دانستیم، این گوشی از لحاظ اندازه بین اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس با اندازه‌های ۶.۲ و ۶.۷ اینچ قرار می‌‌گیرد. البته وضوح تصویر در این گوشی به +FHD محدود می‌شود که مشابه گلکسی نوت ۲۰ است. اما خبر خوب برای کاربران این است که نمایشگر این گوشی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند. رفرش ریتی که کاربران پرچم‌داران سری اس ۲۰ برای فعال کردن آن باید وضوح را از +QHD به +FHD کاهش دهند.

نمایشگر اس ۲۰ فن ادیشن تخت است و به همین خاطر علی‌رغم اینکه ۰.۲ اینچ از اس ۲۰ پلاس کوچک‌تر است اما وقتی آن‌ها را در کنار هم قرار می‌دهیم گویا به یک اندازه هستند. با این حال اگر بخواهیم به طور دقیق بگوییم، این گوشی ۲ میلی‌متر کوتاه‌تر، یک میلی‌متر عریض‌تر و اندکی ضخیم‌تر است. اما خوشبختانه از استاندارد ضد آب IP68 بهره می‌برد و این یعنی در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم است.

روی پنل پشتی اس ۲۰ فن ادیشن سه دوربین را شاهد هستیم که به ترتیب از سنسوری به بزرگی ۱۲ مگاپیکسل، ۸ مگاپیکسل و ۱۲ مگاپیکسل بهره می‌برند. سنسور اول مربوط به دوربین اصلی است که اندازه‌ی سنسور در آن به ۱/۱.۷۶ اینچ و اندازه‌ی پیکسل‌ها نیز به ۱.۸ میکرو متر می‌رسد. این دوربین همچنین از فناوری لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار دوال پیکسل پشتیبانی می‌کند.

دوربین بعدی تله‌فوتو بوده و ۸ مگاپیکسلی است. اندازه‌ی پیکسل‌ها در این دوربین به ۱.۰ میکرومتر می‌رسد و همچنین شاهد لرزشگیر اپتیکال نیز در آن هستیم. این دوربین از گشودگی دیافراگم f/2.4 برخوردار است و می‌تواند تا ۳ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال و ۳۰ برابر بزرگ‌نمای فضایی داشته باشد. متاسفانه این سنسور مانند سنسور ۶۴ مگاپیکسلی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس توانایی ضبط ویدیو ۸K را ندارد. دوربین آخر نیز فوق عریض است و می‌تواند تا ۱۲۳ درجه را در محدوده‌ی دید خود قرار دهد. دوربین سلفی اس ۲۰ فن ادیشن با سنسوری به بزرگی ۳۲ مگاپیکسل و اندازه‌ی پیکسل ۰.۸ میکرومتر با فناوری ترکیب پیکسلی ۴ در ۱، درون حفره‌ای در مرکز نمایشگر تعبیه شده.

ویدیوی تبلیغاتی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن، قابلیت‌های دوربین آن را به نمایش گذاشت

منبع تغذیه‌ی این مجموعه‌ی قدرتمند، یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است ظرفیت آن با ظرفیت باتری بکار رفته در اس ۲۰ پلاس برابر است. سامسونگ برای سرعت بخشیدن به فرایند شارژ شدن، یک شارژر سریع ۱۵ واتی را درون جعبه‌ی این محصول قرار داد اما به طور کلی این باتری از شارژرهای سریع ۲۵ واتی نیز پشتیبانی می‌کند که باید به صورت جداگانه آن را خریداری کنید.

از دیگر قابلیت‌های این گوشی می‌توان به پشتیبانی از دو سیم‌کارت (مدل تک‌سیم نیز در دسترس است)، پشتیبانی از کارت حافظه‌ی جانبی، حسگر اثرانگشت درون صفحه و بلندگوهای استریو تنظیم شده توسط AKG با فناوری دالبی اشاره کرد.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن ۵G از ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در نسخه‌ی استاندارد خود بهره می‌برد اما کاربر می‌تواند با پرداخت هزینه‌ی بیشتر به مدل ۲۵۶ گیگابایتی نیز دسترسی داشته باشد. مودم ۵G بکار رفته در این گوشی هم از امواج میلی‌متری و هم فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند بنابراین کاربران با پرداخت تنها ۷۰۰ دلار می‌توانند بالاترین سرعت اینترنت داده را تجربه کنند.

مدل ۴G اما تنها در یک نسخه با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی به فروش می‌رسد. سرعت دانلودی که مودم ۴G بکار رفته در این گوشی ارائه می‌دهد نهایتا به ۲ گیگابیت بر ثانیه می‌رسد. همچنین هر دو نسخه از این دو گوشی از وای‌فای نسل ۶ نیز پشتیبانی می‌کنند.

نماینده‌ی جدید سامسونگ هنگام عرضه در رنگ‌های قرمز، نارنجی، ارغوانی، سبز نعنایی، آبی و سفید در دسترس قرار می‌‌گیرد. به خاطر داشته باشید که برخی از این رنگ‌بندی‌ها ممکن است مختص بازار و نسخه‌های خاصی از این گوشی باشند. این گوشی از تاریخ ۲ اکتبر (۱۱ مهر) وارد بازار آمریکا خواهد شد.

